Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Tom Cruise

Là một trong những gương mặt ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh, Tom Cruise sở hữu bảng thành tích phòng vé đáng mơ ước đối với bất kỳ diễn viên nào. Kể từ vai chính đầu tiên trong Risky Business (1983) , Tom Cruise liên tục gặt hái thành công này đến thành công khác trong suốt 40 năm hoạt động, với đủ thể loại từ khoa học viễn tưởng kết hợp với đạo diễn tài ba Steven Spielberg cho đến là gương mặt đại diện của thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi. Thậm chí đến cả dòng phim nghệ thuật độc lập, Tom Cruise cũng đều "hái ra tiền".

Suốt 40 năm hoạt động bền bỉ, Tom Cruise tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới. Năm 2022 đánh dấu thành công lớn nhất trong sự nghiệp của tài tử 62 tuổi khi Top Gun: Mavericks là phim đầu tiên cán mốc 1 tỷ USD, vượt mặt toàn bộ phim Marvel ra mắt cùng năm và chỉ chịu đứng sau bom tấn Avatar: The Way Of Water . Tuy nhiên Tom Cruise còn nắm giữ một kỷ lục phòng vé khác, có thể coi là bất khả thi cho bất cứ diễn viên nào có ý định xô đổ.

Cụ thể, cho đến nay Tom Cruise đã có hơn 30 bộ phim đạt doanh thu trên 100 triệu USD. Trong số đó bao gồm những phim như Jerry Maguire , Rain Man và Cocktail - những phim độc lập, được sản xuất dựa trên kịch bản gốc. Trong thời đại của phim nhượng quyền thương hiệu hiện nay, thật khó để hình dung những phim gốc có thể gặt hái nhiều tiền.

Trong số những phim "trăm triệu USD" của Tom Cruise, chỉ có duy nhất phim chạm mốc 1 tỷ USD là Top Gun: Mavericks . Các diễn viên đến từ nhà Marvel đều có cho mình ít nhất 2 phim tỷ USD tuy nhiên tên tuổi họ luôn phải đi cùng với thương hiệu và thường không thành công khi ra làm phim riêng. Điểm khác biệt của Tom Cruise so với phần còn lại nằm ở sự bền bỉ cộng thêm khả năng chắt lọc nội dung và nắm bắt thời điểm quá ấn tượng.

Sự bền bỉ của Tom Cruise chính là điều mà những Iron Man Robert Downey Jr, Captain America Chris Evans hay Thor Chris Hemsworth không có được sau khi vai diễn của họ kết thúc.

Trong khi đó, Tom Cruise lại không quá phụ thuộc vào tên tuổi thương hiệu, ngoài chuỗi phim Nhiệm vụ bất khả thi , hai phim Jack Reacher , hai phim Top Gun , các phim "trăm triệu USD" còn lại của Tom Cruise đều là phim kịch bản gốc hay chuyển thể từ tiểu thuyết. Điều đó cho thấy thực lực và diễn xuất của Tom Cruise thực sự đáng nể.

Bước qua tuổi 60, Tom Cruise vẫn thực hiện 8 lần lái mô-tô lao xuống vực sâu và 500 cú nhảy dù mạo hiểm cho phim Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning (Nhiệm vụ: Bất khả thi 7 - Nghiệp báo). Cảnh quay Ethan Hunt lái môtô phóng khỏi vách đá tổng cộng cần tới 15 tháng để chuẩn bị, cùng 536 lần nhảy thực hành. Ngoài ra, Tom Cruise còn phải trải qua hàng loạt khóa huấn luyện nhảy dù, điều khiển dù, thoát khỏi máy bay ở những góc nguy hiểm để học cách điều chỉnh vị trí của mình trên không.

Nỗ lực của Tom Cruise giúp Mission: Impossible 7 nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả. Phim đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 99% bình chọn tích cực từ chuyên gia. Điểm số trên IMDb cũng rất tốt, ở mức 8.3/10. Phần lớn đánh giá tác phẩm đã đưa thể loại hành động lên một tầm cao mới.

Nếu Mission: Impossible 7 thắng lớn , điều đó sẽ đánh dấu hai mùa hè liên tiếp phòng vé thế giới thuộc về Tom Cruise. Câu hỏi cần đặt ra ở đây là liệu còn kỷ lục nào Tom Cruise chưa chạm tới?

