Hết mỉa mai Trương Thế Vinh, Diễm My 9X lại bị chỉ trích 'kém ý thức' vì lý do này

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 13:38 PM (GMT+7)

Việc đăng tải gần hết các tiết mục trong đêm nhạc của Hà Anh Tuấn của Diễm My 9X khiến cư dân mạng tỏ ý không hài lòng, thậm chí hành động này còn trái với quy định của ban tổ chức đưa ra.

Diễm my 9X Sự kiện:

Đêm nhạc “Truyện ngắn” của Hà Anh Tuấn vừa diễn ra tại Hội An mới đây đã để lại nhiều cảm xúc với khán giả. Rất nhiều khán giả đã bỏ tiền ra mua vé, dành thời gian từ các tỉnh thành khác để đặt chân đến đây xem Hà Anh Tuấn trình diễn.

Chính vì muốn đảm bảo quyền lợi cho người xem nên trước khi bắt đầu chương trình, ban tổ chức đã đưa ra thông báo cấm quay phim, chụp hình trong live show. Điều này vừa giúp khán giả có thể tập trung lắng nghe xuyên suốt các tiết mục, vừa mang tính chất công bằng cho những ai đã chi tiền túi đến xem ca nhạc.

Dù đã được BTC nhắc nhở từ đầu, thế nhưng sau khi đêm diễn đầu tiên ngày 13/9 kết thúc, Diễm My 9X vẫn vô tư đăng tải gần như toàn bộ các màn trình diễn của Hà Anh Tuấn trên Instagram cá nhân. Hành động này của nữ diễn viên khiến cư dân mạng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Cô bị cho là hành xử thiếu văn minh, kém ý thức, không tôn trọng đồng nghiệp, phớt lờ thông báo của BTC đưa ra.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả phản đối việc hồn nhiên quay clip và đăng tải của Diễm My 9X bằng những bình luận bức xúc như sau: “Kém sang”, “Rồi chị lại nói là trợ lý của chị quay chứ không phải chị”, “Em quay nhiều clip mà còn chưa dám up nè chị My”.

Ngoài Diễm My, Hồ Ngọc Hà cũng khoe trên Instagram một vài khoảnh khắc trong đêm nhạc “Truyện ngắn”. Tuy nhiên, “Nữ hoàng giải trí” chỉ đăng tiết mục cô hát song ca cùng Hà Anh Tuấn. Bên cạnh đó, với tư cách là nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, Hà Hồ không bị chỉ trích như Diễm My, người đẹp đi xem với tư cách khán giả nhưng quay gần hết các tiết mục biểu diễn.

Qua những đánh giá gay gắt dành cho Diễm My 9X, cư dân mạng vẫn chưa quên được vụ “đá đểu” của cô với đàn anh Trương Thế Vinh xảy ra cách đây một tháng. Thời điểm đó, Trương Thế Vinh tố một nhãn hàng thời trang sử dụng hình ảnh trái phép và yêu cầu bồi thường 25 triệu đồng. Giữa lúc tình thế căng thẳng, Diễm My 9X bị công chúng “ném đá” khi chia sẻ hình ảnh của một cửa hàng đã lấy ảnh thẻ của cô: "Chắc phải charge 100 triệu đồng quá. Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ".

Trước hàng loạt ý kiến phản đối cho rằng Diễm My 9X mỉa mai Trương Thế Vinh, nữ diễn viên cũng đã lên tiếng xin lỗi và giải thích, hình ảnh đó do trợ lý gửi và cô không nghĩ gì khi đăng ảnh. Tuy nhiên, người đẹp lại tiếp tục gây tranh cãi, có cách hành xử không mấy đẹp mắt khi tham dự concert của Hà Anh Tuấn khiến nhiều khán giả phẫn nộ. Hiện tại, Diễm My vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về sự việc trên.