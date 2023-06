Lạnh sống lưng với “Tà chú cấm”: Tội ác từ sự cuồng tín

Home for rent (tựa tiếng Việt: Tà chú cấm) là bộ phim kinh dị tà giáo dựa trên những sự kiện có thật tại Thái Lan. Trước khi ra mắt tại Việt Nam, phim đã tạo được “cơn sốt” tại Thái Lan vì cốt truyện có những cú twist bất ngờ.

"Home for rent" tạo ra cơn sốt phòng vé với thành tích dẫn đầu doanh thu trong 3 tuần liên tiếp khi ra mắt tại Thái Lan

Thể loại: Kinh dị Đạo diễn: Sophon Sakdaphisit Diễn viên: Nittha Jirayungyurn, Sukollawat Kanaros, Penpak Sirikul Điểm trên IMDb: 7.1/10

Khởi chiếu chính thức tại Việt Nam từ ngày 23/6 nhưng sau suất chiếu sớm, phim đã nhận về những phản hồi tích cực. Kịch bản lôi cuốn đã giúp bộ phim của Thái Lan thu hút người xem ngay từ những phút đầu cho tới phút cuối cùng.

Phim mở đầu bằng một cảnh tượng kinh khủng xảy ra trong căn hộ mà Ning là chủ sở hữu. Những người thuê đã dọn đi và để lại đống đổ nát với màn hình tivi bị đập vỡ, những vết rạch trên tường, mọi thứ đồ đạc ngổn ngang và bị phá hoại tan tành. Nghe theo lời người môi giới nhà đất, Ning thuyết phục chồng là Kwin cho người lạ tới thuê căn nhà mà vợ chồng cô đang sống để chuyển đến ở căn hộ cũ này. Mọi chuyện xảy ra sau khi người mới tới thuê nhà.

Ning bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu khác lạ từ chồng. Ban đầu Kwin luôn phản đối việc cho thuê nhà nhưng anh bất ngờ thay đổi sau lần đầu tiên anh một mình gặp người khách lạ. Ning không hay biết chuyện gì đã xảy ra nhưng những hoài nghi nảy sinh sau lần cô bất ngờ trở lại nhà để lấy một số đồ đạc. Theo lời kể từ người hàng xóm, cô hồ nghi những người thuê đang có hoạt động mờ ám, bất hợp pháp.

Penpak Sirikul trong vai người khách lạ thuê nhà tên Ratree

Người lạ thuê nhà của họ là một bác sĩ đã nghỉ hưu Ratree cùng cô con gái 40 tuổi tên Nuch. Những người này có nhiều hành vi kỳ lạ từ việc treo bùa hộ mệnh bằng lông quạ đến việc liên tục che rèm, thực hiện nghi lễ vào khoảng 4 giờ sáng.

Ning phát hiện những biểu hiện đáng ngờ của chồng khi Kwin đột nhiên có thêm hình xăm tam giác trước ngực giống với biểu tượng xăm mà cô thấy trên người của Nuch. Anh liên tục che giấu về một cuốn sổ nhỏ màu đỏ và thường ra khỏi nhà lúc 4 giờ sáng. Điều khiến Ning lo sợ hơn cả là càng ngày cô càng thấy con gái nhỏ của mình đang gặp nguy hiểm.

Nữ diễn viên nổi tiếng Nittha Jirayungyurn trong vai nữ chính Ning

Mạch phim ban đầu được kể theo cái nhìn của nữ chính Ning. Những tình huống nghẹt thở mở ra bối cảnh bí ẩn và Ning là người hồ nghi, theo dõi và phát hiện ra mọi việc. Cốt truyện không khó hiểu và dễ mường tượng với những fan phim kinh dị nhưng cái khéo của đạo diễn chính là việc tạo nên không khí rùng rợn, khiến người xem cảm thấy lạnh sống lưng.

Nếu phim chỉ đơn thuần đưa người xem đi theo bước chân của Ning thì biên kịch sẽ phạm phải sai lầm. Cách kể chuyện ấn tượng là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của tác phẩm kinh dị này. Không có nhiều hình ảnh ghê rợn để hù dọa người xem nhưng phim tạo nên một tổng thể đủ sức lôi cuốn và tạo tò mò, từ cách dựng hình, kết nối các chi tiết đến ánh sáng và âm thanh. Phim sử dụng cách kể chuyện đa góc nhìn của từng nhân vật theo 3 trường đoạn khác nhau. Ban đầu là nữ chính, tiếp đó là nam chính và cuối cùng là nhân vật người khách lạ thuê nhà. Chia sẻ về điều này, đạo diễn Sophon Sakdaphisit từng tiết lộ: “Chúng tôi đã chọn một phương pháp kể chuyện mà các bộ phim kinh dị thường không sử dụng, do đó, bộ phim sẽ khiến khán giả thích thú theo từng nhịp phim”.

Nội dung phim lên án sự cuồng tín và xuất phát từ những vụ án từng khiến người dân Thái Lan khiếp sợ. Phim lấy cảm hứng từ vụ án gây rúng động Thái Lan vào năm 2004. Tại tỉnh Ratchaburi, một người mẹ đã giết con gái mình, người mẹ này từng có tiền sử bị lạm dụng tình dục năm 17 tuổi và đứa con là kết quả của việc đau lòng này. Ngoài ra, phim còn lấy cảm hứng từ một vụ án mạng khác vào năm 2014 tại tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan. Khi đó, người ta tìm thấy thi thể một người phụ nữ được nhét trong chiếc vali đỏ trôi nổi giữa dòng sông Mê Kông.

Phim lấy cảm hứng từ những vụ án gây rúng động Thái Lan

Xuất phát từ những câu chuyện có thật, đạo diễn Sophon Sakdaphisit – người được mệnh danh “bậc thầy phim kinh dị” tại Thái Lan – đã tạo nên một kịch bản đưa yếu tố điện ảnh vào để tăng thêm sự kịch tính.

Bên cạnh thể loại kinh dị, phim còn mang yếu tố tình cảm gia đình. Phim lên án nạn cuồng tín đồng thời thức tỉnh con người về những hậu quả khó lường của việc bị mu muội, lún sâu vào con đường u tối chỉ vì tin vào những điều không có thực.

Bên cạnh thể loại kinh dị, phim còn mang yếu tố tình cảm gia đình.

Ấn tượng của phim còn đến từ một ê-kíp xuất sắc. Home for rent được nhận xét là “bom tấn kinh dị” đến từ nhà sản xuất GDH - hãng phim lớn nhất tại Thái Lan, đứng sau nhiều bom tấn điện ảnh tầm cỡ như Bad Genius (2017), Friendzone (2019), The Medium (2021), Love Destiny: The Movie (2022)... Đạo diễn nổi tiếng của dòng phim kinh dị Thái Lan chọn lựa dàn diễn viên ưu tú với nữ diễn viên nổi tiếng Nittha Jirayungyurn trong vai nữ chính Ning và nam diễn viên Sukollawat Kanaros vai người chồng Kwin - người được quốc tế biết đến qua bộ phim điện ảnh sinh tồn Thirteen Lives (2022). Đảm nhận vai “giáo chủ tà giáo” Ratree trong Tà chú cấm là Penpak Sirikul với sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 40 năm qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh Thái Lan.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/lanh-song-lung-voi-ta-chu-cam-toi-ac-tu-su-cuong-tin-c47a30768.htmlNguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/lanh-song-lung-voi-ta-chu-cam-toi-ac-tu-su-cuong-tin-c47a30768.html