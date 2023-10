"Hit Me Up": Châu Bùi và câu chuyện tình yêu "gánh" Binz lên Top 1 Trending

Rapper Binz là cái tên lớn nhất của nhóm SpaceSpeakers ở thời điểm hiện tại. Nam rapper được kỳ vọng sẽ là đầu kéo để giúp tổ đội của mình phát triển sau khi dừng hợp tác với Rap Việt. Sau những tranh cãi ở liveshow cuối năm 2022, Binz gặp nhiều khó khăn khi ra các sản phẩm mới.

Mới đây, anh vừa ra mắt bài hát Hit Me Up, đạt #1 Trending YouTube với 7,1 triệu lượt xem sau 6 ngày. Đây là thống kê ấn tượng hơn nhiều so với sản phẩm gần nhất của Binz là Don't Break My Heart và những dự án hợp tác cùng các thành viên trong nhóm SpaceSpeakers.

Ở sản phẩm mới, Binz tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của producer Touliver.

Châu Bùi và câu chuyện tình yêu đã "vớt" Binz

MV của Binz khiến khán giả thích thú khi tái hiện những phân cảnh đặc trưng trong loạt phim kinh điển như Titanic, A Clockwork Orange, The Shining và Singin' In the Rain... Với màu nhạc quay về thập niên 70 - 80s, ekip của đạo diễn Phương Vũ có một phần nhìn với ý tưởng hoàn hảo và cách đặt để ấn tượng.

Điều khiến công chúng bất ngờ: nữ chính của MV này là Châu Bùi - bạn gái tin đồn của Binz. Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, nữ tính, Châu Bùi thể hiện được phong thái của cô gái trẻ trung, xinh đẹp ở thập niên 70. Người đẹp sinh năm 1997 cũng không ngại thể hiện tình cảm, hoàn thành tốt những phân cảnh tình tứ với rapper Binz trong MV.

Không công khai, nhưng ai cũng biết Binz - Châu Bùi là một cặp đôi của Vpop.

Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên tham gia podcast của một MC Thuỳ Minh, trong 4 tập podcast khác nhau có một tập của Binz và một là của Châu Bùi xoay quanh câu chuyện tình yêu cả hai.

Có vẻ, điều Binz và ekip lựa chọn để khai thác truyền thông cho MV Hit Me Up là câu chuyện tình giữa anh và Châu Bùi. Vì thế, nhiều khán giả khi xâu chuỗi "sự liên quan" đã nhận xét rằng Châu Bùi chính là nhân tố giúp Binz có được top 1 Trending tiếp theo trong sự nghiệp.

Sau khi yêu người mẫu này, rapper thuộc SpaceSpeakers quay về với hình tượng "Xuân Diệu của nhạc rap". Không còn là những bản rap theo hướng trai "hư", ăn chơi,... Binz trở lại với những bài hát nhẹ nhàng, có chiều sâu về nội dung như OK, Cho Mình Em,... Những sản phẩm này giúp anh lấy lại thiện cảm trong mắt nhiều khán giả, đặc biệt là các khán giả nữ.

MV Hit Me Up xoay quanh 3 yếu tố lãng mạn, hài hước và chân thành.

Với ý tưởng đó, ê kíp sáng tạo (Alex Fox và Dada) đã hỗ trợ Binz khai sinh ra “Xuân Đan”. Đây được xem là bản thể dị biệt, thể hiện được tính trào phúng, nghịch ngợm ẩn sâu trong chính rapper Binz.

"Đối với Binz, nhân vật Xuân Đan không mới, vì nó trước giờ luôn sống bên trong mình. Chỉ là thời điểm hiện tại, Binz mới có cơ hội để nhân vật này được xuất hiện trước công chúng. Binz hy vọng dù ít hay nhiều, Xuân Đan có thể mang lại tiếng cười và nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ mọi người”, nam rapper chia sẻ.

Binz còn gì ở âm nhạc?

Không dừng lại ở định hướng nội dung âm nhạc, Binz sẵn sàng phá bỏ hình tượng của mình để thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Hình tượng hài hước của nam rapper thu hút sự quan tâm hơn nhiều so với âm nhạc của Hit Me Up.

Một khán giả thậm chí còn bình luận: "MV hề quá, không nhớ hát gì, nhạc sao luôn".

Rõ ràng, Binz đã thành công với Hit Me Up, nhưng dấu ấn trong âm nhạc của nam rapper lại không mạnh mẽ như vậy. Điều này đến từ việc phần hát của Binz chưa tốt dù ca khúc có giai điệu hay. Đôi chỗ, khán giả như bị thách thức trong việc nghe rõ lời, "ngang phè".

Bản phối của Touliver đã hạn chế rất nhiều nhược điểm này của Binz. Những yếu tố synth-pop được căn chỉnh trong bài hát tạo ra nhiều trải nghiệm thú vị cho người nghe.

Khán giả bàn luận nhiều về đoạn beat của Touliver, về sự xuất hiện của Châu Bùi và những bộ phim huyền thoại được tái hiện trong show, nhưng tuyệt nhiên không nói về những câu rap của Binz. Ekip của Binz đã rất thành công khi đem một sản phẩm như Hit Me Up đạt #1 Thịnh hành.

Binz với vị thế của mình khiến giới rap "bối rối" khi nhận xét về trình độ.

Trước đó, món "mì ăn liền màu hồng" mang tên Binz từng nhận nhiều sự quan tâm. Có lúc, anh được xem là ngôi sao số 1 của nhạc rap tại Việt Nam. Tuy vậy, món ăn này dễ đến và cũng dễ đi, nhất là khi so với phiên bản trai "hư" được Andree Right Hand "xào nấu" trong hàng chục năm.

Với "Xuân Đan", tuy tạo được ấn tượng ban đầu, nhưng nếu khai thác vô tội vạ sẽ đến lúc khán giả cũng thấy "nhàm" và không còn quan tâm.

Hit Me Up là dự án mở đầu cho E.P đầu tay Đan Xinh in Love (cách chơi chữ Dancing in love, tên thật Binz là Đan - PV). Với sản phẩm này, Binz được ghi nhận về sự đầu tư, luôn chỉn chu mặt hình ảnh mỗi lần trở lại, tuy vậy, khán giả vẫn đặt nhiều kỳ vọng hơn ở nam rapper này.

