Giọng ca từng khiến Binz, Karik mê mẩn tại Rap Việt bất ngờ trở lại

Với "EP Do You Right", Evy đã mang tới hình ảnh cùng phong cách âm nhạc hoàn toàn mới, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật đầy hứa hẹn trước mắt.

Evy có chất nhạc riêng và cá tính trong cả phong cách thời trang.

Nếu từng theo dõi chương trình Rap Việt, chắc hẳn bạn sẽ biết Evy - nữ ca sĩ xinh đẹp với giọng hát ma mị, nội lực từng hỗ trợ cho phần trình diễn của thí sinh Đạt Dope (team Suboi). Evy cũng chính là chị gái ruột của nam rapper này. Xuất hiện tại Rap Việt, Evy từng nhận được “cơn mưa” lời khen từ Binz, Karik.

Ngoài ra, ít ai biết rằng Evy cũng là “ghost singer” (có thể hiểu nôm na là giọng ca giấu mặt/ ca sĩ hỗ trợ) cho một loạt sản phẩm đình đám của nhà SpaceSpeakers như Krazy (Touliver x Binz x Andree Right Hand), Em Ơi Cứ Vui (SlimV)... Dù không xuất hiện trong MV nhưng giọng ca quyến rũ của Evy đã chinh phục được nhiều khán giả và là tiền đề mở ra con đường cho sự nghiệp âm nhạc.

Sau một thời gian dài chuẩn bị cho việc thay đổi hình ảnh cũng như định hướng âm nhạc thì vào tối 14/10, Evy đã chính thức tái debut với EP đầu tay trong sự nghiệp của mình.

Dự án trở lại của nữ nghệ sĩ mang tên Do You Right - The EP gồm 5 ca khúc: Intro, Stuck, Do You Right (feat Negav) và hai bản remix cho 2 ca khúc chính là Do You Right và Stuck.

Trở lại với lần này, cô cho biết rất phấn khởi khi mang đến một hình ảnh “quậy” hơn lúc trước. Evy đã sẵn sàng rũ bỏ sự bí ẩn để khán giả có cái nhìn rõ hơn về mình.

Tại các thị trường âm nhạc lớn của thế giới, “tái ra mắt” (re-debut) không phải là một khái niệm quá xa lạ. Có thể hiểu rằng đây là bước chuyển mình và làm mới hoàn toàn con đường sự nghiệp của nghệ sĩ bằng hình ảnh mới, âm nhạc mới, thậm chí là đơn vị đồng hành mới.

Tuy đã được nhiều người biết mặt điểm tên, nhưng có thể nói lần “re-debut” này là một cột mốc quan trọng. Vì, với Evy, những lần thể hiện trước đây vẫn chưa cho thấy hết nguồn năng lượng bên trong cũng như thoả mãn được cá tính âm nhạc của cô.

Ngoài ra, sự quyến rũ trong âm nhạc lẫn hình ảnh cũng là lời nói cô muốn truyền tải tới những người hâm mộ nữ của mình: “Đẹp khoe xấu che, không ngần ngại thể hiện bản thân”. Trong đó, 3 từ khoá Evy đang dùng để miêu tả về bản thân và về dự án lần này là: Thật - Cuốn - Hút.

Để quảng bá cho EP lần này, nữ ca sĩ cùng ekip đã tổ chức một buổi listening party để trình diễn những ca khúc mới. Buổi diễn được tổ chức vào cuối tuần qua tại một địa điểm nổi tiếng ở trung tâm quận 1 - TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của nhiều khách mời là ca sĩ, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như Khánh Linh (Cô Em Trendy), Wren Evans…

