Hiếu Nguyễn: "Phát hiện vợ ngoại tình là cảnh phim gây ám ảnh nhất"

Nam diễn viên Hiếu Nguyễn chia sẻ hậu trường khó quên với vai diễn trong bộ phim truyền hình Bí mật hai thế giới. Anh vào vai thiếu tá Công an Quang Minh, là phó Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Quang Minh có một ước mơ làm công an ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Gia đình Minh cũng có truyền thống trong ngành công an. Tính tình trầm lặng, quyết đoán trong công việc, tuy nhiên lại vụng về trong chuyện tình cảm vợ chồng. Anh thường dành nhiều thời gian cho công việc mà lơ là trách nhiệm đối với vợ con, nên về chuyện gia đình, Quang Minh không đạt được nhiều hạnh phúc. Anh là một người công an rất mẫu mực, lập được nhiều công lao. Nhưng từ khi có sự xuất hiện trở lại của Mỹ Hà (Kim Tuyến) – người bạn từ thuở nhỏ - thì anh lại trở thành một con người hoàn toàn khác khiến gia đình và đồng nghiệp bất mãn. Nhưng thực chất Quang Minh làm như vậy là vì công việc. Mỹ Hà, Quang Minh và Hoàng Phát (Thanh Duy) từng là nhóm bạn chơi cùng nhau. Sau này Mỹ Hà bị ba của Hoàng Phát hãm hại, cô trở thành bà trùm buôn ma túy mà Quang Minh cần phải điều tra.

Chia sẻ về nhân vật Quang Minh, diễn viên Hiếu Nguyễn cho biết anh tự tin là mình vào vai rất “ngọt” và toát ra được khí chất, tinh thần của hình mẫu một chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam. Điều khiến anh lo lắng là sự thay đổi tâm lý của nhân vật khi phải lựa chọn giữa gia đình và công việc sẽ khiến khán giả ấm ức và ghét bỏ Quang Minh trong một giai đoạn nhất định. “Ngoài ra thì, sau khi phim phát sóng chắc sẽ có nhiều người inbox hỏi thăm chú công an Quang Minh mà Hiếu Nguyễn không thể trả lời ngay lập tức được (cười)”, nam diễn viên chia sẻ.

Từ nhỏ ước mơ của nam diễn viên là lớn lên được làm công an, nhưng khi trưởng thành, số phận lại đưa đẩy anh theo nghề diễn viên. Hiếu Nguyễn có nhiều bạn bè và người thân làm trong ngành công an. Anh cũng thường xuyên được trò chuyện và nhận sự cố vấn từ họ rất nhiều về hình ảnh, cốt cách của một người công an như thế nào để diễn sao cho đúng nhất, thật nhất với ngoài đời thường. Ngoài ra anh còn rất thích những bộ phim hình sự nên cũng xem nhiều phim về đề tài này để học hỏi và nghiên cứu thêm cho vai diễn của mình được tốt nhất có thể.

Khi được hỏi về cảnh quay nhớ nhất trong phim, nam diễn viên bật mí: “Cảnh mà Quang Minh phát hiện vợ mình ngủ với bạn thân nhất của mình là cảnh gây ám ảnh nhất với Hiếu. Mỗi lần mà nghĩ tới cảnh đó mà diễn ra thật là mình đã muốn nghẹt thở và đờ đẫn từ tinh thần tới thể xác rồi. Chắc đó là cú sốc lớn nhất của nhân vật Quang Minh trong cuộc đời này”.

Băng Di vào vai vợ của Hiếu Nguyễn trong khi Thanh Duy thủ vai người bạn thân trong "Bí mật hai thế giới" hiện được phát sóng trên SCTV14

“Làm chồng của Phương Linh (Băng Di) theo mối quan hệ gia đình và làm bạn của Mỹ Hà (Kim Tuyến) theo kiểu công việc đối với Hiếu Nguyễn thì cái nào cũng khó nếu rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng nếu phải so sánh thì Hiếu thấy theo kiểu công việc với Mỹ Hà (Kim Tuyến) khó hơn. Vì lúc nào mình cũng phải mang một vỏ bọc, một lớp mặt nạ dày nhưng làm sao phải rất thật và lấy được lòng tin của đối phương. Khi muốn phá án thì các chiến sĩ không được một chút sơ hở, dù là nhỏ nhất vì mất mạng như chơi. Không chỉ riêng mình mà còn tính mạng của cả đồng đội và ảnh hưởng tới xã hội.

Thường nói, bước ra đường là đã có muôn vàn khó khăn huống chi đi làm phim với các nghệ sĩ. Hiếu thấy bản thân rất may mắn vì có cơ hội làm việc với những diễn viên giỏi và nhiều kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ Hiếu như Kim Tuyến và Băng Di trong những cảnh khó và cần sự phối hợp nhuần nhuyễn từ cả hai phía. Nhờ hai bạn và ekip nên Hiếu mới có thêm sự tự tin và hiểu biết để hoàn thành vai diễn tốt hơn”, Hiếu Nguyễn nói về hai bạn diễn xinh đẹp Băng Di và Kim Tuyến.

Anh chia sẻ bản thân chắc sẽ không bao giờ quên cảnh cả ba người cùng nhau ăn uống vui vẻ tại bờ sông Sài Gòn. “Lúc đó ba đứa ăn phá lấu, quay quay, cười nói vui tươi, chia sẻ vai diễn, cuộc sống, rồi đút cho nhau ăn tình cảm lãng mạn vô cùng. Sáng ngày hôm sau thì Kim Tuyến nhắn “nhẹ” lên group: “Anh Hiếu ơi, em thương anh lắm mà em… hai vạch rồi, Covid rồi. Lúc ấy quả thực là nghe như sét đánh ngang tai. Đoàn lập tức ngưng ghi hình và hai ngày sau thì đến lượt Hiếu hai vạch và phải nghỉ thêm 7 ngày nữa!”. Đó là kỷ niệm khó quên với Hiếu Nguyễn và cả đoàn phim.

Anh cho biết thêm: “Là một người chơi thể thao từ bé, nên Hiếu khẳng định mình sở hữu một sức bền tốt. Và thể thao vừa là đam mê, cũng như một cách xả stress vô cùng hiệu quả của mình. Khi Hiếu chơi những môn thể thao như golf, gym chẳng hạn, Hiếu thậm chí còn quên hết sự mệt mỏi, cả về thể chất và tinh thần”.

