Loạt cảnh hôn nóng bỏng của Ninh Dương Lan Ngọc, "sốc" nhất là với bạn diễn hơn 17 tuổi

Thứ Năm, ngày 23/01/2020 10:30 AM (GMT+7)

Từ cảnh phải khỏa thân 100% đến cảnh bị cưỡng bức, "ngọc nữ màn ảnh" đều thể hiện sự chuyên nghiệp trong diễn xuất.

Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc của hiện tại đã là nữ diễn viên từ truyền hình đến điện ảnh đều được công chúng yêu mến. Với hàng loạt vai diễn góp phần làm nên thành công cho nhiều bộ phim, người đẹp được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ màn ảnh" thế hệ tiếp nối đàn chị Tăng Thanh Hà. Không chỉ được đánh giá cao về sự đa dạng trong diễn xuất, Lan Ngọc còn là một trong những diễn viên "chịu chơi" với nghề nhất khi có hàng loạt cảnh hôn đến khỏa thân đóng "cảnh nóng" trên màn ảnh.

Nhân tình lạc lối

Khác với những vai diễn truyền hình trước đó, "Nhân tình lạc lối" được xem là bộ phim truyền hình đầu tiên của Ninh Dương Lan Ngọc ngập ngụa trong cảnh hôn cùng bạn diễn nam. Bộ phim công chiếu vào năm 2016, trong đó, Lan Ngọc vào vai nữ chính đóng cùng nam diễn viên Chi Bảo. Phim kể về cuộc đời của Mai (Lan Ngọc đóng), một cô gái đã tốt nghiệp đại học, xinh đẹp, hiền lành nhưng vì gia đình vỡ nợ, Mai phải đi làm thêm ở sòng bạc để giúp gia đình trả nợ.

Loạt cảnh hôn nóng bỏng của Lan Ngọc và bạn diễn hơn 17 tuổi.

Mai có đám cưới đẹp với Vỹ dù sau này cô mới phát hiện sự thật chồng mình là xã hội đen.

Ở nơi làm việc phức tạp này, Mai bất ngờ gặp gỡ Vỹ- một Việt kiều Mỹ đem lòng yêu Mai và giúp cô trả hết nợ cho gia đình. Tình cảm ngọt ngào của cả hai đi đến cái kết đẹp khi Mai đồng ý kết hôn với Vỹ, trong những phân cảnh tình cảm của cả hai, khán giả đã phải "đỏ mặt" vì loạt cảnh hôn táo bạo của cặp đôi trong những tập mặn nồng. Thậm chí, dù đã lên sóng được hơn 3 năm, nhiều khán giả còn tổng hợp lại những cảnh hôn của Lan Ngọc và Chi Bảo trong bộ phim này nhiều không đếm xuể.

Mối tình đầu của tôi

Lan Ngọc và Bình An khiến khán giả thích thú với cái kết "happy ending".

Bộ phim truyền hình được remake lại từ phiên bản Hàn Quốc, ra mắt vào nửa đầu năm 2019 với vai chính là 4 diễn viên đang được yêu thích nhất hiện nay: Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Bình An và B Trần. Trong bộ phim mang màu sắc tình yêu ngọt ngào, đáng yêu này, Lan Ngọc đảm nhận vai nữ chính với ngoại hình xấu xí, tính cách lại hậu đậu, phong cách thời trang không giống ai, thêm tính tự ti vào bản thân... Đây cũng là vai diễn khán giả hài hước nhận xét "Lan Ngọc xấu nhất từ trước đến nay trên truyền hình".

Trong bộ phim này, Lan Ngọc vào vai An Chi, cô gái xấu xí khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp của cô bạn thân ở chung nhà Hạ Linh (Chi Pu đóng). Không chỉ nói về những câu chuyện liên quan đến tình bạn đẹp của cả hai, phim còn là những tình huống hài hước, vui nhộn khi An Chi gặp lại Nam Phong- cậu bạn thân năm xưa. Cùng làm việc, gặp nhau mỗi ngày nhưng An Chi không dám tiết lộ thân phận vì tự ti mình không còn xinh đẹp như thuở nhỏ. Nam Phong cũng không nhận ra cô bạn anh từng yêu đơn phương năm xưa vì cô đã quá thay đổi về ngoại hình.

Tình yêu đẹp của cặp đôi khi đã nhận ra nhau.

Đặc biệt, trong bộ phim tình cảm này, Lan Ngọc và Bình An cũng có 1 số cảnh hôn lãng mạn, đậm màu sắc ngôn tình Hàn Quốc. So với những bộ phim khác, đây được xem là những cảnh hôn "nhẹ nhàng" nhất đối với người đẹp sinh năm 1990.

Cánh đồng bất tận

Về mảng phim điện ảnh, "Cánh đồng bất tận" chính là bộ phim đầu tiên Ninh Dương Lan Ngọc ra mắt khán giả màn ảnh rộng. Đặc biệt, ngay vai diễn đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, Lan Ngọc đã xuất sắc mang về giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của giải Cánh diều vàng. Lan Ngọc cũng là diễn viên duy nhất có đến 2 lần nhận giải thưởng danh giá này của Cánh diều vàng.

Lan Ngọc làm cho khán giả "nổi da gà" trong cảnh bị cưỡng bức dù là lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Nương, con gái của Út Võ (Dustin Nguyễn đóng). Điều làm cho khán giả bất ngờ nhất ở nữ diễn viên trẻ thời đó chính là sự chuyên nghiệp trong cách diễn từ hình thể đến nội tâm nhân vật. Không tình cảm lãng mạn hay ngôn tình như trong 2 bộ phim truyền hình, Nương trong bộ phim này không những không có tình yêu mà còn phải chịu cảnh bị cưỡng bức dã man. Cảnh cô thôn nữ hồn nhiên bị kẻ xấu cưỡng bức, kêu gào thảm thiết cùng với hình ảnh người cha chứng kiến con gái bị làm nhục nhưng không thể cứu chính là cao trào lấy nhiều cảm xúc của người xem.

"Cánh đồng bất tận" mang về cho Lan Ngọc hàng loạt giải thưởng lớn.

"Cánh đồng bất tận" cũng chính là "dấu son" trong sự nghiệp làm nghề của Ninh Dương Lan Ngọc, thậm chí, vì quá thành công trong vai diễn điện ảnh đầu tay, nữ diễn viên đã có thời gian dài không dám nhận phim vì áp lực không thể vượt qua Nương trong bộ phim này.

Gái già lắm chiêu 2

Một bộ phim điện ảnh khác cũng khẳng định tên tuổi của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn không hề giảm nhiệt trong suốt 10 năm qua- "Gái già lắm chiêu 2". Đảm nhận vai nữ chính Ms Q trong bộ phim của đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito, Lan Ngọc được khán giả khen ngợi hết lời về khả năng diễn xuất lẫn ngoại hình ngày càng xinh đẹp, quyến rũ.

Lan Ngọc xinh đẹp, quyến rũ bên "phi công trẻ" trong vai diễn Ms Q.

Đóng cùng đàn em kém 4 tuổi- diễn viên Lê Xuân Tiền (vai Jack), Lan Ngọc thể hiện màu sắc trẻ trung, năng động của người phụ nữ hiện đại. Đặc biệt, ngoài những cảnh tình cảm, cảnh hôn cuồng nhiệt với "phi công trẻ", nữ diễn viên còn gây "sốc" với cảnh khỏa thân 100% khi diễn cảnh nóng với Xuân Tiền. Với sự chuyên nghiệp của mình và ê-kíp làm phim, Lan Ngọc vẫn tự tin vượt qua mọi phân cảnh được giao. Tuy nhiên, về phần diễn viên trẻ Xuân Tiền, chỉ vì "cảnh nóng" với đàn chị, nam diễn viên đã bị người yêu nói lời chia tay vì không hiểu nhau.

Loạt cảnh tình cảm của "gái già" và "phi công trẻ" trong "Gái già lắm chiêu 2".

Cua lại vợ bầu

Phim điện ảnh có doanh thu 191,8 tỷ đồng của đạo diễn Nhất Trung đã làm "chấn động" làng điện ảnh Việt trong năm 2019 khi thắng lớn, lập kỉ lục về doanh thu phòng vé. Tham gia vai nữ chính Nhã Linh, đóng cặp cùng Trấn Thành (Trọng Thoại), Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục chứng minh tên tuổi của mình vẫn có thể "gây bão".

Cảnh hôn gây "sốt" của Trấn Thành và Lan Ngọc.

Người đẹp còn có cảnh "tình một đêm" cùng bạn học cũ.

Trong bộ phim hài - tình cảm này, ngoài câu chuyện cảm động về tình yêu của Trọng Thoại dành cho Nhã Linh, những cảnh hôn giữa cặp đôi cũng là làm cho khán giả thích thú. Đều là những nghệ sĩ lâu năm trong nghề, cách diễn của Trấn Thành và Lan Ngọc từ cảnh tình cảm đến những cảnh gây xúc động khi chia tay đều được nhạn xét rất chân thật, chạm được đến cảm xúc của người xem. Đặc biệt, sự đa dạng trong diễn xuất của Lan Ngọc là điều làm cho khán giả không "chán" dù cái tên Lan Ngọc gần như chiếm sóng hầu hết từ mảng phim ảnh đến gameshow trong năm qua.

