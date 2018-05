Khoe dáng nuột nà và xinh đẹp, khó ai nhận ra sao nhí "Giày Thủy Tinh" sau 16 năm

Ha Seung Ri, nàng Kim Yoon Hee bé của "Giày Thủy Tinh" năm nào nay đã là một thiếu nữ xinh đẹp sau khoảng thời gian dài hoạt động nghệ thuật.

Ha Seung Ri - diễn viên nhí gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn Kim Yoon Hee ngày nhỏ trong bộ phim đình đám "Giày Thủy Tinh" cách đây 16 năm mới đây đã xuất hiện trong một sự kiện giải trí, khiến khán giả vô cùng bất ngờ và thích thú.

Sinh năm 1995, Ha Seung Ri bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi còn rất nhỏ. Trước khi tham gia "Giày Thủy Tinh "(công chiếu năm 2002),cô bé liên tục đảm nhận các vai diễn nhí trong phim truyền hình.

Càng lớn, Ha Seung Ri được nhận xét là có nhiều thay đổi cả về gương mặt và chiều cao

Nhưng nét ngây thơ, giản dị của nữ diễn viên khiến khán giả yêu mến.

Ha Seung Ri cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Nhiều người ngỡ ngàng trước hình ảnh lột xác của nữ diễn viên nhí năm nào.

Nữ diễn viên trẻ ưa chuộng phong cách trẻ trung với tóc ngắn, áo phông đúng với lứa tuổi 23

Thời gian gần đây, Ha Seung Ri quay trở lại màn ảnh nhỏ bằng nhiều dự án như School 2017, Chief Kim, Twenty Again, Unkind Women,...

Mặc dù chỉ tham gia những vai phụ nhưng nữ diễn viên cũng thu được nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Sau 19 năm cần mẫn hoạt động nghệ thuật (từ năm 1999), Ha Seung Ri đã có cơ hội nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim "Tomorrow is Sunny as Well "(tạm dịch: Ngày Mai Trời Cũng Nắng) của đài KBS.

Xuất hiện tại buổi họp báo ngày 3.5, nữ diễn viên khiến khán giả bất ngờ bởi sự lột xác vô cùng ấn tượng. Gương mặt xinh đẹp và đặc biệt vóc dáng nuột nà, đôi chân thẳng tắp.

"Tomorrow is Sunny as Well" kể về cô gái trẻ vừa tốt nghiệp trung học và làm việc bán thời gian ở một kênh mua sắm trên truyền hình. Khi bị đuổi việc, cô nàng quyết định theo đuổi sự nghiệp riêng và mở một công ty thời trang rồi gặp gỡ một chàng trai làm việc ở kênh mua sắm. Trong phim này, Ha Seung Ri sẽ đóng cặp cùng nam diễn viên Jin Joo Hyung.