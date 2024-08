Hỏa Diệm Sơn xuất hiện trong Tây Du Ký 1986 có thật ngoài đời?

Hình ảnh bốn thầy trò Đường Tăng chật vật vượt cồn cát Hoả Diệm Sơn trên màn ảnh nhỏ.

Trong một tập của phim "Tây Du Ký", 4 thầy trò Đường Tăng phải vượt qua Hỏa Diệm Sơn – một vùng đất rực lửa quanh năm. Được biết, vùng đất này hình thành do Tôn Ngộ Không đạp đổ lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, khiến lửa rớt xuống trần gian. Để có thể vượt qua kiếp nạn này, Tôn Ngộ Không chỉ có thể mượn quạt của Bà La Sát dập lửa.

Trên thực tế, Hỏa Diệm Sơn (núi Huoyan) hoàn toàn có thật ngoài đời. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin nhiệt độ bề mặt tại khu vực Hoả Diệm Sơn hay còn được gọi là Kizilta, thuộc dãy Thiên Sơn, Tân Cương, đã tăng vọt lên mức kỷ lục 81 độ C. Đây là khu vực được xem là nóng nhất Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký có thật ngoài đời thực, đạt nhiệt độ kỷ lục 81 độ C.

Kizilta nổi tiếng qua câu chuyện trong tác phẩm kinh điển của Trung Quốc "Tây Du Ký", kể về ba nhà sư bị lửa của Núi Lửa hành hạ, được cứu nhờ Tôn Ngộ Không dùng quạt của công chúa Thiết Phiến dập tắt lửa.

Thời tiết nóng nực và oi bức ở Hỏa Diệm Sơn khiến thầy trò Đường Tăng phải giảm bớt trang phục cho đỡ nóng.

Trong tác phẩm kinh điển này, tác giả Ngô Thừa Ân miêu tả Hỏa Diệm Sơn với ngọn lửa cháy ngùn ngụt tám trăm dặm, không có cỏ mọc, bất kỳ ai qua đó đều bị thiêu đốt.

Hỏa Diệm Sơn thuộc dãy Thiên Sơn ở Tân Cương, Trung Quốc, nằm ở rìa Bắc sa mạc Taklamakan và phía Đông thành phố Turpan, trong con đường tơ lụa cổ đại. Núi dài khoảng 100km, rộng từ 5-10km, bắt đầu từ sông Lưu Sa Hà, cao trung bình 500m, có đỉnh đạt 800m.

Khí hậu nơi đây khắc nghiệt, quanh năm nóng nực, nhiệt độ thường xuyên đạt 50 độ C, mùa hè có thể lên đến 70-80 độ C. Người dân gọi nơi này là "Kiziltag" có nghĩa là "Núi Đỏ" do đá sa thạch đỏ, cằn cỗi và bị xói mòn. Dưới nắng gắt, đá sa thạch phản chiếu ánh sáng như núi đang cháy.

Nhiệt kế của Yeouido ở Mt. Flame tăng vọt lên 81 độ. Ảnh: Baidu in China.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vào ngày 26/6 vừa qua, nhiệt độ bề mặt nơi đây đạt 81 độ C, là mức cao nhất trong năm nay.

"Nếu không có gió và trời không có mây, nhiệt độ trong khu vực sẽ tăng đáng kể" - một nhân viên tại khu cảnh quan Núi Đỏ cho biết và nói thêm "nhiệt độ cao, thường chỉ xuất hiện vào tháng 8, nhưng năm nay đã xảy ra rất sớm từ tháng 6".

Tại đây, một nhiệt kế khổng lồ giống như đỉnh Yeouido được lắp đặt để hiển thị nhiệt độ bề mặt theo thời gian thực. Khu vực này thu hút đông đảo khách du lịch mỗi mùa hè để trải nghiệm "ngọn lửa bừng cháy".

Hỏa Diệm Sơn trong thực tế.

Vào ngày 4/1/2012, danh lam thắng cảnh núi Houyan ở Turpan, Tân Cương đã chính thức lọt vào danh sách các công viên địa chất quốc gia. Du khách tới đây choáng ngợp trước một vùng núi sa thạch đỏ cằn cỗi, khô hạn và bị xói mòn. Tại một số thời điểm trong ngày, ánh nắng mặt trời khiến cho các đường rãnh màu đỏ do xói mòn trông giống như đang rực cháy.

Núi Houyan có những đám cháy tự phát do trước đây nơi này là một mỏ than, cùng với tác động của khí hậu khô hạn vào mùa hè. Ngọn lửa đã cháy âm ỉ ở nơi này suốt hơn 100 năm, mãi cho tới năm 1983 mới được chính phủ can thiệp để dập lửa.

Hiện nay, núi Houyan không còn những đám cháy tự phát nữa mà trở thành một địa điểm hút khách du lịch. Khu thắng cảnh này được chia thành 2 phần: Cảnh quan dưới lòng đất và trên mặt đất.

Hình tượng thầy trò Đường Tăng ở khu danh thắng Hỏa Diệm Sơn.

Khu vực dưới lòng đất có diện tích xây dựng 9.000m, bao gồm nhiều công trình ấn tượng như phòng trưng bày, phòng triển lãm, quán bar, nơi mua sắm… Điều ấn tượng nhất là có một cung điện ngầm bên dưới, lối đi vào có gắn 24 bức phù điêu trong "Tây Du Ký".

Khu vực trên mặt đất là một danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, nằm trong hẻm núi Flame Mountain, cách thành phố Turpan 13 km về phía đông bắc. Nơi đây có 400ha đất trồng nho, chủ yếu là giống nho trắng không hạt. Ngoài ra, nơi này còn có công viên giải trí, thành phố rượu vang thu nhỏ, một bảo tàng nghệ thuật âm nhạc và nhiều nơi khác.

Khi tới núi Houyan du lịch, bạn sẽ nhìn thấy có một số bức tượng hình thầy trò Đường Tăng tại đây, đó cũng là địa điểm check-in yêu thích của du khách.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]