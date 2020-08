Hoa hậu "mất tích" Cao Thùy Dương: Từ bị chê quê mùa đến tiêu hàng tỷ đồng mỗi lần mua sắm

Thứ Sáu, ngày 28/08/2020 16:03 PM (GMT+7)

Cao Thùy Dương sinh năm 1987, từng có nhiều năm theo học và thi đấu Vovinam - võ cổ truyền Việt Nam - tại trung cấp Thể dục thể thao Yên Bái. Gần một năm sau khi vào Sài thành lập nghiệp, cô đoạt giải tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007 và Hoa hậu được yêu thích nhất tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2008. Cao Thùy Dương từng có thời gian nổi tiếng với cuộc sống xa hoa và những vai diễn xinh đẹp trên màn ảnh trước khi rút khỏi showbiz vào năm 2014. Những bộ phim cô từng tham gia bao gồm: Chuyện tình đảo ngọc, Định mệnh, Cha và con, Nữ sát thủ, Ranh giới thiện ác, Về đất Thăng Long...

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Cao Thùy Dương đột ngột mất hút khỏi showbiz từ cuối năm 2014, để lại sự khó hiểu trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ. Nói về quãng thời gian “mất tích” khỏi showbiz, Cao Thùy Dương cho biết, cô đã gác lại mọi dự định nghệ thuật để đi khắp thế giới tầm sư học đạo.

Cách đây 6 năm, khi còn hoạt động nghệ thuật, cô từng là một trong những “tay chơi” hàng hiệu hàng đầu showbiz Việt khi sở hữu hàng loạt mẫu túi trị giá từ hàng chục đến vài trăm triệu đồng của các nhà mốt Hermes, Chanel, Louis Vuitton…Bên cạnh đó, cô không tiếc tiền cho thú chơi đồng hồ và xe sang. Mẫu đồng hồ đắt nhất cô từng mua là một chiếc Patek Phillipe trị giá 50 nghìn USD. Cô liên tục đổi những chiếc xe đời mới nhất và từng sở hữu một chiếc Porsche trị giá 5 tỷ đồng. Ngoài hàng hiệu, đồng hồ và xe sang, Cao Thuỳ Dương còn khiến nhiều người ghen tỵ khi sống trong căn hộ trị giá 2 triệu USD.

Cao Thuỳ Dương thừa nhận đó là thời điểm cô ‘nghiện’ hàng hiệu đến mức mất kiểm soát. Mỗi lần shopping, cô đều tiêu tốn từ hàng trăm đến cả tỷ đồng. Cô vẫn nhớ mình có lần mua hết hơn 200 triệu đồng tiền quần bò hoặc hơn 500 triệu đồng cho bộ sưu tập váy áo của một nhà mốt nổi tiếng thế giới. Riêng túi xách hàng hiệu thì không thể đếm nổi số tiền đã chi vì cô mua rất nhiều, có lần mua một lúc 4-5 cái với tổng trị giá cả tỷ đồng.

Tuy nhiên, mỗi chiếc váy hay đôi giày trị giá vài chục triệu đồng đều chỉ được cô sử dụng 1-2 lần. Có những thiết kế thậm chí còn không được mặc đến mà mãi nằm yên trong tủ. “Tôi cứ hứng lên là mua và mua chỉ để cho vui lúc đó chứ cũng chẳng biết làm sao mà mặc hết. Tôi đã sống như thế suốt mấy năm liền”, Cao Thuỳ Dương nhớ lại.

Khi được hỏi về lý do sâu xa đằng sau cơn nghiện mua sắm đó, Hoa hậu được yêu thích nhất 2008 trải lòng, cô sinh ra trong một gia đình rất nghèo nên từ bé chẳng biết thế nào là ăn diện. Tuổi thơ của cô gắn liền với đôi dép tổ ong rách vá chằng chịt phải đến 50 mũi khâu.

Khi bước chân vào nghề người mẫu năm 20 tuổi, cô hoàn toàn không biết gì về thời trang. Thời điểm đó, cô chỉ có một đôi giày cao gót màu đỏ nên dù đi đâu hay mặc trang phục màu sắc gì, cô cũng kết hợp với nó. Những kiến thức thường thức như phải là quần áo thật phẳng trước khi bước ra khỏi nhà hay áo sáng màu thì không được kết hợp với đồ lót màu đen, cô cũng không biết.

Những ngày đầu tiên đi làm mẫu, cô thường bị đồng nghiệp cười vì những lỗi thời trang cơ bản. Có người thậm chí còn tỏ thái độ khinh rẻ ra mặt, dùng những lời lẽ cay nghiệt để chê cô là đồ nhà quê, ăn mặc quê mùa. Sự thiếu thốn khi còn nhỏ cộng với nỗi ê chề vì bị chê cười khi mới khởi nghiệp khiến Cao Thuỳ Dương quyết tâm phải thành công và sẽ khiến cho những người từng dè bỉu mình phải “sáng mắt”. Đó cũng chính là lý do khiến cô đổ tiền vô tội vạ vào hàng hiệu, xe sang, nhà đẹp và tích cực khoe chúng khi có điều kiện kinh tế dư giả.

Trong thời gian lặng lẽ rời khỏi showbiz, Cao Thuỳ Dương nhận ra hàng hiệu cũng chỉ là những vật ngoài thân, phục vụ cho cuộc sống mà thôi. Không còn chạy theo những mốt mới nhất để so bì với người này người kia, cô chỉ mua những món đồ thật cần thiết. Thay vì mua sắm hàng hiệu vô tội vạ như trước, cô đầu tư hàng trăm nghìn đô cho các khoá học phát triển bản thân trên khắp thế giới. Cô từng trực tiếp theo học những tỷ phú, diễn giả hàng đầu như Tony Robbins, Robert Kiyosaki… Cả ngày đứng ở lớp học hoặc leo núi tầm sư học đạo nên Cao Thuỳ Dương giờ chỉ mặc đồ giản dị, năng động như áo phông, quần âu, sneakers…

“Nhìn lại quá khứ, tôi không nuối tiếc điều gì cả vì không có nó thì sẽ chẳng có tôi bây giờ. Ngày xưa tôi không ưa người dè bỉu mình nhưng giờ nghĩ lại, nếu họ không làm vậy thì tôi đã không đủ quyết tâm để đi đến thành công. Đối với tôi, mọi trải nghiệm đã qua đều rất đáng quý trọng”, Cao Thuỳ Dương nói.

Không còn thiết tha gì với hàng hiệu nên từ nhiều năm nay nên Cao Thuỳ Dương từng có lần nhờ người nhà mang bán nhiều món đồ hàng hiệu bị bỏ quên trong tủ để lấy tiền làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hoặc cúng dường cho chùa. Hiện tại, Cao Thuỳ Dương không còn hoạt động showbiz mà theo đuổi sự nghiệp trở thành huấn luyện viên đào tạo về phát triển cá nhân.

Đó là một trong những câu chuyện mà Cao Thuỳ Dương sẽ kể trong cuốn tự truyện "Phong thái Quyền năng" sắp ra mắt của mình. Sách đã nhận được giấy phép xuất bản và đang trong quá trình in ấn. Trong bộ ảnh thực hiện để làm bìa sách, Cao Thùy Dương thể hiện thần thái sang trọng, quyền lực hoàn toàn khác so với vẻ quyến rũ, gợi cảm khi còn hoạt động showbiz. Cô diện các thiết kế may từ lụa đơn sắc. Trang phục là sự đan xen giữa vẻ truyền thống và hiện đại, tôn nét sang trọng và quyền lực nhưng vẫn năng động.

