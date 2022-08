Hoàng Sơn nể phục người vợ đi nhặt phế liệu nuôi chồng xơ gan và 3 đứa con

Thuận Vợ Thuận Chồng tuần này với chủ đề Lạc quan sẽ mang đến câu chuyện về phận đời mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu của đôi vợ chồng trẻ.

Anh Trường An bị di truyền căn bệnh quái ác dẫn đến mất khả năng lao động, Minh Tâm hằng ngày vẫn miệt mài kiếm vài chục ngàn đồng để nuôi 3 đứa con nhỏ. “Cưới nhau đến giờ đã 7-8 năm, lúc chưa đổ bệnh anh thương tôi lắm, không muốn tôi khổ nên không cho tôi làm gì cả, đến khi anh mắc bệnh tôi đứng lên thay anh kiếm tiền, việc gì có tiền thì tôi làm. Những lúc anh suy sụp tinh thần, tôi luôn động viên anh, dù chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn có vợ và các con bên cạnh, không việc gì phải sợ”, Minh Tâm chia sẻ.

Câu chuyện bắt đầu từ một cơ sở phế liệu tại xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Do hoàn cảnh khó khăn, anh Trường An phải đi nhặt phế liệu mưu sinh từ khi còn trẻ. “Tôi gặp vợ khi cô ấy theo chị đi chơi, chúng tôi quen nhau được 1 năm thì ba mẹ cô ấy cấm vì cho rằng tôi không nuôi nổi cô ấy. Chúng tôi chia tay được 2 năm thì gặp lại nhau và cưới nhau, lúc đó nhờ tôi năn nỉ ba mẹ vợ, cô ấy cũng chấp nhận tất cả để đến với tôi, vợ tôi nói khổ mấy cũng chịu được”, Trường An hạnh phúc kể lại.

Từ đó, vợ chồng trẻ dọn về sống cùng với gia đình Trường An. Trong những ngày tháng làm dâu, vì còn khá trẻ và mang thai sớm nên Minh Tâm được chồng khuyên ở nhà nghỉ ngơi, còn Trường An vẫn miệt mài với công việc nhặt phế liệu. Vì mang tuổi Dần nên Minh Tâm thường xuyên bị mẹ chồng đổ lỗi, rằng con dâu “khắc tuổi” nên gia đình gặp nhiều xui xẻo. “Vừa cưới về 1 tháng, anh đi làm, sơ ý bị máy cắt nhựa phế liệu cắt lìa ngón tay. Mẹ chồng nói tôi là người xui xẻo, hại chồng hại con. Tôi tủi thân lắm nhưng chồng tôi lúc đó an ủi nhiều nên cũng ngậm ngùi cho qua”, Tâm nghẹn ngào.

Thậm chí, có những lúc mâu thuẫn leo thang, sau trận cãi nhau của anh Trường An và em trai, gia đình nhỏ của Tâm và An lúc đó chỉ vừa đón đứa con đầu lòng đã bị đuổi ra đường ở. Giữa đêm khuya Sài Gòn, hai vợ chồng không nhà cửa, không tiền bạc để dành, phải chọn sống tạm ở gầm cầu, không dám về ngoại vì sợ mẹ của Minh Tâm chửi.

Bỗng một ngày, biến cố ập đến khi trên đường đi nhặt ve chai, anh Trường An bị nôn ra máu. Lúc đó, con trai thứ của vợ chồng chỉ vừa tròn 1 tháng tuổi. Áp lực càng lớn khi An nhận chẩn đoán của bác sĩ rằng mình bị xơ gan giai đoạn cuối và giãn tĩnh mạch thực quản. “Nhìn tôi không ai biết bệnh, nhưng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, tôi mất khả năng lao động nên phải để vợ chịu nắng chịu khổ thay tôi”, ánh mắt buồn bã của An nhìn vợ khi không thể gánh vác trách nhiệm trụ cột gia đình.

Một ngày đi kiếm tiền mưu sinh từ những bọc nilon, chai nhựa, giấy vụn… của Minh Tâm bắt đầu từ sáng sớm đến tận chiều tối, sau đó gom lại mỗi tuần bán một lần. Sau một tuần vất vả, Minh Tâm bán được chưa đến 200 ngàn đồng để trang trải bữa ăn gia đình. Tâm phải đi xin ở trường tình thương từ gạo, rau củ đến mì gói mới đủ sống qua ngày. Về vấn đề thuốc thang cho chồng mình chạy bệnh, chị chỉ mỉm cười và trả lời: “Chỉ cần tôi cố thêm chút xíu nữa là được”.

Trong những giờ phút hạnh phúc hay khó khăn, anh Trường An luôn có vợ kề vai sát cánh. Anh tâm sự: “Bất thình lình một ngày nào đó tôi mệt đi rồi nằm xuống mãi mãi, tôi sợ con tôi phải ra đường xin ăn. Làm cha mà không lo được cho con, cảm giác đó đau lắm. Sinh con ra, cho con hình hài thì phải lo cho con tới nơi tới chốn”. Lời nói chân thành của người chồng khiến nghệ sĩ Hoàng Sơn không kìm được nước mắt.

Trước câu hỏi của MC Đình Toàn “Cả hai vợ chồng có cảm thấy vì lấy nhau quá sớm khiến cho cuộc sống trở nên đầy khó khăn hay không?”, Minh Tâm nặng lòng chia sẻ: “Nhiều lúc tôi nghĩ có phải vì cưới tôi mà khiến anh An phải lao động cật lực dẫn đến đổ bệnh”. Nghe tới đây, MC Đình Toàn đính chính với người vợ rằng mỗi người có sức khỏe khác nhau, đôi khi họ mang bệnh tiềm ẩn bấy lâu mà đến một thời điểm nào đó mới phát hiện ra.

Chia sẻ trong sự xúc động, nghệ sĩ Hoàng Sơn mơ ước ông trời không để An mắc phải căn bệnh quái ác: “Cho dù khó khăn nhưng tình cảm của hai bạn vẫn luôn đủ đầy hạnh phúc, điều đó rất đáng trân quý. Mọi thứ đều sẽ ổn thôi, cứ lạc quan yêu đời mà sống, chỉ cần vợ chồng nắm chặt tay nhau thì sẽ cùng vượt qua tất cả”.

