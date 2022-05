Hamlet Trương viết về phụ nữ thời hiện đại, dựng thành nhạc kịch gây chú ý

Ca khúc này khắc họa cảm xúc yêu mãnh liệt, cuồng si của người phụ nữ, nhưng lại bị đối phương xem như trò đùa.

Trong tập 13 của chương trình The Only sắp lên sóng, vòng Chân Dung Âm Nhạc – The Music’s Faces trở thành thử thách khó nhằn với các ca sĩ, khi lần đầu tiên họ thử sức với thể loại nhạc kịch.

Không giống với các ca sĩ khác khi xây dựng hình tượng nhân vật người phụ nữ truyền thống, ca sĩ Ánh Pie đã làm nổi bật tính cách mạnh mẽ, yêu cuồng say nhưng không hề bi lụy của người phụ nữ hiện đại.

Hamlet Trương sáng tác ca khúc mới viết về thân phận phụ nữ

“Có biết anh ấy” là một trong sáu sáng tác mới của nhạc sĩ Hamlet Trương. Bài hát chính là mảnh ghép hoàn hảo nhằm truyền tải đúng chủ đề “Thân Phận” trong tập 13 The Only. Ca khúc này viết về cảm xúc yêu mãnh liệt, cuồng si của người phụ nữ, nhưng bị đối phương xem như trò đùa.

Với đề bài này, Ánh Pie - Super Team chọn làm lại bản phối với ý tưởng sáng tạo hơn khi đưa thêm chất liệu sôi động trendy, khắc họa thành công hình tượng người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ, yêu nhưng không ủy mị.

Ca sĩ Ánh Pie khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ hiện đại

Dàn giám khảo và các nghệ sĩ khách mời góp mặt trong tập 13 The Only

Không giống các tập trước, lần này, Ánh Pie không trực tiếp là nhân vật chính của màn trình diễn. Thay vào đó, cô có một vũ công “thế thân” giúp minh họa rõ nét hơn cho chân dung âm nhạc. Với cách truyền tải mới lạ và đầy sáng tạo, sự phức tạp trong nội tâm của người phụ nữ thời nay đã được Ánh Pie thể hiện rõ nét.

Trong tập này, bộ tứ giám khảo đều là những cái tên không còn xa lạ, bao gồm ca sĩ Thu Thuỷ, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, biên đạo múa Huỳnh Mến, nhà sản xuất - đạo diễn âm nhạc J Trần,.

Tập 13 The Only sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h30, thứ 4 ngày 1/6 trên kênh VTV3.

