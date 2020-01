Lộ diện "tiểu tam" ngang nhiên đối đầu với Ninh Dương Lan Ngọc, âm mưu lấy lòng mẹ chồng

Không những không được lòng "mẹ chồng", Lan Ngọc còn phải đối mặt với "tiểu tam" xinh đẹp, thông minh, nhiều thủ đoạn khó lường.

Sau những chi tiết được hé lộ trong trailer chính thức của "Gái già lắm chiêu 3", mới đây, đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân lại vừa "thả thính" khán giả bằng việc tiết lộ thêm một nhân vật ấn tượng gây tò mò bấy lâu nay. Vai diễn "tiểu tam" muốn thay thế Ms Q (Ninh Dương Lan Ngọc) bước vào hào môn nhà quyền quý bậc nhất xứ Huế đã được đạo diễn giao cho diễn viên Jun Vũ- 1 gương mặt được yêu thích ở màn ảnh rộng.

Ms Q chạm mặt "tiểu tam", khán giả hồi hộp chờ đợi tình huống này.

Jun Vũ trong vai Khánh My cũng đã xuất hiện trong trailer cùng với cái ôm thân thiết dành cho chàng Jack (Lê Xuân Tiền) và ánh nhìn thách thức dành cho Ms Q. Ngay khi biết có sự tham gia của Jun Vũ, nhiều khán giả đã không khỏi hào hứng dự đoán nhân vật của cô trong sản phẩm lần này.

Trong "Gái già lắm chiêu 3", Jun Vũ vào vai cô nàng Khánh My, là con gái nhà trâm anh thế phiệt, giàu có không thua gì Lê Gia. Bên cạnh vẻ đẹp về ngoại hình, nhan sắc thuộc hàng "băng thanh ngọc khiết", Khánh My còn là một cô gái thông minh, giỏi giang. Cô có thể phụ giúp bà Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh) quản lý các bất động sản của Lê Gia và còn rất biết cách lấy lòng bà.

Chân dung tình địch của Ms Q- cô gái thuộc gia đình bề thế, thông minh, sắc sảo.

Đáp lại, "mẹ chồng siêu giàu" cũng vô cùng ưng ý với gia thế và con người Khánh My. Với Thái Tuyết Mai, Khánh My chính là mẫu con dâu tương lai bà chọn. Khi ở bên cô gái này, bà cũng rất thoải mái cười đùa, khác với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy trong các mối quan hệ gia đình. Chính vì có sự hậu thuẫn từ Thái Tuyết Mai, Khánh My dường như đã nắm chắc vị trí làm con dâu trong Lê Gia, tự tin đối đầu với Ms Q.

Thái Tuyết Mai rất hài lòng về Khánh My, bà luôn xem cô là con dâu tương lai.

Nói về lý do chọn Jun Vũ cho vai diễn này, đạo diễn Bảo Nhân cho biết: "Jun Vũ được lựa chọn vào vai con dâu nhà người ta là vì giọng nói của cô ấy. Tôi và ê-kíp lật tung cả Sài Gòn lẫn Hà Nội để casting vai Khánh My, làm sao vừa đài các kiêu sa vừa nói giọng Bắc kiểu cũ để ăn khớp với tiêu chuẩn của Thái Tuyết Mai trong việc lựa chọn con dâu có nét giống bản thân mình".

Về phần Jun Vũ- mỹ nhân lần đầu tham gia vào "vũ trụ gái già" của Nam Cito - Bảo Nhân, nữ diễn viên cũng mang nhiều cảm xúc lẫn lộn khi nhận vai này. "Jun Vũ rất hào hứng khi được diễn xuất cùng chị Lan Ngọc và cô Lê Khanh trong phim này. Trước khi bấm máy, tôi đã được cô Lê Khanh chỉ dạy tận tình về phần đài từ, hai mẹ con đã tập luyện thoại rất nhiều để bắt được tông thoại của nhau bởi Khánh My trong phim phải bắt chước theo mẹ chồng để lấy lòng Thái Tuyết Mai bằng mọi giá. Còn chị Lan Ngọc thì luôn tận tình hướng dẫn Jun Vũ cách lấy hơi, cách ngắt thoại sao cho truyền cảm hơn", nữ diễn viên sinh năm 1995 kể.

Câu chuyện của những người phụ nữ giàu có trong giới thượng lưu xứ Huế sẽ là chủ đề kích thích sự tò mò của người xem.

Với những bật mí về hình ảnh, tính cách nhân vật "tiểu tam" này, nhiều khán giả dự đoán đây chắc chắn là một đối thủ đáng gờm của Ms Q trong "cuộc chiến" giữa những người phụ nữ. Liệu Ms Q có thể sánh đôi bên "phi công trẻ" khi ngay lần đầu về ra mắt đã không được lòng mẹ chồng, nay lại xuất hiện thêm "bóng hồng" đã được chọn sẵn cho vị trí con dâu... Rất nhiều những tranh luận cho rằng kịch bản của "Gái già lắm chiêu 3" sẽ "nặng ký" hơn phần 2 gấp nhiều lần, những tình huống bất ngờ cũng sẽ làm cho khán giả không thể đoán trước được.

