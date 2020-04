Gameshow phát sóng hình ảnh nhạy cảm dung tục gây tranh cãi dữ dội

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020 17:15 PM (GMT+7)

Lạm dụng hình ảnh phản cảm câu khách là một vấn đề nổi cộm của gameshow hiện nay

Hàn Quốc

Chương trình "No More Show" của Hàn Quốc đã bị cư dân mạng đồng loạt ném đá khi để người chơi "lộ hàng" rất nhiều lần trên truyền hình. Có thể dễ dàng nhận thấy góc máy đã zoom vào những bộ phận "nhạy cảm" trên cơ thể người chơi với mục đích câu view cho chương trình.

Những hình ảnh trong chương trình truyền hình phản cảm của Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở việc sờ hay ngắm, gameshow này còn khai thác quá đà những hành động dễ gây liên tưởng đến giới tính. Những chương trình thực tế kiểu này thường có tính hấp dẫn rất cao với những khán giả trưởng thành. Nó được khá đông công chúng hưởng ứng, cổ vũ. Tuy nhiên, các trò chơi này cũng vấp phải rất nhiều sự phản đối của người xem.

Việc lạm dụng những bộ phận "nhạy cảm" của phụ nữ để lôi kéo người xem sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tư duy của những trẻ vị thành niên. Ngoài ra điều này đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự và lòng tự trọng của đông đảo khán giả nữ.

Nhật Bản

Ở Nhật Bản, vào các khung giờ muộn, những game show tương tự “nở rộ” với đủ mọi biến tướng khác nhau. Hẳn bạn sẽ há hốc miệng vì những trò chơi mà luật chơi của nó thật vô nghĩa, nhưng cũng thành một gameshow.

Gameshow "Be Cute or get Pie" có một căn phòng đầy những cô gái đang ngủ trên sàn nhà. Các giám khảo (hai người mẫu nam) được đặt tên là "mama" và "son" sẽ đánh thức từng người một theo bất kỳ phong cách nào họ muốn.

Tiêu chí đánh giá chính của họ là quyết định cô gái nào thức dậy theo cách dễ thương nhất. Nếu theo phán quyết của bộ đôi, ai đó thức dậy một cách không dễ thương thì cô ấy sẽ bị úp ngay chiếc bánh trên mặt như một hình phạt.

Điều này khiến nhiều khán giả bức xúc bởi bộ dạng lúc vừa ngủ dậy chính là khi cô gái muốn che giấu nhất. Thế nhưng trong chương trình, giám khảo nam lại đi lần lượt đến từng người và đánh thức họ dậy theo cách tùy ý và có thể đụng chạm vào các cô gái.

Gameshow "Cao thủ cởi đồ" thì lại có bảng trắc nghiệm gồm các gói câu hỏi được đưa ra. Người chơi nam bị buộc đoạn chun kéo ở lưng sẽ phải trả lời chính xác để nhận được quả bóng hay thứ gì đó có thể ném các ô số trên chiếc bảng che người cô gái.

Điều đặc biệt là cô gái cầm bảng đang ở trong tình trạng khỏa thân. Bởi thế, khi những ô số được ném trúng và dần lật mở tấm bảng chính là khi các cô gái dần lộ cơ thể mình. Điều này như chất kích thích khiến người chơi bằng mọi giá phải thực hiện thử thách để "mở mang tầm mắt".

Có vẻ như, các chương trình gameshow của Nhật Bản bị ám ảnh bởi những cảnh tượng tục tĩu khi người chơi ăn mặc hở hang và chỉ sử dụng nội y để che chỗ nhạy cảm mà thôi.

Trung Quốc

Trong show truyền hình "Thử thách cực hạn", Henry Lau bị người hâm mộ chỉ trích vì có hành động khiếm nhã với nữ diễn viên khách mời. Cụ thể, khi cả hai bắt cặp trong trò chơi bảo vệ gối, nam diễn viên đã yêu cầu người đẹp này cho gối vào quần của mình. Cô gái đã bỏ chạy sau khi nghe lời đề nghị kỳ quặc của Henry Lau. Vụ việc đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Đài Loan

Phong cách ăn mặc hở hang thiếu tế nhị đã trở thành “bản sắc của chương trình tạp kỹ "Women - Queen" khiến dư luận phẫn nộ. Không chỉ vậy, trong buổi họp báo và ghi hình thành quả giảm cân của những khách mời quen thuộc, Women - Queen còn gây sốc với những phần trình diễn vô cùng táo bạo.

Ngay từ khi mở màn, nữ MC Lam Tâm Mi đã xuất hiện trong trang phục vô cùng… khó tả: nửa quần lưới, nửa bikini và đeo “mặt nạ” như công chúa Ấn Độ. Tiếp đó, các sao trẻ mặc áo tắm sexy bắt đầu thực hiện màn vũ đạo khiêu khích trước ống kính. Một số nhân vật kỳ cựu của chương trình còn lựa chọn cách tạo dáng thật táo bạo, khiến người xem không khỏi “nóng mặt” e ngại.

Hình ảnh đầy khiêu khích và táo bạo trong buổi ghi hình (đổ rượu lên người mỹ nhân, các sao trẻ mặc bikini lăn trườn trên sân khấu...)

Khi đến Đài Loan tuyên truyền cho album Unforgettable, Lưu Đức Hoa đã nhận lời tham gia show truyền hình "Khang Hy đến rồi" do Tiểu S làm MC. Trong chương trình, nữ MC hết đòi tài tử Hong Kong ôm mình như một người yêu, rồi đến vòi vĩnh anh bế cô đi khắp sân khấu với lý do muốn thử sức của Lưu Đức Hoa. Hình ảnh sau đó khiến Tiểu S và đài truyền hình bị chỉ trích mạnh mẽ.

Hình ảnh gây nhức mắt trong show truyền hình "Khang Hy đến rồi".

Gameshow giải trí tại Đài Loan vào tháng 9/2012 có 1 chương trình dành cho các thiếu nữ trẻ lại làm xôn xao dư luận. Đặc biệt, trong chương trình này có phần phần thi “chỉnh sửa” viên đá sao cho giống… bộ phận sinh dục của nam giới nhất.

Tiếp đó, họ bước sang phần thi chuyền bóng bằng… ngực. Hai cô gái áp sát vào nhau, dùng ngực đỡ và giữ chặt 2 trái bóng rồi di chuyển “về đích”. Khán giả theo dõi chương trình thì “đỏ mặt” vì trang phục của khách mời quá phản cảm.

Tính giải trí "phản cảm" này của các chương trình truyền hình rẻ tiền và quá nghiêng về phần thu hút sự hiếu kỳ của khán giả. Điều này cần sự tỉnh táo của người xem lẫn nhà sản xuất, vì nó có thể gây tác dụng ngược.

Bởi, đôi khi những hình ảnh thiếu kiểm soát của người chơi cũng như những biểu cảm và lời nói của họ có khi lại làm "căng thẳng hóa" tâm trạng người xem và khiến TV show bị biến dạng, mất hết ý nghĩa.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/gameshow-phat-song-hinh-anh-nhay-cam-dung-tuc-gay-tranh-cai-du-doi-1068016.html