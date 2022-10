Hoài Lâm hát bên bàn tiệc, lần đầu nói rõ lý do xuống phong độ

Chủ Nhật, ngày 09/10/2022 16:00 PM (GMT+7)

Vấp phải những ý kiến tranh cãi về giọng hát, chính Hoài Lâm đã lên tiếng nói rõ lý do.

Trong buổi livestream mới đây vào tối 8/10, Hoài Lâm lên tiếng giải thích về việc sa sút phong độ. Trước đó, clip quay lại cảnh anh hát trong một quán cafe đã thu hút rất đông sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối khi ngoại hình của Hoài Lâm có phần phát tướng, cộng thêm việc anh khó lên cao ở những đoạn hát cao trào.

Hoài Lâm lộ hình ảnh phát tướng, giọng hát bị hụt hơi trong clip trước đó

Sau những lần bị góp ý về giọng hát, Hoài Lâm cho biết anh đã rời xa sân khấu được một thời gian. Anh không có cơ hội tập luyện hát trước khán giả nên giọng hát không còn được như 3 năm trước. "Trong cuộc đời nghệ sĩ muốn hát nhạc cao, phải hát nhạc thấp trước mặt khán giả. Họ muốn chứng tỏ thực lực ở quãng giọng đó thì mới hát được. Tôi lâu quá không đứng trước nhiều người, sân khấu lớn nên giọng hát sẽ thấp lại. Đó là điều đương nhiên", Hoài Lâm tâm sự.

Giọng hát của Hoài Lâm trong một số livestream phải sử dụng auto-tune trong khi hát các nốt cao. Thời gian gần đây, anh vẫn cover một số ca khúc hit được các bạn trẻ yêu thích, trong đó có Waiting for you của MONO – em trai Sơn Tùng. Khi cover Bên trên tầng lầu, anh bị chê lạm dụng auto-tune. So với những bản hit trước đây như Hoa nở không màu, Người lạ thoáng qua…, giọng hát của anh bị cư dân mạng nhận xét “hụt hơi”, “xuống phong độ”.

Hoài Lâm hát bên bàn tiệc sinh nhật

Bên cạnh giọng hát, ngoại hình của Hoài Lâm cũng gây chú ý. Mới đây cư dân mạng chia sẻ đoạn clip Hoài Lâm hát bên bàn tiệc. Anh diện áo sơ mi, quần jeans và góp vui bằng ca khúc Như những phút ban đầu trong một buổi tiệc sinh nhật. Vẻ ngoài của nam ca sĩ có phần phát tướng hơn so với thời gian trước, khi đứng trên sân khấu.

Sau khi ly hôn vào năm 2020, Hoài Lâm gần như hiếm hoi tham gia vào showbiz. Anh chủ yếu livestream giao lưu với khán giả. Năm ngoái, anh phát hành một số sản phẩm âm nhạc như Hoa nở vô thường, Đời có mấy khi, Anh cứ ngỡ... Gần đây, anh cho ra mắt ca khúc Trước sau trời cũng mưa, Trách hai từ thương em nhưng chủ yếu để hỗ trợ ca sĩ mới.

