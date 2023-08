LHP Venice bị tẩy chay vì 3 đạo diễn bị cáo buộc bê bối tình dục

LHP Venice lần thứ 80 năm 2023 được khai mạc vào ngày 30/8 nhưng thiếu vắng nhiều ngôi sao Hollywood do ảnh hưởng từ cuộc đình công.

Giám đốc nghệ thuật của LHP Venice Alberto Barbera và nữ diễn viên Caterina Murino tới LHP Venice

2 cuộc đình công vẫn đang diễn ra ở Mỹ từ các nhà biên kịch, diễn viên Hollywood. Điều này không cho phép các diễn viên tham gia quảng bá phim của họ tại LHP. Tài tử Bradley Cooper sẽ không đến LHP Venice để quảng bá cho bộ phim mới Maestro. Anh là thành viên của hiệp hội diễn viên và ủng hộ cuộc đình công.

Bên cạnh đó LHP Venice năm nay vướng tranh cãi khi để tác phẩm của 3 đạo diễn vướng cáo buộc về tình dục tham gia tranh giải. Cụ thể, các đạo diễn Roman Polanski, Woody Allen và Luc Besson bị khán giả chỉ trích vì bê bối tình dục.

3 đạo diễn vướng cáo buộc về tình dục vẫn có phim tranh giải tại LHP Venice khiến khán giả phản đối

Năm 2017, Roman Polanski bị nữ diễn viên Renate Langer đâm đơn tố cáo vị đạo diễn này cưỡng bức khi cô mới 15 tuổi. Ông phủ nhận 6 tội danh, chỉ nhận tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Sau khi xin giảm án bất thành, ông rời Mỹ trốn sang Pháp. Năm 2002, bộ phim The Pianist của ông đoạt giải Oscar cho Phim hay nhất, Đạo diễn, Diễn viên nam chính và Biên kịch xuất sắc nhất, ông cũng không có mặt.

Năm 1992, Woody Allen bị cáo buộc lạm dụng tình dục con gái nuôi Dylan Farrow khi cô bé mới 7 tuổi. Kết thúc phiên tòa, đạo diễn này được tuyên vô tội.

Năm 2018, Luc Besson bị một nữ diễn viên tố cáo ông đã cưỡng bức cô nhưng phía luật sư của ông bác bỏ. Ông quay trở lại LHP Venice sau khi được tuyên bố trắng án.

Khai mạc LHP Venice năm nay vướng nhiều tranh cãi và tẻ nhạt. Trong 21 phim tranh Sư tử vàng, đáng chú ý có phim The Killer của đạo diễn David Fincher kể về một sát thủ tàn nhẫn. Phim Maestro do tài tử Bradley Cooper làm đạo diễn và đóng chính, kể về cuộc đời nhà soạn nhạc Leonard Bernstein. Phim Priscilla của Sofia Coppola dựa trên hồi ký của vợ Elvis Presley. Phim Ferrari do Michael Mann làm đạo diễn, xoay quanh cuộc sống của nhà sản xuất ô tô Ý Enzo Ferrari. Ngoài ra bộ phim Dogman của Luc Besson cũng gây chú ý.

Phim Ferrari do Michael Mann làm đạo diễn, xoay quanh cuộc sống của nhà sản xuất ô tô Ý Enzo Ferrari.

Bộ phim Ý về Thế chiến thứ hai Comandante được chọn chiếu khai mạc LHP Venice và phim Society of the Snow nói tiếng Tây Ban Nha là phim chiếu đêm bế mạc. LHP sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 9/9.

