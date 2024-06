Gương mặt khác lạ của em gái Mai Phương Thúy

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đăng tải hình ảnh cùng em gái ruột - Mai Ngọc Phượng trong 1 sự kiện ca nhạc. Cũng khá lâu mới thấy Mai Phương Thúy chia sẻ ảnh cùng cô em gái ruột của mình. Ngay lập tức, loạt ảnh của 2 chị em này nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là sắc vóc em gái Mai Phương Thúy.

Trong bức ảnh chụp với chị gái, Mai Ngọc Phượng xuất hiện với mái tóc đen cơ bản, ăn diện đơn giản nhưng điều khiến fan chú ý là gương mặt khác lạ so với trước đây. Nhiều ý kiến đặt nghi vấn em gái Mai Phương Thúy đã ít nhiều can thiệp thẩm mỹ nhưng cũng có ý kiến cho rằng nguyên nhân là do cô nàng make up quá đà khiến gương mặt thay đổi.

Em gái của Mai Phương Thuý là Mai Ngọc Phượng sinh năm 1993. Cô nàng từng nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện cùng chị gái thời điểm Mai Phương Thuý đi thi quốc tế bởi sở hữu nhan sắc và chiều cao 1m78 ấn tượng. Tuy nhiên, trong khi chị gái vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân, thì Ngọc Phượng lại chọn đi du học, tập trung kinh doanh và đã yên bề gia thất với có 2 con nhỏ.

Chị em Mai Phương Thúy cùng đi xem đêm nhạc của Westlife tại Hà Nội.

Mai Ngọc Phượng kém Mai Phương Thúy 5 tuổi, từng được đánh giá sắc vóc xinh đẹp không hề thua kém chị gái. Tuy nhiên, xuất hiện cùng chị gái mới đây, bà mẹ 2 con khiến nhiều người bất ngờ với gương mặt khác lạ so với trước đây.

Chị em Mai Phương Thúy trước và bây giờ.

Em gái ruột của Mai Phương Thúy đã kết hôn, có 2 con.

