Hoa hậu Hương Giang hút mọi chú ý, gợi cảm chẳng kém biểu tượng sexy xứ Hàn

Chủ Nhật, ngày 12/01/2020 12:32 PM (GMT+7)

Không chỉ hút nhiều sự chú ý tại sự kiện, Hương Giang còn được vinh danh giải thưởng "Nghệ sĩ của năm".

Tối 11/1, đại nhạc hội giao lưu văn hoá Việt – Hàn - V Heartbeat Year End Party đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng đến từ hai nước. Ngoài những tiết mục được đầu tư hoành tráng, tối qua, chương trình cũng vinh danh những nghệ sĩ Việt đã hoạt động chăm chỉ, đạt nhiều thành tích “khủng” trong năm 2019.

Đáng chú ý trong số đó phải kể đến Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Tại đây, người đẹp đã được vinh dự nhận giải “Artist of the year” (Nghệ sĩ của năm) khi liên tục có nhiều ca khúc hit, mật độ xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình năm qua và sở hữu lượng fan hùng hậu.

Sau khi nhận giải và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, người đẹp chuyển giới tiếp tục hâm nóng không khí đêm nhạc khi thể hiện ca khúc “Anh ta bỏ em rồi” vừa ra mắt không lâu.

Sự xuất hiện của HyunA – biểu tượng sexy của Hàn Quốc là điểm nhấn của chương trình vừa qua. Dù đã từng nhiều lần đến Việt Nam biểu diễn, nhưng nữ ca sĩ vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ, yêu mến từ fan Việt.

Cô đã khiến hàng nghìn người xem phát cuồng khi vừa hát, vừa nhảy với loạt ca khúc gắn liền tên tuổi như “Flower shower”, “Red”, “Lip & hip”,…

"Hiện tại, tôi cảm thấy rất hồi hộp. Thế nhưng khi nhận được sự cổ vũ lớn thế này từ khán giả, tôi thật sự rất hạnh phúc", HyunA chia sẻ.

Các thành viên trong nhóm Monsta X sở hữu lượng fan cực “khủng” trong đêm nhạc. Dàn trai đẹp đến từ xứ sở kim chi đã "đốn tim" fan khi tập tành nói tiếng Việt trên sân khấu, đồng thời biểu diễn loạt ca khúc hit như “Play it cool”, “Oh my” và “Rodeo”.

Đi diễn giữa lùm xùm rạn nứt tình bạn với Jack, K-ICM vẫn tỏ ra tự tin khi tự mình chơi nhạc, trổ tài làm DJ trên sân khấu lớn.

Ngô Kiến Huy nối tiếp đêm diễn với ca khúc “Truyền thái y”. Ngoài ra, anh cũng được vinh danh tại hạng mục “Best comeback” (Sự trở lại ấn tượng của năm) nhờ thành công ngoài mong đợi của ca khúc cùng tên.

Vũ Cát Tường cũng gây chú ý không kém khi thể hiện 2 ca khúc "The Old You", "Hỏi Thăm".

Han Sara khiến nhiều khán giả bất ngờ khi trở lại với hình ảnh sexy, gợi cảm trong đêm nhạc vừa qua.

Các chàng trai trong nhóm D1verse gây ấn tượng với vẻ thư sinh, điển trai.

Cả khán đài cùng hò reo và hát theo Amee khi cô trình diễn bản hit "Anh nhà ở đâu thế".

