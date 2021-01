Hoa hậu Tiểu Vy bất ngờ rút khỏi chương trình Táo Xuân Tân Sửu tiết lộ lý do đặc biệt

Thứ Bảy, ngày 16/01/2021 20:00 PM (GMT+7)

Thời khắc giao thừa đang tới cận kề cũng là lúc giai đoạn nước rút của chương trình hài Táo Xuân 2021 diễn ra.

Táo Xuân là chương trình hài kịch đặc biệt đêm 30 Tết, tổng kết lại những sự kiện nóng hổi trong năm cũ. Táo Xuân mùa thứ 4 sẽ tiếp tục lên sóng truyền hình dưới sự dàn dựng của “phù thủy sân khấu” Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và đạo diễn sân khấu Ngọc Hùng.

Các nghệ sĩ gấp rút luyện tập cho "Táo Xuân"

Lấy chủ đề Theo dấu Ngọc Hoàng, Táo Xuân Tân Sửu 2021 hội tụ dàn nhân lực “khủng” như Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Đại Nghĩa, Minh Nhí, Khả Như, Minh Dự, Nam Thư, Kiều Loan,… Để chuẩn bị một show hài cuối năm đầy tiếng cười và niềm vui dành cho khán giả, loạt nghệ sĩ nổi tiếng đã cùng nhau hăng say mải miết tập duyệt. Bầu không khí trở nên sôi nổi, rộn ràng bởi sự nhiệt tình, hăng hái của các diễn viên cùng tâm huyết chỉ đạo từ 2 đạo diễn. Những hình ảnh thú vị trong buổi tập càng khiến khán giả cảm thấy nôn nao và chờ đón được xem trọn chương trình.

Vừa làm việc, các ngôi sao đình đám vừa tạo ra những tình huống gây “cười ná thở”, bật mí vô số chi tiết hấp dẫn của mùa Táo Xuân mới. Bắt đầu buổi tập duyệt, mọi người nhập cuộc khá nhanh và diễn xuất vô cùng ăn ý. Xuất hiện tại buổi tập, dàn nghệ sĩ mặc trang phục giản dị và để mặt mộc hoàn toàn 100%. Tất cả miệt mài ráp chương trình nghiêm túc, hết mình tới gần nửa đêm mới kết thúc.

Chương trình quy tụ nhiều sao nổi tiếng

Trước đó, Táo Xuân 2021 đã thông báo Hoa hậu Tiểu Vy trở lại mảng diễn xuất, song hành diễn viên Nam Thư tạo nên cặp đôi Hằng Nga bá đạo. Thế nhưng mới đây Hoa hậu Tiểu Vy bất ngờ rút khỏi danh sách diễn viên chương trình. Lý do là ngày tập luyện và ghi hình chương trình lại trùng với ngày cưới của Á hậu Thúy An. Tiểu Vy và Thúy An luôn có tình cảm chị em thân thiết kể từ ngày đăng quang nên nàng hậu không thể vắng mặt trong ngày trọng đại của “người chị” Thúy An. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ê-kíp hoàn toàn cảm thông cho lý do quá đáng yêu này. Thay vào đó, Puka quyết định nhận vai diễn Hằng Nga tập sự.

Hoa hậu Tiể Vy bỏ lỡ "Táo Xuân" vì tiệc vui của người chị em Thúy An

Diễn chung nhiều phân cảnh, Hằng Nga Nam Thư và Tiên nữ Kiều Loan nhanh chóng hòa nhập với nhau. Khoảnh khắc “kiều nữ làng hài” ôm eo Kiều Loan cực thân thiết và tình cảm. Cả hai không quên cẩn thận chăm chú luyện tập một cách hết sức chuyên tâm.

Thời gian gần đây, Á hậu Kiều Loan có mật độ phủ sóng truyền thông dày đặc khi sở hữu hình ảnh Á hậu “đa zi năng”. Cô luôn tràn đầy năng lượng, tập trung hoàn thành tốt vai trò đảm nhiệm. Đến với Táo Xuân Tân Sửu, Kiều Loan sẽ “phân thân” khi có cùng lúc 2 vai diễn. Khán giả một lần nữa được thấy nàng hậu biến hóa bản thân đỉnh cao. HLV trẻ tuổi nhất Miss International Queen 2020 còn khuấy động Táo Xuân với màn tập luyện battle rap cùng Quán quân King of Rap – ICD.

Chương trình hy vọng sẽ mang đến những giây phút thú vị cho khán giả

Đặc biệt tại Táo Xuân 2021, ngoài “bộ sậu” quen thuộc còn có sự xuất hiện lần đầu của Táo Xanh Minh Nhí, Nam Tào Minh Dự và bác sĩ Vĩnh Thụy. Vì là lần đầu tiên góp mặt ở Táo Xuân, Vĩnh Thụy còn hơi “khớp” nhưng nhờ các nghệ sĩ kỳ cựu trong nghề tận tình giúp đỡ nên anh dễ dàng bắt nhịp. Tuy cùng đóng vai bác sĩ, ngoại hình lại khác biệt trái ngược nên Dương Thanh Vàng và Vĩnh Thụy được mang ra so sánh đã mang tới tiếng cười sảng khoái cho buổi tập duyệt. Dương Thanh Vàng còn được Ngọc Hoa ưu ái đặt biệt danh “bác sĩ xì ke”.

Ngọc Hoàng Đàm Vĩnh Hưng và Thiên hậu Cẩm Ly cầm trịch xuất hiện trong hầu hết các tiết mục. Xuyên suốt buổi tập, trên tay bộ đôi quyền lực nhất thiên đình đều ôm khư khư kịch bản say mê ghi chú vào phần của mình. Trong hậu trường, các nghệ sĩ cũng không quên tranh thủ quay clip lại và kêu gọi khán giả hãy nhanh chóng nhấn nút “theo dõi” cho kênh YouTube cá nhân.

Táo Xuân 2021 hứa hẹn sẽ mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng và tràn ngập tràn tiếng cười đầu năm mới cho khán giả. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi dịp xuân về. Chương trình Táo Xuân Tân Sửu - Theo dấu Ngọc Hoàng phát sóng vào lúc 20h đêm 30 Tết (tức 11/02 dương lịch) trên kênh THVL1.

