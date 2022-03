Hoàng Hải Thu lộ ảnh bầm dập, bật mí cảnh nóng trong phim "Cảnh sát hình sự" hot nhất VTV

Hoàng Hải Thu là mắt xích quan trọng trong phim "Bão ngầm".

Lên sóng được một thời gian, "Bão ngầm" - phim lấy đề tài Cảnh sát hình sự thu hút sự chú ý đông đảo khán giả, được đánh giá cao về nội dung lẫn chất lượng diễn xuất của dàn cast hai miền Nam - Bắc.

Hoàng Hải Thu xinh đẹp, quyến rũ tại hậu trường phim

Mới đây, trong tập phát sóng số 20, phim gây chú ý khi nhân vật Hoàng bị tố cáo ăn hối lộ. Thiếu tướng Hoạch muốn tìm ra kẻ đứng sau khiến nội bộ Công an tỉnh đấu đá thì dự kiến những tập tiếp theo "Bão ngầm" sẽ còn hot hơn khi có sự xuất hiện của nhân vật là Hải My - một trong 2 người cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia. Vai diễn do Hoàng Hải Thu - người đẹp sinh năm 1995 từng gây sốt với vai Oanh của "Lựa chọn số phận" đảm nhận.

Hơn nữa nhân vật này lại thuộc giới tính thứ 3, có mối quan hệ yêu đương với bà trùm ma tuý do nữ diễn viên Kim Phượng thủ vai. Thế nên, Mỹ Hà trong phim buộc phải có hàng loạt các phân cảnh tình cảm yêu đương với bạn diễn nữ, những cảm xúc, đụng chạm cơ thể là điều khiến nữ diễn viên trẻ cảm thấy khó khăn. "Cảnh khó khăn nhất có lẽ là đại cảnh về trận đánh lớn trên ngọn đồi tại Buôn Ma Thuột, và những cảnh diễn nội tâm bên diễn viên gạo cội Kim Phượng. Đặc biệt là cảnh nụ hôn với diễn viên nữ trong phim phải đặt để tình cảm trong nụ hôn, những âu yếm và nội tâm đan xen…", cô tiết lộ. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn cố gắng hết mình không ngại lăn xả để nhập vai tốt nhất.

Hoàng Hải Thu cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ về mặt diễn xuất, tinh thần từ "bà trùm Phượng D"

"Khi diễn những cảnh yêu đương cùng giới, chị đã gặp riêng Thu để trao đổi, dạy Thu rất nhiều điều. Vì từ trước đến nay, cả hai cũng chưa từng đóng phim với nhau, ví dụ như những cảnh hôn, chị Phượng đã truyền kinh nghiệm để đối với người mới vào nghề như Hải Thu có thể diễn được tự nhiên nhất. Chị mới bày cho Thu cách ngậm viên đá trong miệng, Hải Thu đã phải tập với rất nhiều lần trước khi có được cảnh quay ưng ý. Trước đây để nói là diễn cảnh hôn với bạn khác giới Thu cũng chưa từng trải qua, lần này lại là một nụ hôn đồng giới nên gây cho mình không ít khó khăn", nữ diễn viên "Lựa chọn số phận" chia sẻ.

Nhân vật của Hoàng Hải Thu bị kéo lê dài trên bê tông, bị nhốt và đánh đập trong nhà kho,...

Nói về cách vượt qua những áp lực khi thường xuyên đảm nhận nhưng cảnh nóng, cảnh "nặng đô" trong phim, Hoàng Hải Thu bật mí: "Lúc nhập vai, Thu chỉ nghĩ mình là Mỹ Hà, không còn là Hải Thu. Vậy nên mình vượt qua tất cả và đến hiện tại Thu vẫn thầm cảm ơn tất cả các anh chị diễn viên, đạo diễn và cả ê-kíp đã giúp đỡ Thu rất nhiều để hoàn thành vai diễn mà mình tâm đắc".

Nói thêm về Hoàng Hải Thu, cô gây chú ý khi từng tham gia nhiều đấu trường nhan sắc như: Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và các cuộc thi vẻ đẹp sinh viên,... Hoàng Hải Thu rẽ hướng sang đóng phim. Cô tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên của VFC. "Bão ngầm" là bộ phim thứ hai sau "Lựa chọn số phận" mà sao nữ gốc Hà Nội tham gia diễn xuất. Với lợi thế từng tốt nghiệp Đại học Phòng cháy chữa cháy cùng ngoại hình xinh đẹp và lối diễn linh hoạt, đài từ tự nhiên, Hoàng Hải Thu được kỳ vọng sẽ tạo nên một Mỹ Hà ấn tượng, gai góc trên màn ảnh VTV trong thời gian tới.

Hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm của cô ngoài đời thường

"Bão ngầm" dự kiến kéo dài 75 tập, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần lúc 21h00 trên VTV1.

