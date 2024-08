Gia đình Triệu Vy: Từ thành công xuống vực thẳm

Hình ảnh và thông tin của diễn viên Triệu Vy thời gian gần đây được nhiều người đăng lên mạng xã hội, thu hút chú ý. Một số nguồn tin tiết lộ Triệu Vy vừa hoàn tất thủ tục ly hôn doanh nhân gốc Singapore Huỳnh Hữu Long. Diễn viên chưa có dấu hiệu được tái xuất, dù trang cá nhân trên Weibo đã được gỡ cấm vận.

Triệu Vy tại sân bay giữa tháng 8. Ảnh: Sinchew

"Triệu Vy và đại gia đình cô đang trong giai đoạn khó khăn" - nhiều người bình luận trên Weibo. Diễn viên hiện mất sự nghiệp, hôn nhân tan vỡ. Bố cô - ông Triệu Gia Hải - mất năm 2023 vì biến chứng tiểu đường. Anh trai cô - người được coi là chỗ dựa rất lớn cho Triệu Vy trong sự nghiệp - đã ly hôn vợ, Trần Dung, tài sản cũng "chia đôi xẻ nửa". Một số người nhận xét trên mạng xã hội: "Mẹ Triệu Vy mới là người đáng thương nhất. Gia đình cơ bản, con cái thành đạt rồi cuối đời lại khổ thế này".

Bà Ngụy Anh Đình - mẹ diễn viên - sinh ra ở Nam Kinh, Giang Tô, trong một gia đình kinh doanh giàu có nổi tiếng ở địa phương. Khi trưởng thành, bà làm giáo viên âm nhạc. Sau đó, bà quen ông Triệu Gia Hải, một kỹ sư, rồi nên duyên vợ chồng. Đều là trí thức, cha mẹ Triệu Vy chú trọng nuôi dạy con cái. Từ nhỏ, Triệu Vy ngoài học chính khóa còn được bồi dưỡng ngoại khóa chu đáo, nghiêm túc. Triệu Vy từng kể: "Mẹ rất nghiêm khắc với tôi, nếu tôi làm sai điều gì, bà sẽ tát tôi. Tôi nhớ hồi nhỏ có lần tôi đang nghịch thìa khiến nó rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Mẹ còn chưa kịp nhìn xuống đất, tôi đã chui tọt xuống gầm bàn để trốn, vì sợ ăn đòn". Khi lớn lên, cô ngày càng thể hiện sự yêu thích với giới giải trí. Nắm bắt được điều này, bà Ngụy từng bước hỗ trợ con theo đuổi đam mê.

Cùng sự nỗ lực bồi đắp và kết nối của mẹ, con đường danh vọng của Triệu Vy lẫn anh trai, Triệu Kiện, rất suôn sẻ. Bản thân Triệu Vy vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với điểm số cao, được giới showbiz chào đón. Khi con gái thành danh, Ngụy Anh Đình trở thành thư ký riêng của con, giúp con xử lý những công việc vặt.

Triệu Vy và mẹ. Ảnh: Sinchew

Trong khi đó, Triệu Kiện gây dựng Công ty Điện ảnh và Truyền hình Đường Đức thành công vang dội. Hơn em gái 7 tuổi, anh đạt được thành tích xuất sắc từ khi còn nhỏ và là niềm tự hào của gia đình. Sau khi dấn thân vào kinh doanh, Triệu Kiện được biết đến là nhân vật có sức ảnh hưởng "ngầm" trong làng giải trí. Từ năm 2003, Triệu Kiện giữ chức chủ tịch Công ty Điện ảnh và Truyền hình Đường Đức.

Nhiều tờ báo viết, Triệu Vy không thể đạt được những thành tựu vốn có nếu không có người anh trai giỏi giang đứng sau lèo lái. Đặc biệt, sát cánh cùng Triệu Kiện còn có vợ anh - Trần Dung, là quản lý trực tiếp của Triệu Vy trong nhiều năm. Tính tới 2016, họ vẫn là chị em tốt. Trần Dung là người phát ngôn, giúp Triệu Vy gỡ rối trước truyền thông, dư luận. Họ cũng chưa từng nói xấu nhau hay có mâu thuẫn nào đáng chú ý.

Năm 2009, ở đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Vy lấy doanh nhân gốc Singapore Huỳnh Hữu Long. Những năm sau đó, cả hai cùng bước vào một cuộc phiêu lưu mới mang tên "chứng khoán". Hành trình này, cuối cùng đưa họ vào rắc rối, khiến họ tan tành sự nghiệp.

Vào thời kỳ đỉnh cao, Triệu Vy đã đầu tư vào 17 công ty trong các lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, giải trí, đầu tư, công nghệ, bất động sản... Vợ chồng Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long được đánh giá là cặp đôi giàu nhất nhì giới giải trí Trung Quốc, nhờ đầu tư vào nhiều lĩnh vực bất động sản, trang sức, rượu... Họ có nhiều nhà đất, trang trại rượu Chateau Monlot ở vùng Saint-Emilion, miền tây nam nước Pháp... Tuy nhiên, năm 2018, Công ty Truyền thông Long Vy do Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đứng tên bị cáo buộc mắc nhiều sai phạm trong giao dịch chứng khoán: tài chính không minh bạch, khai khống giấy tờ, lũng đoạn thị trường... Tháng 11/2018, Sở chứng khoán Thượng Hải cấm vợ chồng Triệu Vy cùng một số cộng sự không được giữ các chức vụ quản lý, giám sát của công ty lên sàn chứng khoán trong vòng 5 năm...

Giữa bối cảnh này, anh trai Triệu Vy bất ngờ công bố ly dị. Theo điều khoản được tòa thông qua, Triệu Kiện chia cho vợ 32 triệu cổ phiếu của công ty Đường Đức, giá trị ước tính 520 triệu NDT.

Năm 2021, Triệu Vy bị "phong sát" trên mọi địa hạt. Theo Tianyancha, tính tới 2024, trong số các công ty nữ diễn viên là pháp nhân, chỉ có Xưởng Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Triệu Triệu (Thượng Hải) vẫn tồn tại, các công ty còn lại đã bị hủy bỏ hoặc thu hồi. Dữ liệu cũng cho thấy Triệu Vy đã tham gia vào tổng cộng 270 vụ án tư pháp, trong đó cô đều xuất hiện với tư cách bị cáo và 99% các vụ án liên quan tới chứng khoán.

Triệu Vy. Ảnh: Weibo

Dữ liệu trên cổng thông tin Tianyancha cho thấy vào ngày 11/4, một phần vốn do Triệu Vy nắm giữ bị phong tỏa. Công ty Hợp Bảo - Hebao Entertainment Group Co., Ltd - với số vốn cổ phần là 5 triệu NDT (690.655 USD) bị phong tỏa. Tòa án nhân dân trung cấp số 4 Bắc Kinh ra quyết định trên, thời gian phong tỏa từ ngày 11/4/2024 đến ngày 10/4/2027.

Triệu Vy là diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, được biết đến qua nhiều bộ phim như Hoàn Châu cách cách, Tịch dương thiên sứ, Tân dòng sông ly biệt... Triệu Vy gặp gỡ rồi yêu doanh nhân Huỳnh Hữu Long và kết hôn năm 2008. Năm 2010, Triệu Vy sinh con gái đầu lòng tại Singapore.

