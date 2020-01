"Gái một con" Nhã Phương đọ dáng “bất phân thắng bại” bên Diễm My 9X

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020

Hai diễn viên 9X cùng thực hiện bộ hình "chị chị em em" với nhiều cử chỉ âu yếm.

Mới đây, hai mỹ nhân 9X của điện ảnh Việt vừa hội ngộ nhau trong bộ ảnh áo dài chào Xuân mới. Không quá cầu kỳ lựa chọn váy áo thướt tha, cắt xẻ táo bạo, Nhã Phương và Diễm My chọn áo dài để lưu lại những kỷ niệm đẹp của thời Thanh Xuân của cả hai trước khi bước qua tuổi 30.

Đây là lần đầu tiên hai mỹ nhân Việt có dịp đứng chung khung hình trong một bộ ảnh Tết. Nếu Diễm My 9X toát lên vẻ đẹp rạng ngời, gợi cảm thì Nhã Phương lại đằm thắm dịu dàng. Nhan sắc một chín một mười của hai “mỹ nhân 9X" nhận được không ít lời khen ngợi.

Bộ ảnh mang hơi thở của những cô gái yêu tự do và yêu bản thân, được truyền cảm hứng từ áo dài qua các thời kỳ.

Áo dài cách tân vừa đủ sức thay thế đầm dạ tiệc, mà vẫn thừa sang trọng xa hoa, lại hoàn toàn có thể là bộ cánh dạo phố thời thượng chỉ với chút biến tấu.

Tổng thể bộ ảnh thể hiện những đường nét phóng khoáng và đầy dịu dàng của hai mỹ nhân Việt.

Điểm nhấn của lối trang điểm là phần tóc được uốn xoăn trước trán, tô điểm gương mặt thêm duyên dáng. Mốt tóc ướt rất được giới sao trong và ngoài nước lăng xê những năm gần đây. Kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng cùng phụ kiện như hoa tai càng nhấn nhá cho biểu cảm “lả lơi” của hai nữ diễn viên.

Trong bộ ảnh, Nhã Phương tựa đầu tình cảm bên người bạn thân thiết của mình là Diễm My 9X. Cả hai quen biết đã từ rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên cùng nhau thực hiện bộ ảnh.

Mặc dù công việc cuối năm bận rộn nhưng vào ngày 27 Tết, hai cô gái sinh năm 90 vẫn cố gắng dành thời gian cùng với ekip lên ý tưởng và thực hiện một bộ ảnh thật sự ý nghĩa.

Bước chân vào showbiz, Nhã Phương xây dựng hình tượng "băng thanh ngọc khiết". Bao năm qua, xuất hiện trước công chúng vẫn là một Nhã Phương hiền lành, nhu mì, gắn liền với những chiếc đầm thướt tha và phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Sau khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương có cuộc "lột xác" ngoạn mục về phong cách. Nữ diễn viên đã chịu mặc "hở" hơn, thậm chí vẻ đẹp trẻ trung, gợi cảm của bà mẹ một con không hề kém cạnh những mỹ nhân chưa chồng của showbiz Việt mỗi khi đụng độ.

Trong khi đó, Diễm My 9X vài tháng qua chuyển ra Hà Nội sống để quay phim mới của VFC (Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam). Cô nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc ở Hà Nội và nhanh chóng quen được rất nhiều bạn mới ở nơi đây. Người đẹp từng thổ lộ, dự án phim truyền hình của VFC như cái duyên giúp cô có cơ hội học hỏi về diễn xuất. Hơn nữa môi trường sống và làm việc tại miền Bắc trầm lắng hơn so với sự sôi động của Sài Gòn khiến cô thay đổi khá nhiều.

Năm mới 2020 đến, Nhã Phương và Diễm My 9X sẽ mang đến cho khán giả rất nhiều dự án hấp dẫn. Với Nhã Phương sẽ là hai bộ phim điện ảnh và truyền hình. Còn Diễm My, cô hứa hẹn sẽ mang đến một cái nhìn mới mẻ cho khán giả bằng vai diễn đầu tiên của mình cho VFC.

Nhã Phương hy vọng trong năm mới, khán giả sẽ luôn yêu thương và đồng hành với những dự án sắp tới của mình. Đặc biệt là hai dự án phim điện ảnh và truyền hình sẽ được ra mắt trong năm nay.

Còn về phía Diễm My, cô chia sẻ: "Năm 2020, My đang ấp ủ rất nhiều dự định mới. Đầu tiên là bộ phim truyền hình mà My đã dành hơn 8 tháng qua để thực hiện và phải chuyển ra hẳn ngoài Hà Nội để sinh sống và làm việc. Năm 2020, chắc chắn sẽ là năm bứt phá trong sự nghiệp diễn xuất của My".

