Hóa ra phim cổ trang Trung Quốc đã "lừa đẹp" khán giả như thế này đây

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 05:00 AM (GMT+7)

Nhiều bộ phim nổi tiếng bị các "thánh soi" màn ảnh nhặt ra lỗi sai hài hước.

Châu Sinh như cố (tên cũ: Trường An như cố) do Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đóng chính vừa kết thúc phát sóng cách đây không lâu. Ngay sau đó, cư dân mạng đã nhặt ra nhiều "sạn" hài hước trong phim. Ở phân cảnh Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) ăn bánh, các thánh soi phát hiện điểm "sai sai". Theo đó, ở thời cổ đại, loại bánh mì chưa hề tồn tại. Trong các bộ phim cổ trang, món ăn quen thuộc của các nhân vật là màn thầu hấp do Gia Cát Lượng phát minh ra.

Con đường bê tông hiện đại hóa xuất hiện trong phim Châu Sinh như cố dù phía sau là cỗ xe ngựa. Trước đó, nhiều bộ phim cổ trang cũng mắc lỗi sai cơ bản này.

Dữ quân ca (tên cũ: Mộng tỉnh Trường An) do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Đối với phân cảnh quay cận mặt, nữ chính Trình Nhược Ngư bị thương tích đầy mình khi bị đẩy ngã.

Tuy nhiên, khi quay cảnh Trình Nhược Ngư bị xô ngã từ trên cao lại thấy thấy rõ một nam diễn viên đã đóng thế cho người đẹp Trương Dư Hi.

Trong khi đó, nam chính do Thành Nghị đóng cũng lọt vào tầm ngắm của fan. Ở cảnh quay đầu tiên, tách trà trong tay nam diễn viên có màu xám đơn giản.

Tuy nhiên, khi vừa quay cận cảnh tách trà trong tay Thành Nghị từ màu xám đã biến thành màu vàng và có hoa văn.

Nhân vật Ôn Khách Hành (Cung Tuấn) bị soi sử dụng thế thân trong một cảnh hành động trong phim Sơn hà lệnh.

Ở phân cảnh khi Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư (Trương Triết Hạn) đứng bên bờ sông trò chuyện vào buổi đêm, những chiếc ô tô đỗ trên đường vô tình lọt vào ống kính máy quay.

Tiểu nương tử nhà tướng quân là một webdrama được yêu thích khi nhà sản xuất đầu tư trang phục, đạo cụ kĩ càng. Tuy nhiên, phim không tránh khỏi những hạt sạn. Ở phân cảnh tiểu thư Thẩm Cẩm (Thang Mẫn) ở trong phòng ngủ của tướng quân Sở Tu Minh (Ngô Hy Trạch), ánh đèn quá sáng bị cư dân mạng nghi ngờ sử dụng bóng điện thay vì nến.

Ở phân cảnh Thẩm Cẩm chuẩn bị mì trường thọ mừng sinh nhật Sở Tu Minh nhưng khi lên hình, fan nhanh chóng nhận ra đây thực chất đây là một bát phở.

Trang phục mà Diệp Tử My - nữ hoàng phim 18+ Hong Kong mặc trong Liêu trai diễm đàm bị nhận xét không phù hợp với bối cảnh cổ trang trong phim. Không những thế, đạo cụ cây tre giả phía sau nữ diễn viên cũng bị cư dân mạng "bóc mẽ".

Một chiếc máy bộ đàm thời hiện đại cũng lọt vào ống kính phim cổ trang Anh hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Trong phim Lộc đỉnh ký do Châu Tinh Trì và Khâu Thục Trinh đóng, hai tấm vải trang trí ban đầu vẫn được đính trên rèm cửa.

Tuy nhiên, ở phân cảnh sau, hai tấm vải này đã biến mất trong nháy mắt.

Trong Thiến nữ u hồn do Cổ Thiên Lạc và Lưu Diệc Phi đóng chính, fan tinh ý soi ra chiếc cung không có dây của nam chính.

