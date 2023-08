“Gọi hồn quỷ dữ”: Phim kinh dị về trò chơi bàn tay ma quái

Khai thác chủ đề không quá mới mẻ ở phim kinh dị của Hollywood nhưng Talk to me (tựa Việt: Gọi hồn quỷ dữ) vẫn có những nét riêng kích thích tò mò.

Thể loại: Kinh dị, rùng rợn Đạo diễn: Danny Philippou, Michael Philippou Diễn viên: Ari McCarthy, Hamish Phillips, Kit Erhart-Bruce IMDb: 7.5/10 Tomatoes: 95%

Phim xoay quanh nhóm bạn bị cuốn vào một trò chơi giao tiếp với linh hồn bí ẩn thông qua việc nắm vào bàn tay ma quái. Trò chơi được đặt ra quy tắc, người chơi sẽ bị trói vào ghế và chỉ được phép chơi trong 90 giây. Nếu quá thời gian, họ sẽ bị xâm nhập để chiếm lĩnh thể xác. Với việc nắm lấy bàn tay và nói câu thần chú "Talk to me", trò chơi dần trở nên nguy hiểm với nhóm bạn trẻ.

Trò chơi bàn tay ma quái gieo rắc nỗi sợ hãi

Mia là một cô gái phải chịu nỗi đau lớn và từng rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời. Cô chỉ được biết rằng bà đã không thể qua khỏi sau khi uống quá nhiều thuốc ngủ. Dù đã qua 2 năm, tới ngày giỗ của mẹ, Mia vẫn không thể nguôi ngoai và khoảng cách giữa cô với người cha ruột vẫn dài thăm thẳm. Mia thấy may mắn khi thân thiết cùng gia đình một người bạn. Cô coi họ như người thân của mình.

Trong một lần đi chơi, Mia lần đầu tiên muốn hòa nhập cùng những người bạn. Cô xung phong là người chơi trong trò bàn tay ma quái. Cô không thể ngờ đó lại là trò chơi khiến cô thấy hối hận nhất trong đời. Khi nhóm bạn tiếp tục chơi trò này ở nhà Jade, dù Jade đã cố ngăn cản, không muốn cậu em trai còn nhỏ tuổi của mình tham gia nhưng Mia lại nằng nặc muốn cho cậu bé thử cảm giác. Mọi chuyện kinh khủng đã xảy ra ngay sau đó.

Ngay từ phần đầu phim đã gây ấn tượng với khán giả khi khai thác mặt tối của đời sống thanh thiếu niên với những bữa tiệc thiếu kiểm soát, gây nên hậu quả khôn lường.

Mia (Sophie Wilde) bị ám ảnh bởi những tổn thương tinh thần và rơi vào bi kịch của trò chơi

Trò chơi có luật lệ và khi ranh giới bị phá bỏ, mọi thứ trở nên vượt quá tầm kiểm soát một cách khủng khiếp. “Không có gì mang tính cách mạng về tiền đề của những kẻ ngốc ngây thơ cố gắng tiến gần đến cái chết. Nhưng chính sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố kinh dị và mối liên hệ giữa con người với con người đã khiến 'Talk to Me' trở thành một tác phẩm đáng để nói”, tờ Washington Post viết. Một số khán giả có thể không đủ can đảm để xem hết Talk to Me, nhưng đối với những người hâm mộ thể loại phim kinh dị, bộ phim này đáp ứng được gì những gì họ yêu cầu.

Bộ phim đã nhận được nhiều đánh giá tích cực khi trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2023. Các nhà phê bình phim năm nay nhận xét phim về sự độc đáo và rùng rợn của nó. Một số người so sánh nó với bộ phim kinh điển đình đám năm 1981 The Evil Dead, và tất cả những ai đã xem Talk to Me đều ca ngợi Sophie Wilde vì màn trình diễn đột phá của cô ấy trong vai chính Mia.

Sophie Wilde hóa thân thành công vào nhân vật nữ chính

Sophie đã lột tả những diễn biến tâm lý xuất sắc với nhiều trường đoạn kịch tính, rùng rợn. Khi nhân vật Mia nắm lấy bàn tay quỷ dữ và nói lời nguyền “Talk to me”, cơ thể cô bắt đầu bị chiếm đoạt bởi một linh hồn ngẫu nhiên với những hành động, lời nói ghê rợn. Sau 90 giây và thoát ra khỏi bàn tay đó, Mia lại trở lại với trạng thái bình thường. Nhưng xúc cảm và nỗi đau về cái chết của người mẹ khiến Mia luôn bị ám ảnh và đau đáu muốn gặp lại mẹ. Chấn thương tâm hồn khiến cô gái bị ám ảnh, háo hức vào một trò chơi mạo hiểm để rồi không biết cách phải giải quyết những hậu quả mà mình gây ra. Nữ diễn viên Sophie đã hóa thân trọn vẹn vào nhân vật để lột tả nỗi cô đơn và khao khát được yêu thương, được bầu bạn của Mia. Đằng sau những phân cảnh kinh dị là những giọt nước mắt về nỗi buồn không có ai sẻ chia.

Joe Bird có màn trình diễn ấn tượng

Bên cạnh diễn xuất thành công của nữ chính phải kể đến màn trình diễn của Joe Bird trong vai người em trai – nạn nhân kinh hoàng của trò bàn tay ma quái. Khâu hóa trang đã mang đến cho người xem cảm giác kinh hoàng khi nhìn vào gương mặt của Joe Bird và đây được coi là “màn trình diễn trong phim kinh dị ấn tượng nhất kể từ sau Linda Blair trong The Exorcist từ thập niên 70 của thế kỷ trước”.

Tác phẩm kinh dị đến từ hãng phim A24 nổi tiếng với bộ phim Everything Everywhere All At Once (Cuộc chiến đa vũ trụ) vừa càn quét Oscar 2023. Talk to me nhận về những đánh giá tích cực khi sở hữu 95% cà chua tươi từ 212 đánh giá của các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes cũng như điểm số 7.5 và 76 lần lượt ở 2 trang đánh giá IMDb và Metascore.

Phim khai thác mặt tối từ bi kịch tin tưởng vào trò chơi tâm linh

Talk to Me là bộ phim đầu tay của 2 anh em sinh đôi Danny và Michael Philippou, người sở hữu kênh YouTube chuyên về các video hài, kinh dị, hành động, với gần 7 triệu lượt đăng ký. Không tránh khỏi những “hạt sạn” và cái kết đột ngột ở phần cuối phim có thể sẽ khiến người xem thấy hụt hẫng và khó hiểu. Chi tiết việc bố của Mia có thực sự nói dối cũng chỉ để bỏ lửng lơ và không có lời giải đáp. Đôi khi người xem cảm thấy phim thiếu sự kết nối giữa các phân đoạn chuyển cảnh.

Phim khởi chiếu tại rạp từ ngày 11/8 và dán nhãn cấm khán giả dưới 18 tuổi vì có nhiều hình ảnh máu me, bạo lực.

Nguồn: [Link nguồn]