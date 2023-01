Làm BTV, MC ở VTV giàu không?

Thu nhập của các BTV, MC truyền hình luôn là đề tài được đông đảo công chúng quan tâm. Nhiều khán giả khi thấy các BTV, MC luôn ăn vận chỉn chu mỗi khi lên hình, dùng hàng hiệu đắt đỏ sẽ cho rằng họ có mức thu nhập khá cao, tương đương cát–xê của các nghệ sĩ.

BTV Lê Mạnh Cường

BTV Lê Mạnh Cường từng thu hút sự chú ý khi đăng tải video có tiêu đề “Làm ở VTV có giàu thật không?”. Theo đó, nam MC “Chuyển động 24h” hào hứng nói: “Ừ đúng rồi, làm ở VTV giàu lắm. Chúng mình đi du lịch khắp nơi cơ. Các bạn có tin không, đi Paris, đi Mỹ, lên Nam cực... Đó chính là sức mạnh của phông xanh - nơi bắt nguồn những bức ảnh sống ảo. Ở đâu của VTV bạn cũng có thể bắt gặp phông xanh”.

Nam MC cho biết, tại VTV thì đi đâu cũng có thể nhìn thấy phông xanh và chỉ cần tương tác với đồ họa tốt là các MC, BTV đã có thể được đi vi vu đây đó. Để chứng minh cho lời nói của mình, anh đã chia sẻ hình ảnh trong hậu trường của Bản tin thời tiết hay một số các chương trình khác thuộc nhà đài.

Đoạn clip trên của Lê Mạnh Cường nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên, phần chính của câu hỏi được khán giả quan tâm là mức thu nhập vẫn chưa được phía người trong cuộc tiết lộ. Điều này khiến nhiều người càng thêm tò mò.

BTV Hữu Trí

Đề cập thẳng đến vấn đề này trong một video, BTV Hữu Trí tiết lộ, mức lương ở VTV tùy thuộc vị trí và năng lực để quyết định. Mỗi người sẽ có một mã số cá nhân để xem bảng lương của mình và hoàn toàn không biết người khác nhận được bao nhiêu. Mức lương của mỗi nhân viên ở VTV còn phụ thuộc vào vị trí và công việc của họ. Phóng viên, biên tập viên, thư ký biên tập, âm thanh, ánh sáng… sẽ có mức thu nhập không giống nhau. Song, theo nam BTV chia sẻ, thu nhập mỗi tháng của mỗi nhân viên ở VTV sẽ gồm có hai khoản: Lương cơ bản và lương theo sản phẩm (hay còn gọi là nhuận bút).

Lương cơ bản giống như thang lương ở các cơ quan nhà nước, xét theo hệ số, thâm niên, học vị… Về lương sản phẩm: với những người thuộc bộ phận âm thanh, ánh sáng được nhận khoán một khoản nhất định, trong khi đó với các vị trí như phóng viên, biên tập viên sẽ tùy theo sản phẩm tạo ra mà sẽ có mức lương khác nhau. Nếu dẫn nhiều bản tin hơn hoặc chất lượng dẫn tốt đều được chấm nhuận cao hơn và nhận được thu nhập tốt hơn. Dù không tiết lộ con số cụ thể nhưng qua câu trả lời của gương mặt quen thuộc trên “Chuyển động 24h”, cộng đồng mạng có thể thấy cách tính lương ở Đài Truyền Hình Việt Nam không khác nhiều so với các công ty, doanh nghiệp khác. Theo đó, khi cống hiến hết mình, bỏ ra nhiều công sức thì nhân viên sẽ nhận được mức thù lao xứng đáng.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn về mức thu nhập của một người dẫn chương trình thường xuyên xuất hiện trong khung giờ vàng của VTV, Hữu Trí đã vui vẻ chia sẻ: “Tôi nghĩ mình không giàu có nhưng có thể sống tốt với mức thu nhập hiện tại. Tôi vẫn ở nhà thuê, đi xe máy và có sở thích lân la ăn uống dù ở những hàng quán vỉa hè, hay ở xe đẩy bên đường”. Anh bộc bạch: “Quan trọng là mình thấy đủ và hài lòng với cuộc sống của mình là được”.

MC - BTV Hạnh Phúc

Cũng là một người dẫn của “Chuyển động 24h”, MC Hạnh Phúc cho biết mức lương phụ thuộc vào khối lượng công việc của mỗi người. Bản thân nam MC nhận thấy thu nhập của mình và các đồng nghiệp xung quanh cũng khá thoải mái, thậm chí có thể tính là cao so với “dân văn phòng”. Mặc dù không tiết lộ con số cụ thể, nhưng nam MC cho biết chắc chắn không thấp hơn 10 triệu đồng.

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài năm, BTV Ngọc Trinh từng tiết lộ mức lương của mình tại VTV là 20-25 triệu đồng/tháng. BTV Hữu Bằng cho biết, mức lương của anh thấp hơn BTV Ngọc Trinh.

BTV - MC Thể thao Ngọc Anh

Trao đổi với chúng tôi, BTV Thể thao Ngọc Anh chia sẻ: “Mọi người hay thắc mắc về tiền lương của MC, BTV của VTV, có phải lương vài trăm triệu 1 tháng hay lương có đủ sống hay không. Mức lương của MC truyền hình cũng phụ thuộc vào độ nổi tiếng của người đó. Vì thế nếu bạn muốn công việc này mang đến nguồn thu nhập tốt thì cần làm việc tích cực, xây dựng hình ảnh cá nhân tốt, lúc đó nó sẽ mang đến cho bạn nhiều thứ, trong đó có thu nhập ổn định”.

MC Thảo Vân

Là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình VTV, MC Thảo Vân nói với chúng tôi: “Tôi không phải công tác chính ở VTV, cho nên MC chỉ là một nghề tôi cộng tác thôi. Công việc chính của tôi là cán bộ tại Đại học quốc gia Hà Nội. Vì thế thu nhập cũng là lương hàng tháng của tôi như mọi cán bộ công chức khác thôi. Cộng thêm nghề tay trái là MC, thu nhập của tôi được coi là vừa đủ. Chứ bản thân mình chưa bao giờ được coi là giàu. Những bạn bè của tôi đều biết điều đó. Thu nhập vừa đủ để sống không quá khó khăn, nhưng để mà bảo thoải mái, dư dả, thích mua cái gì là mua thì chưa được đến mức đó”.

Trong khi đó, MC Minh Hà - người dẫn “Cà phê sáng với VTV3” cũng thừa nhận, không có một con số chung nào cho BTV, MC vì thu nhập được tính dựa vào năng suất và hiệu quả công việc. Như Minh Hà hiện tại đang ở mức 8 con số và trên 20 triệu đồng. Tuy nhiên, người đẹp lại có cát-xê sự kiện khá cao, trên dưới 2.000 USD.

Trong một Vlog trò chuyện cùng MC Khánh Vy, “anh da nâu” Việt Hoàng cho biết mức thu nhập ở VTV không cao như doanh nghiệp tư nhân nhưng cũng ổn: “Thu nhập ở VTV cao hơn so với cơ quan nhà nước khác, nhưng so với doanh nghiệp tư nhân thì không bằng được. Nó cũng phụ thuộc vào nhu cầu chi tiêu của mỗi cá nhân. Với tôi, mức thu nhập so với chi tiêu là 7 điểm”.

Thanh Thanh Huyền cũng thẳng thắn chia sẻ về mức thu nhập của một MC truyền hình. Người đẹp gốc Nha Trang cho biết: “Nếu bạn nghĩ có thể làm giàu từ việc dẫn chương trình ở đài truyền hình thì nên bỏ suy nghĩ đó đi. Tại vì cho một bản tin như vậy thì mức cát-xê của Huyền rất là thấp. Trung bình cho tất cả các đài, một bản tin như vậy chỉ dưới 500.000 đồng thôi, dưới rất nhiều luôn ấy, Huyền không tiện nói ra”. Tuy nhiên, Thanh Thanh Huyền vẫn làm vì “thích cảm giác được hàng triệu người ngồi trước TV theo dõi mình, lắng nghe mình nói”. Nữ MC khẳng định: “Để thành công trong nghề này phải cực kỳ đa năng, làm một lúc nhiều việc: MC, đóng quảng cáo, làm người mẫu. Ngoài ra, phải dẫn được nhiều chương trình, nhiều thể loại phong cách khác nhau thì mới mong giàu được”.

MC Đức Bảo

Trao đổi với chúng tôi, MC Đức Bảo không tiết lộ mức lương cụ thể ở Đài truyền hình. Thay vào đó, anh đề cập đến thu nhập của người dẫn chương trình nói chung ở Việt Nam. Đức Bảo khẳng định, vài trăm nghìn đồng là con số cát-xê của những người mới chập chững vào nghề, thậm chí là âm nếu trừ đi chi phí make-up, chuẩn bị trang phục và đi lại. “Có thể xem, 10 triệu đồng là cột mốc đầu tiên cần vượt qua của một MC. Từ 10 đến 20 triệu đồng là cát-xê cho một sự kiện nếu MC có kinh nghiệm, một chút tiếng tăm và đã định hình được phong cách dẫn”, nam MC nói.

Đặc biệt, anh khẳng định MC hoàn toàn có thể có thu nhập vượt mức 1.000 USD nếu là người dày dặn kinh nghiệm, có thể dẫn các chương trình lớn trên truyền hình và được khách hàng tin tưởng hợp tác. Từ 2.000 USD trở lên là con số mơ ước mà không nhiều người đạt được. Họ được coi là “ngôi sao”, bảo chứng thương hiệu cho chương trình, được truyền thông quan tâm. Đức Bảo nhấn mạnh, để thực hiện được điều đó là cả một quá trình dài, đòi hỏi người làm nghề phải không ngừng cố gắng và nỗ lực rèn luyện bản thân.

