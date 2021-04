Khán giả phản ứng ra sao trước ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP?

Thứ Ba, ngày 27/04/2021 04:00 AM (GMT+7)

“Muộn Rồi Mà Sao Còn” là ca khúc sắp phát hành của nam ca sĩ gốc Thái Bình.

Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại đường đua âm nhạc trong live performance: Muộn Rồi Mà Sao Còn, được phát sóng độc quyền trên website giải trí của POPS.

Muộn Rồi Mà Sao Còn do Sơn Tùng M-TP sáng tác lời, giai điệu và cả phần hòa âm. Nam ca sĩ bật mí ca khúc này là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời anh, ẩn chứa nhiều cảm xúc mới lạ mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được. Ca khúc là những cảm xúc khi một chàng trai say nắng một cô gái, và khi về nhà anh chàng này đã thao thức cả đêm để nhớ và hi vọng sẽ có ngày gặp lại cô gái và bày tỏ những cảm xúc của mình.

Tuy không có những màn vũ đạo bốc lửa nhưng Muộn Rồi Và Sao Còn vẫn khiến fan “đứng ngồi không yên” bằng giai điệu Pop R&B bắt tai và phần lời tươi sáng đầy ý nghĩa. Đặc biệt là phần điệp khúc “Cứ ôm anh đi” cực gây nghiện, nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của người nghe. Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ đều bày tỏ sự yêu thích và mong muốn được sớm nghe bản audio chính thức của ca khúc này.

Những lời khen của khán giả

Sau dự án truyện tranh Lạc Trôi, đây là sự hợp tác tiếp theo của Sơn Tùng M-TP. Việc phát hành ca khúc mới bằng hình thức livestreaming trên nền tảng website giải trí là một hướng đi khá mới mẻ và đột phá của nam ca sĩ. Đây cũng là một bước tiến mới trong tương lai cho các nghệ sĩ mới khi các nền tảng giải trí trực tuyến đang phát triển ngày càng mạnh mẽ.

