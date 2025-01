Không sản xuất tiếp 'Anh trai vượt ngàn chông gai', Yeah1 sẽ có gì để 'đình đám'?

Mới đây, Tập đoàn Yeah1, nhà sản xuất chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Chị đẹp đạp gió” công bố sẽ không sản xuất tiếp 2 chương trình này trong năm 2025.

Trong 2 năm qua, Yeah1 nổi lên như một hiện tượng trong lĩnh vực giải trí với nhiều chương trình đình đám, tác động đến xã hội, tạo ra những nền tảng để công chúng hy vọng về một ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam như Chị đẹp đạp gió rẽ sống 2023, Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Chị đẹp đạp gió 2024, Mẹ Siêu Nhân 2024…

Trong đó, Anh trai vượt ngàn chông gai được được Thủ tướng Chính phủ đề cập và gợi ý nhân rộng tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025. Điều này góp phần tạo ra bước tiến mới cho thị trường giải trí, nâng sức cạnh tranh của sản phẩm văn hóa - giải trí Việt Nam với các quốc gia khác trong khu vực.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" là chương trình tạo tiếng vang cho Yeah1 trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, sự thành công của Yeah1 còn tạo ra một cuộc đua, hay đúng hơn là cuộc cạnh tranh, khá thú vị đối với các thành tố tạo nên thị trường: Từ cuộc đua của các nhà tài trợ, cho tới cuộc đua của khán giả. Chưa khi nào mà thị trường Việt Nam lại chứng kiến khán giả yêu chương trình rồi… yêu luôn nhà tài trợ. Họ sẵn sàng “trả job”, nghĩa là sẵn sàng đăng tải “văn mẫu”, gọi tên, thả tim, bình luận tích cực, thậm chí tiêu thụ ngay các sản phẩm của nhà tài trợ, chỉ bởi vì họ muốn thể hiện tình yêu của mình đối với chương trình.

Mùa trao giải thưởng cuối năm, với việc chiến thắng hàng loạt hạng mục tại các giải thưởng lớn như VTV Awards, Mai Vàng… các chương trình của nhà sản xuất này còn cho thấy sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ, khi mà họ sẵn sàng bỏ thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc, để bỏ phiếu cho chương trình giành được giải thưởng.

Nhờ sự cạnh tranh, các nghệ sĩ đang ngày càng bứt phá siêu tốc. Công chúng ngỡ ngàng khi nhận ra các anh tài như Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, Soobin Hoàng Sơn… có những tố chất không thua kém gì các nghệ sĩ Kpop, Cpop đình đám. Hoặc như Tự Long, anh không chỉ còn là một… nghệ sĩ hài. Ở anh có phẩm chất của một thủ lĩnh, một quân nhân có khả năng dẫn dắt các nghệ sĩ trẻ, sẵn sàng cống hiến năng lực, tình yêu và kiến thức của mình tới công chúng, để từ đó đem lại những giá trị vượt lên trên nghệ thuật như tình yêu Tổ quốc, sự am hiểu lịch sử, lòng tự hào dân tộc…

Chính vì thế, việc nhà sản xuất tuyên bố không tiếp tục sản xuất hai chương trình đình đám là “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Chị đẹp đạp gió” trong năm 2025 khiến khán giả phân chia thành nhiều luồng phản ứng. Có luồng ý kiến cho rằng, nhà sản xuất như vậy tính toán khôn ngoan, thấy “đỉnh nóc, kịch trần” rồi nên muốn dừng lại cho hào quang “bay phấp phới”.

Nhưng một luồng đông đảo hơn cả là khán giả đặt ra câu hỏi, vậy giấc mơ về những chương trình giải trí tầm vóc khu vực, hay tương lai của ngành công nghiệp văn hoá… mà nhà sản xuất đã từng thể hiện tham vọng, liệu sẽ ra sao, khi các nhà sản xuất nếu vì những khó khăn thị trường, vì muốn bảo toàn danh tiếng… mà tuyên bố dừng lại?

Câu trả lời còn ở phía trước

Trong buổi họp báo đầu năm, Tổng Giám đốc Yeah1 từng tuyên bố sẽ “chơi tất tay” vào premium show Chị đẹp và Anh trai, dù cho đây là những khoản đầu tư lớn giữa bối cảnh kinh tế còn khó khăn. Và cuộc chơi tất tay này đã mang lại thành quả xứng đáng cho nhà sản xuất khi mà kết thúc show, họ có được những đối tác chiến lược quan trọng mà rất nhiều công ty giải trí mong ước có được như Techcombank, VinGroup… để cùng hợp tác cho những dự án của tương lai.

Trong đó, tiêu điểm là 2 chương trình truyền hình thực tế sắp tới. Thứ nhất là chương trình đào tạo, phát triển nghệ sĩ trẻ - Show It All, được Techcombank đồng hành trong vai trò “Nhà đầu tư”. Thứ hai là chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống nông thôn, thúc đẩy và quảng bá sản vật trù phú của con người Việt Nam - HAHA Farmer.

Chương trình Show It All với mục tiêu phát hiện, đào tạo những nghệ sĩ trẻ tiềm năng cho thị trường giải trí

Lướt qua danh sách 3 đối tác quan trọng của Show It All, có thể thấy Yeah1 đã thắng lớn khi hợp tác được với MangoTV International, đối tác chiến lược sản xuất premium show, cung cấp bản quyền sản xuất tại Việt Nam; với 153/Joombas Music Group với vai trò đơn vị đào tạo và phát triển âm nhạc; và với Sony Music Group trong vai trò đối tác phân phối và phát hành nhạc. Đây đều là những đối tác quy mô khu vực và toàn cầu, hứa hẹn sẽ giúp cho Show It All trở thành một hiện tượng mới, một bước ngoặt mới trong việc phát hiện, đào tạo những nghệ sĩ trẻ tiềm năng cho thị trường giải trí đầy cạnh tranh của Việt Nam.

Cùng chung mục tiêu “mang Việt Nam ra thế giới”, chương trình HAHA Farmer cũng tham vọng không kém khi lựa chọn sẽ đi theo một chiến lược khác biệt: Lấy giải trí, lấy văn hoá đại chúng làm nền tảng để quảng bá, tôn vinh sự phát triển kinh tế và văn hoá địa phương, trong đó đặc biệt tôn vinh những sản vật phong phú của mỗi vùng miền Việt Nam.

Nếu làm được như những gì mà Tập đoàn này miêu tả trong cuộc họp báo thì có lẽ HAHA Farmer sẽ mang đến một hướng đi mới lạ, kết hợp giải trí với quảng bá văn hóa và du lịch, từ đó, người hưởng lợi nhiều nhất sẽ là những người nông dân, những người bản xứ, nơi mà chương trình thực hiện ghi hình. Cũng giống như những Anh tài, sau chương trình, họ được lột xác thành những nghệ sĩ ở tầm vóc khác biệt.

Việc Yeah1 dừng sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chị đẹp đạp gió" trong năm 2025 có lẽ không phải là sự dừng lại, mà mới là sự bắt đầu cho tham vọng của họ. Thay vì tiếp tục khai thác những format đã quen thuộc và gắn mình vào giải trí, Yeah1 đang hướng đến những chương trình mới mẻ, độc đáo hơn, với mục tiêu vươn ra thị trường quốc tế.

Việc bắt tay với những đối tác lớn như MangoTV, Techcombank, VinGroup... cho thấy Yeah1 đang rất tham vọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái giải trí chuyên nghiệp, bền vững, để từng bước hiện thực giấc mơ "công nghiệp văn hóa" của Việt Nam.