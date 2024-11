Kanye West bị người mẫu gốc Á kiện tội tấn công tình dục ở trường quay

The Wrap đưa tin, người mẫu - diễn viên Jenn An gửi đơn lên tòa án New York hôm 22/11 cáo buộc Kanye West tấn công tình dục và bóp cổ cô trên trường quay MV In for the Kill - ca khúc của nữ ca sĩ La Roux kết hợp với Kanye. Đơn kiện ghi MV được quay vào khoảng ngày 7/9/2010 trong một dãy phòng khách sạn Chelsea ở New York.

An kể rằng Kanye đã chọn cô giữa một dàn diễn viên nữ phụ họa. "Hãy cho tôi cô gái châu Á đó", cô nhớ lại lời Kanye nói và cho biết cô được rapper chọn vì lúc đó đang mặc bộ đồ kiệm vải.

Kanye West đang bị người mẫu Jenn An kiện.

Theo đơn kiện, Kanye đã cho tất cả diễn viên và người mẫu khác rời đi, để An một mình ngồi trên ghế và bắt đầu quay cảnh giống như phim khiêu dâm. Cô cáo buộc chồng cũ Kim Kardashian đã siết cổ cô bằng hai tay, thọc nhiều ngón tay xuống cổ họng và di chuyển, dùng cả tay bịt mặt cô để mô phỏng quan hệ tình dục bằng miệng. Sự việc được cho là kéo dài một phút, sau đó Kayne hét lên: "Đây là nghệ thuật. Tôi giống như Picasso".

Đối với Jenn An, toàn bộ cảnh quay giống như "bịt miệng khiêu dâm, tôn sùng BDSM" hơn là một buổi quay video âm nhạc. Cảnh quay này sau đó không được đưa vào MV. Hình ảnh của Kanye West chỉ xuất hiện trong bản phối lại của In For the Kill. Theo người mẫu, ca sĩ La Roux từng miêu tả buổi quay phim với một người bạn rằng cô đã thấy một số hành vi "khó chịu và đáng lo ngại".

La Roux hợp tác với Kanye West trong ca khúc 'In For the Kill'.

Jenn An hiện cũng kiện Universal Music Group vì cho phép Kanye West có hành vi bạo lực đối với cô ở trường quay, đồng thời cáo buộc hãng "phân biệt đối xử một cách có hệ thống với phụ nữ bằng cách tiếp tục làm việc với các nghệ sĩ có lịch sử quấy rối và phân biệt đối xử tình dục". Cô cáo buộc một số nhân vật cao cấp khác đã cố gắng chôn vùi sự việc.

Người mẫu đang yêu cầu Kanye West cùng Universal Music Group bồi thường thiệt hại cho những tổn thương tinh thần, thể chất và tổn hại danh tiếng của cô.

Jenn An sinh năm 1985, bắt đầu sự nghiệp khi tham gia cuộc thi America's Next Top Model năm 2009. Tuy không giành được danh hiệu, Jenn An nhận được nhiều cơ hội chụp hình thời trang sau cuộc thi. Cô cũng góp mặt trong một số bộ phim như The Mindy Project, Criminal Minds và Grey's Anatomy.

Kanye West, rapper đã ly hôn Kim Kardashian và đang sống với vợ thứ hai Bianca Censori, đang vướng vào hàng loạt đơn kiện trong những tháng gần đây. Một trong những vụ kiện gây xôn xao nhất là nữ trợ lý Lauren Pisciotta cáo buộc Kanye từng đánh thuốc mê và cưỡng hiếp cô trong phòng thu âm vài năm trước. Lauren cũng tố cáo rapper có nhiều hành vi quấy rối tình dục cô trong suốt quá trình làm việc và quỵt tiền lương. Rapper 47 tuổi hiện không lên tiếng phản hồi.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]