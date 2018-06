Lộ diện người tình của “Hoa Mộc Lan” phiên bản người đóng

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 18:30 PM (GMT+7)

Danh tính nam diễn viên đóng cặp với Lưu Diệc Phi cuối cùng cũng được hé lộ.

Yoson An là người sẽ đóng cặp với Lưu Diệc Phi trong "Hoa Mộc Lan"

Hôm 6.6 vừa qua, tờ Hollywood Reporter đưa tin, Disney đã chính thức tìm được gương mặt để gửi gắm vai diễn quan trọng, người sẽ sánh đôi với Lưu Diệc Phi trong dự án Hoa Mộc Lan phiên bản người đóng. Đó chính là nam diễn viên người New Zealand gốc Trung Quốc – Yoson An (Dương Tẩu An) – người sẽ vào vai “người tình” Trần Hồng Huy của Hoa Mộc Lan (Lưu Diệc Phi) trong phim.

Nhân vật Trần Hồng Huy của Yoson An sẽ phải trải qua quá trình từ thù địch đến yêu thương Hoa Mộc Lan của Lưu Diệc Phi – cô gái giả trai tòng quân thay cha. Ban đầu, khi được tuyển mộ dưới chướng chỉ huy Tung (Chân Tử Đan), Trần Hồng Huy tỏ ra vô cùng tham vọng và cạnh tranh với phiên bản giả trai của Hoa Mộc Lan. Tuy nhiên, sau khi biết thân phận thực sự của cô, anh quay sang bảo vệ, trở thành đồng minh và dần nảy sinh tình cảm với Mộc Lan.

Nhân vật của Yoson An sẽ có nhiều điểm khác so với nhân vật tương tự trong phiên bản hoạt hình năm 1998

Đây là nhân vật mới, khác với hình tượng Lý Tường (Li Shang) trong phiên bản hoạt hình cách đây đúng 20 năm. Lý Tường được coi là nhân vật đại diện cho giới LGBT khi anh yêu Hoa Mộc Lan ngay cả khi vẫn tin cô là nam nhi. Việc thay thế Lý Tường bằng nhân vật Trần Hồng Huy nhằm mục đích tránh các vấn đề nhạy cảm liên quan đến giới LGBT khi Disney chủ yếu nhắm đến thị trường Trung Quốc.

Yoson An được dự đoán sẽ là cái tên đầy hứa hẹn trong tương lai

Yoson An sinh năm 1992, kém Lưu Diệc Phi 5 tuổi. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 2012 và từng góp mặt trong các dự án phim như: Crouching Tiger, Ngoạ Hổ Tàng Long 2: Mệnh Kiếm (2016) và đang là gương mặt đầy hứa hẹn của màn ành khi sẽ xuất hiện trong hai dự án bom tấn sắp tới là The Meg (Cá Mập Siêu Bạo Chúa) và Mortal Engines (Cỗ Máy Tử Thần).

Với việc gia nhập dàn diễn viên đình đám của Hoa Mộc Lan bên cạnh những tên tuổi lớn của Hoa ngữ như Lưu Diệc Phi (vai Hoa Mộc Lan), Lý Liên Kiệt (vai Hoàng đế), Chân Tử Đan (vai chỉ huy Tung) và Củng Lợi (vai phù thủy), Yason An được dự đoán sẽ trở thành một trong những tên tuổi được truyền thông săn đón trong thời gian tới.

Bộ phim do Niki Caro đảm trách vai trò đạo diễn, dự kiến sẽ được bấm máy tại New Zealand và Trung Quốc vào tháng 8 năm nay để kịp ngày ra mắt dự kiến vào 27.3.2020.