Em gái Can Lộ Lộ sống thế nào sau thời gian khoe thân, đua đòi theo chị gái?

Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 16:53 PM (GMT+7)

Sự thay đổi 180 độ của Can Mao Mao khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Năm 2011, sau khi "lăng xê" tên tuổi con gái đầu là Can Lộ Lộ (bên phải) theo hình ảnh gái hư, ăn mặc khoe thân phản cảm, bà Lôi Bính Hiệp tiếp tục sử dụng chiêu trò cũ giúp cô con gái thứ hai là Can Mao Mao nổi tiếng.

Can Mao Mao lần đầu xuất hiện trước công chúng khi tham gia diễn chính trong MV "Love you" của chị gái ruột. Sau khi được chú ý, hai chị em Can Lộ Lộ thực hiện nhiều bộ ảnh nóng tạo bạo trong phòng ngủ với mục đích PR cho Can Mao Mao. Bên cạnh đó, Can Lộ Lộ cũng thường xuyên dẫn theo em gái đi sự kiện, quay quảng cáo, ghi hình cho các chương trình truyền hình để giới truyền thông "nhớ mặt".

Người đẹp sinh năm 1989 được nhận xét gợi cảm và nóng bỏng không kém chị gái Can Lộ Lộ. Thậm chí, với vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống, Can Mao Mao đôi khi còn lấn lướt người chị nổi tiếng khi chụp ảnh chung.

Giữa tháng 5.2013, em gái Can Lộ Lộ tung bộ ảnh siêu nóng bỏng và kiệm vải. Khi được khen trông giống nữ diễn viên 18+ nổi tiếng Nhật Bản là Aoi Sora, Can Mao Mao tỏ ra vô cùng tự hào. Thậm chí, cô nàng còn cho biết không ngại bị so sánh với diễn viên đóng phim nóng. Chia sẻ với báo chí, Can Mao cho biết, cô mong muốn một ngày nào đó sẽ có ngày được đứng trên sân khấu riêng như chị gái. Nói về vòng 1, Can Mao Mao khẳng định ngực cô là tự nhiên, không can thiệp dao kéo.

Vì xây dựng hình ảnh phản cảm, có ảnh hưởng xấu tới giới trẻ, Can Lộ Lộ bị cấm xuất hiện trên truyền hình, đồng thời nhiều người còn đồng lòng "đuổi" cô ra khỏi showbiz. Sau khi chị gái "ngã ngựa", Can Mao Mao cũng rút lui khỏi làng giải trí. Thông tin về cô không được truyền thông cập nhật như trước đây.

Trên trang cá nhân, Can Mao Mao thường xuyên chia sẻ hình ảnh mới. Cô cũng thay đổi phong cách ăn mặc, trở nên kín tiếng và không phát ngôn sốc như thời mới nổi tiếng.

Hai chị em Can Lộ Lộ - Can Mao Mao thay đổi hình ảnh từ gợi cảm tới kín đáo, giản dị. Người đẹp sinh năm 1989 có cuộc sống như bao người bình thường khác. Trong khi chị gái vẫn thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện thương mại ở tỉnh, Can Mao Mao lại gần như biến mất khỏi showbiz.

Phần lớn thời gian, cô nàng dành cho thú vui ăn uống và đi du lịch.

Can Mao Mao thường xuyên khoe ảnh đi ăn uống cùng mẹ và chị gái.

Em gái Can Lộ Lộ khoe ảnh mặc áo của phi công Trung Quốc. Bên cạnh đó, cô nàng còn chia sẻ ảnh trong buồng lái máy bay. Nhiều người đặt ra nghi vấn Can Mao Mao đang theo đuổi nghề phi công.

Hai chị em Can Lộ Lộ - Can Mao Mao tổ chức sinh nhật cho bố mẹ ở nhà hàng sang trọng.

Gia đình bốn người của hai chân dài từng gây sốc với chiêu trò khoe thân thường xuyên đi du lịch cùng nhau.

Trước đó, Can Mao Mao cũng hé lộ không gian sống snag trọng của gia đình cô trên mạng xã hội. Có thể thấy, nội thất trong căn nhà có thiết kế rất xa hoa.

