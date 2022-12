Lệ Quyên khoe thềm ngực đầy giữa giá rét

Nữ ca sĩ Lệ Quyên thường xuyên thay đổi trang phục mỗi khi lên sân khấu để làm mới bản thân. Giọng ca “Nếu em được chọn lựa” chuộng phong cách gợi cảm nhưng biết tiết chế trong chừng mực.

Tối 17/12 vừa qua, Lệ Quyên có buổi biểu diễn tại Đà Lạt. Nữ ca sĩ chọn chiếc váy ngắn hồng bó sát cơ thể, kết hợp thêm áo khoác để giữ ấm. Thiết kế váy giúp Lệ Quyên khoe được thềm ngực đầy gợi cảm khiến nhiều người phải trầm trồ vì body đẹp của ngôi sao 41 tuổi.

Lệ Quyên hát tại Đà Lạt tối ngày 17/12

Cũng trong ngày này, giọng ca Bolero chính thức cho phát sóng tập đầu tiên của dự án âm nhạc The Best Cover gồm 3 ca khúc Ngày mai em rời xa, Xin lỗi, Cho em gần anh thêm chút nữa. Nữ ca sĩ đã cùng hơn 1000 khán giả cảm nhận sản phẩm mới và lắng nghe hiệu ứng từ chính khán giả. Hầu hết mọi người đều thích thú và ấn tượng với sự kết hợp giữa Lệ Quyên cùng nhạc sĩ tài ba Hoài Sa.

Mở đầu chương trình, Lệ Quyên chia sẻ lý do thực hiện một dự án âm nhạc cover những ca khúc nhạc trẻ được yêu thích thời điểm này. Nữ ca sĩ cho biết: “Đó là một buổi chiều thật dịu dàng, một ngày thảnh thơi nhàn rỗi hiếm hoi trong cả chuỗi ngày bận rộn. Quyên nhớ khi đó Quyên lãng đãng đi ngắm phố phường, thả hồn theo những bản nhạc quen thuộc, những bản tình ca mà vô tình nghe được. Và thế là, bất giác, ý tưởng của chương trình này xuất hiện ngay tức thì.

Quyên gọi điện cho anh Hoài Sa nói: “Anh ơi, em hình dung rằng là anh em mình sẽ rất thủ thỉ với nhau. Trong chương trình này, em sẽ chọn những bài hát mà em yêu thích nhất. Chỉ là cover lại thôi nhưng em sẽ hát bằng tất cả cảm xúc của mình, bằng tất cả những điều thầm kín nhất mà đôi khi em không thể nói được bằng lời”.

Thoạt đầu Quyên nghĩ sẽ thu âm trước những bài hát này và sau đó ghi hình thôi. Anh Sa bảo: “Cô hát hay thế sao không hát live, thu live trực tiếp đi. Anh cũng thích đánh live cho cô hát cùng ban nhạc trực tiếp”. Quyên lại nghe theo lời của anh Sa và đó thực sự là một ý tưởng rất tuyệt vời mà lần đầu tiên Quyên thực hiện.

Người ta nói hát như người tình vậy đó. Khi mình buồn, vui, gửi gắm tất cả những chia sẻ. Và thật là kỳ diệu, sau những bản tình ca như thế mình cảm thấy bao nhiêu nỗi niềm trong mình vơi đi, nhẹ nhõm, an nhiên. Mọi người hãy cùng thưởng thức chương trình đặc biệt này nhé”.

Nữ ca sĩ đã cùng hơn 1000 khán giả cảm nhận sản phẩm mới

The Best Cover được thực hiện xuyên suốt từ 7 rưỡi cho đến 1 giờ sáng, bắt đầu từ lúc bấm máy, thu lời dẫn, lời intro, lời out, lời dẫn vào bài hát như thế nào… So với những sản phẩm cùng là live acoustic, Lệ Quyên và ekip được đánh giá là hoàn thành một cách nhanh chóng, tốn ít thời gian nhất. Ban nhạc Hoài Sa cùng dàn nhạc giao hưởng chơi nhuần nhuyễn còn về phần nữ ca sĩ thể hiện ca khúc căng đầy cảm xúc mà không mắc phải lỗi nào, hát một lần là lấy luôn.

Với mong muốn mang đến một sản phẩm vừa có âm thanh đạt chuẩn phòng thu vừa có hình ảnh đẹp để lên sóng, Lệ Quyên sử dụng một chiếc micro bé bằng ngón tay cái nhưng cực kỳ bắt tiếng. Nữ ca sĩ luôn phải cầm thật chặt micro như thể gắn keo vào tay, vì chỉ cần di chuyển nhẹ một chút thôi là tạo ra tạp âm.

Dù không tiết lộ con số cụ thể dành cho dự án âm nhạc lần này, nhưng Lệ Quyên khẳng định sản phẩm hát mộc không có nghĩa là sẽ tốn ít kinh phí. Nữ ca sĩ cho biết đây là một bài toán khó mà chị tự đặt ra cho chính mình: “Sẽ là một Lệ Quyên với những lần đầu tiên, thử thách bản thân và cống hiến thêm nữa những giá trị nghệ thuật đẳng cấp cho những người yêu thương mình. Phải cho khán giả thấy được hơn 20 năm mình khổ luyện hát hàng đêm miệt mài như thế thì kết quả là gì. Có thể khán giả nghe lần đầu sẽ không thể phân biệt được rõ nhưng người trong nghề nghe sẽ hiểu được sản phẩm chất lượng thế nào”.

Là một ca sĩ với kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề và đủ tiềm lực về kinh tế để có thể thực hiện những sản phẩm âm nhạc hoành tráng, theo xu hướng thế giới về công nghệ làm MV hiện nay. Tuy nhiên, Lệ Quyên biết thế mạnh của mình ở đâu, luôn biết mình cần phải lựa chọn những gì để phù hợp với giá trị và khả năng của bản thân.

Vóc dáng đẹp của ngôi sao tuổi 41

“Mình ghi nhận những cái hay cái tốt của các bạn trẻ, và ngược lại mình được công nhận giá trị của những nghệ sĩ đi theo con đường giống Quyên. Mỗi một người sẽ có một cách để cống hiến cho công chúng khác nhau. Nếu không có đủ cảm xúc, đủ tư duy hình ảnh để cảm được gu thế giới thì không thể dập khuôn theo được. Thay vào đó, Lệ Quyên có cho mình những tác phẩm nghệ thuật như The Best Cover. Rồi thi thoảng 5 năm - 6 năm chẳng hạn mình lại sẵn sàng, cày miệt mài để có mấy chục tỷ thực hiện một chương trình liveshow cho thật đã” – giọng ca gốc Hà Nội chia sẻ.

Lần đầu tiên thực hiện một sản phẩm âm nhạc theo phong cách live acoustic và phát hành trên nền tảng YouTube cá nhân, Lệ Quyên tin rằng đây sẽ là món ăn tinh thần đạt giá trị nghệ thuật cao hướng đến nhiều đối tượng khán giả, ai cũng có thể nghe được từ những bạn trẻ đến người lớn, từ các bạn sinh viên cho đến doanh nhân thành đạt. Nữ ca sĩ cũng hy vọng công chúng sẽ cảm nhận được tâm huyết, tâm hồn cũng như sự tập trung nghiêm túc của cả một tập thể.

