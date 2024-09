Vì sao Justin Bieber được quan tâm giữa bê bối tình dục của Diddy?

Khi vụ việc Diddy (Sean Combs) bị bắt giữ vì tội buôn bán tình dục bằng bạo lực, cưỡng ép đang gây chấn động làng giải trí, nhiều nghệ sĩ được nhắc tên vì có mối quan hệ thân thiết với rapper quyền lực này, bao gồm Justin Bieber. Ngôi sao nhạc pop 30 tuổi hiện im lặng về vụ bắt giữ nhưng nhiều fan tin rằng Diddy đã có những ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống và sức khỏe tinh thần của Justin qua mối quan hệ phức tạp giữa họ.

Diddy và Justin Bieber khi còn nhỏ. Ảnh: FilmMagic

Diddy từng là cố vấn cho Justin Bieber

Bieber chỉ mới 15 tuổi khi bước chân vào thế giới âm nhạc. Cậu bé người Canada khi ấy đã ký hợp đồng với hãng thu âm của Usher - ngôi sao từng sống cùng Diddy và được rapper giúp đỡ những năm đầu phát triển sự nghiệp.

Usher được cho là đã giới thiệu Justin với Diddy và nhiều nghệ sĩ danh tiếng. Theo Standard, năm 2009, Diddy khi đó 39 tuổi, dành thời gian cố vấn cho Justin Bieber, từng hứa tặng xe hơi và nhà.

Sau nhiều năm, họ vẫn giữ mối quan hệ. Tháng 9 năm ngoái, Justin góp giọng trong ca khúc Moments thuộc album The Love Album: Off The Grid của Diddy.

Giọng ca Baby chụp ảnh với Diddy nhiều lần. Theo các nguồn tin, Justin cũng là khách mời tại một số bữa tiệc hoang dã của ông trùm âm nhạc. Trong show truyền hình Keeping Up with the Kardashians năm 2014, ngôi sao truyền hình thực tế Khloe Kardashian kể cô tham gia một bữa tiệc của Diddy, nơi "gần như một nửa số người khỏa thân", và gặp Justin Bieber ở đó.

Justin Bieber trong một lần đi chơi với Diddy. Ảnh: FilmMagic

Video Bieber đi chơi với Diddy khi còn ở tuổi teen gây lo ngại

Khi Diddy bị đặc vụ liên bang khám xét nhà vào tháng Ba liên quan đến cáo buộc buôn bán tình dục, một video quay cảnh Justin Bieber lúc 15 tuổi bị Diddy rủ đi chơi xuất hiện trở lại. Những ngày gần đây, video càng lan truyền nhiều hơn khi Diddy bị bắt giữ.

Trong video, được cho là quay vào năm 2009, rapper nói đang dành cuối tuần bên Justin: "Cậu ấy đã có 48 giờ với Diddy. Tôi không thể tiết lộ chúng tôi đã đi chơi ở đâu và làm gì, nhưng chắc chắn đó là giấc mơ của một cậu bé 15 tuổi".

Diddy giải thích anh đã "được trao quyền giám hộ" Justin thông qua Usher trong 48 giờ. "Trong 48 giờ tới, cậu ấy ở bên tôi và chúng tôi sẽ phát điên hoàn toàn", rapper nói.

Hai ngôi sao trong video đi chơi cùng nhau.

Justin trông không thoải mái trong video này. Nhiều người bày tỏ mối lo ngại về những gì ông trùm Diddy có thể rủ rê Justin làm cùng và nói họ cảm thấy rùng mình khi xem lại video.

Trong một video khác được quay nhiều năm sau đó, Bieber tỏ ra không thoải mái khi bị ca sĩ nhạc rap chất vấn vì lâu không liên lạc. Khi họ bắt tay chào hỏi, Bieber nói với Diddy rằng anh vẫn ổn nhưng rapper hỏi: "Mọi thứ đều ổn sao? Bán hết vé ở các đấu trường chứ?". Sau đó, rapper nói thêm: "Bắt đầu cư xử khác rồi ư? Cậu không còn gọi điện và đi chơi với tôi như trước nữa". Justin lắp bắp đáp lại rằng đó là do không có số điện thoại và ngôi sao nhạc pop lấy điện thoại ra cho rapper số của mình.

Những MV của Justin bị fan nghi ám chỉ đến Diddy

Người hâm mộ trên X tin rằng video ca nhạc Yummy của Justin Bieber phát hành 5 năm trước ám chỉ những bữa tiệc thác loạn của Diddy. MV này từng gây khó hiểu vì quay cảnh một bữa tiệc với những vị khách lớn tuổi và nhạc công biểu diễn trẻ măng. Bữa tiệc phục vụ những món ăn kỳ lạ và ở cuối video, hình ảnh Justin Bieber lúc nhỏ hiện lên trên chiếc đĩa. Giờ đây, các fan đặt ra nhiều giả thuyết về ẩn ý của Justin Bieber, bao gồm việc anh coi mình như một món ăn cho những ông lớn trong ngành giải trí.

Hình ảnh trong MV 'Yummy'.

Đầu tuần này, hình ảnh Justin Bieber bị hoảng loạn trong khi quay MV Yummy cũng được lan truyền. Trong hậu trường, nam ca sĩ được Hailey và mọi người trấn an trước quay trở lại làm việc.

Ca khúc khác của Justin, Lonely, trong album Justice năm 2020 cũng được cho là nói về cảm giác cô đơn của ngôi sao nhạc pop khi không ai hiểu anh đã phải chịu đựng những gì. Ca khúc có đoạn: "Và mọi người chỉ thấy tôi bị bệnh/ Cảm giác không ai hiểu mình... Nếu bạn có tất cả thì sao/ Nếu không ai lắng nghe/ Đó chỉ là sự cô đơn. Tôi rất cô đơn".

Khi xem lại ca khúc này, một người bình luận: "Không ai bảo vệ anh ấy. Ngay cả gia đình anh ấy cũng không. Tôi hoàn toàn thích bài hát này, nhưng lời bài hát luôn ám ảnh tôi. Hy vọng anh ấy có thể chữa lành theo thời gian". "Diddy có ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh của Justin Bieber không?", người khác đặt câu hỏi.

Justin từng bật khóc khi nói về mặt tối của ngành công nghiệp âm nhạc

Video cuộc phỏng vấn của Justin Bieber năm 2020, trong đó ca sĩ nghẹn giọng khi nói về việc muốn bảo vệ ca sĩ trẻ Billie Eilish khỏi những điều tồi tệ trong ngành công nghiệp âm nhạc, cũng được đăng tải trở lại trong vài ngày qua.

"Thật khó khăn cho tôi khi còn trẻ, làm việc trong ngành này và không biết phải đi đâu. Mọi người nói với tôi rằng họ yêu tôi rồi quay lưng lại trong một giây. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy. Tôi không muốn cô ấy phải trải qua bất cứ điều gì tôi từng trải qua. Tôi không muốn điều đó xảy ra với bất kỳ ai", Justin nói, cố ngăn nước mắt.

Justin Bieber trong cuộc phỏng vấn với Zane Lowe của Apple Music.

Nói về những khó khăn lớn hơn trong chuyến lưu diễn, Bieber cho biết: "Thật tệ... Thật đen tối. Hãy nghĩ về việc khi tôi còn trẻ, dễ bị ảnh hưởng như thế nào và mọi người lúc nào cũng nói tôi tuyệt vời ra sao. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu được tâm lý vì sao tôi có khả năng gặp phải những vấn đề trong cuộc sống".

Phản ứng của Justin Bieber trước việc Diddy bị bắt giữ?

Giữa nhiều nghi vấn liên quan đến Diddy, Justin Bieber hiện giữ im lặng. Nam ca sĩ cũng không chia sẻ điều gì từ khi Diddy bị bắt giữ. Những ngày qua, anh không xuất hiện trước truyền thông.

Một nguồn tin tiết lộ trên People, Justin hiện "bối rối trước tin tức về Diddy và không muốn xử lý hoặc thảo luận về nó" nên anh đã tắt máy. Nguồn tin cũng cho biết Justin lo lắng về mối quan hệ hợp tác giữa anh với Diddy trong album của rapper năm ngoái. Tuy nhiên hiện tại, Justin được cho là tập trung vào việc chăm sóc con trai vừa chào đời cùng vợ, người mẫu Hailey Bieber.

