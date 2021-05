“Hoàng tử cover” trở lại làng nhạc, tuyên bố làm điều không ngờ

Chủ Nhật, ngày 23/05/2021 14:40 PM (GMT+7)

Nam ca sĩ khẳng định chất riêng với dự án âm nhạc “khủng” gồm 15 ca khúc đủ thể loại.

Mới đây, Dương Edward – giọng ca vốn đã quen thuộc với khán giả qua các bài hát cover – bất ngờ tuyên bố cho ra mắt một dự án âm nhạc có mức đầu tư cực “khủng”. Dự án mang tên “Khúc hoạ tình”, gồm 15 bài cover, trong đó, nam ca sĩ sẽ chia làm 3 phần: Nhạc Hoa lời Việt, Remake lại các bản hit cũ cùng ca sĩ hát bài gốc, và phần nhạc phim Hoa ngữ. Toàn bộ chuỗi các bài hát được giám đốc âm nhạc - Tú Dưa đảm nhiệm sản xuất.

Dương Edward - giọng ca chuyên hát nhạc cover nổi tiếng trên YouTube

Dự án được bắt đầu với bài “Dáng em” được đăng tải trên kênh YouTube của Dương Edward ngày 08/05. Tiếp theo là ca khúc “Ánh trăng tình ái” vừa lên sóng đã tạo được sự chú ý của khán giả yêu nhạc. Hiện, ca khúc này đã đạt được hơn 500 nghìn lượt nghe chỉ sau chưa đầy 3 ngày phát hành.

Kể về hậu trường thực hiện MV, Dương Edward cho biết cả êkip đã rất vất vả trong suốt quá trình quay. “Chúng tôi bị từ chối quay tại 2 bối cảnh dự kiến ban đầu, để rồi phải cấp tốc chạy đến chợ Đồng Xuân và tìm được góc phố Cầu Đông. Đương nhiên là sự lo lắng và hoài nghi ấy đã không còn sau khi Dương được thấy hình ảnh như được lột xác đầy lãng mạn dưới ý tưởng và góc máy của đạo diễn”, anh nói.

MV “Ánh trăng tình ái” đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả

Vào tháng 10/2020, Dương Edward cho ra mắt MV “Một là cưới hai là chia tay”, tháng 05/2021 nam ca sĩ chính thức trở lại làng nhạc với dự án “Khúc hoạ tình”. MV “Ánh trăng tình ái” sau 3 ngày lên sóng đã thu về thành tích ấn tượng trên YouTube lẫn TikTok. Trong MV còn có xuất hiện của các khách mời như kiện tướng Dance Sport Vi Anh, top 8 chương trình “So you think you can dance Vietnam”, guitarist Trần Hải Nam và nghệ sĩ Quine Violin.

Dương Edward cho biết, bài hát tiếp theo nằm trong dự án “Khúc hoạ tình” sẽ khiến khán giả rất bất ngờ. Nam ca sĩ úp mở rằng, anh sẽ làm mới một bản nhạc phim cực kỳ nổi tiếng.

Nguồn: http://danviet.vn/hoang-tu-cover-tro-lai-lang-nhac-tuyen-bo-lam-dieu-khong-ngo-50202123514414225...Nguồn: http://danviet.vn/hoang-tu-cover-tro-lai-lang-nhac-tuyen-bo-lam-dieu-khong-ngo-50202123514414225.htm