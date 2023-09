Liu Grace có được ưu ái chỉ vì là thí sinh nữ duy nhất vào đến chung kết ở Rap Việt mùa 3?

Chặng đường Rap Việt mùa 3 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Double2T. Dù không giành được vị trí quán quân, nhưng Liu Grace vẫn ghi được dấu ấn riêng biệt. Giải ba chung cuộc chính là minh chứng cho những nỗ lực và tài năng của cô nàng.

Liu Grace - thí sinh nữ duy nhất tiến vào chung kết Rap Việt mùa 3

Liu Grace tên thật là Trần Nguyễn Thanh Nhi (26 tuổi). Trước khi đến với Rap Việt mùa 3, cô nàng đã hoạt động nghệ thuật, được giới yêu nhạc biết đến qua một số ca khúc như Anh chưa biết em, Hoa kiều, Drink,... Chính vì thế, Liu Grace đã có một lượng fan hâm mộ nhất định.

Đến Rap Việt mùa 3 chỉ vì lời rủ rê của bạn trai Minh Lai, tuy nhiên Liu Grace lại gây bất ngờ khi vào đến top 9, trở thành thí sinh nữ duy nhất trong đêm chung kết.

Liu Grace đến với Rap Việt từ lời rủ rê của bạn trai Minh Lai

Từ tập đầu tiên, Liu Grace đã khẳng định được tài năng âm nhạc và sự nghiêm túc khi theo đuổi đam mê rap. Mở màn với Vành khuyên nhỏ, nữ rapper xuất sắc nhận được hai chiếc nón vàng từ Thái VG và Andree Right Hand. Phần thi của Liu Grace sau đó trở nên viral trên mạng xã hội.



Liu Grace giành 2 nón vàng khi vừa chào sân Rap Việt

Tại vòng Bứt phá, Liu Grace tiếp tục mang đến cho khán giả bài rap Take It Easy và giành chiến thắng thuyết phục trước wAvy. Không có quá nhiều bất ngờ khi giai điệu ca khúc đã trở nên viral. Chắc hẳn, khán giả dù chưa xem qua phần thi này cũng từng nghe qua câu hát: “Take it easy girl. Tốt khoe xấu che. Yeah you know yourself. Chỉ em biết mình là ai”.



"Take It Easy" của Liu Grace trở nên viral khắp mạng xã hội

Bản rap Có nhiều cái khó nói mà Liu Grace mang ra tranh tài trong đêm chung kết đã cho thấy sự tiến bộ ngoạn mục của nữ rapper. Cô nàng đi flow nhả chữ đã đậm đặc màu sắc của hip hop. Đến khi kết hợp cùng huấn luyện viên Thái VG và đồng đội Mikelodic trong "Việt Nam muôn đời", Liu Grace khiến Suboi phải thốt lên rằng: “Khi bước ra, chị tưởng em là Lil Kim”.

Không chỉ đi flow nhả chữ đậm chất riêng, Liu Grace còn được đánh giá có khả năng biến hóa phong cách đa dạng, làm chủ sân khấu tốt và vũ đạo ổn định.



Liu Grace có được thành tích hoàn toàn dựa vào thực lực

Với loạt thành tích và sự cố gắng trên, sẽ rất bất công nếu cho rằng Liu Grace được khen ngợi chỉ vì là nữ giới hay gây chú ý vì chuyện tình với Minh Lai. Cần nhìn nhận rằng những bản rap mà cô nàng mang đến phản chiếu thẳng thắn, trực diện về các vấn đề xã hội, không đề cao thái quá về nữ quyền hoặc hô hào cái tôi một cách bảo thủ. Tin chắc rằng sau Rap Việt, Liu Grace sẽ trở thành một trong những cái tên được săn đón bởi chính thực lực của mình.

