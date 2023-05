Đông Nhi bất ngờ gặp sự cố "bay màu" MV trên YouTube

Chưa đầy 1 tháng sau khi ra mắt MV “Người Ôm Pháo Hoa” (The Moon In The Sun), ngày 18/5, Đông Nhi tiếp tục phát hành MV mới – “Những Tháng Năm Tươi Đẹp” (The Fool In The Sun) - sản phẩm tiếp theo trong năm 2023, cũng là thời điểm kỷ niệm 15 năm ca hát của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, ngay khi vừa công chiếu thành công vào lúc 19h tối, sản phẩm này bất ngờ biến mất khỏi kênh YouTube của Đông Nhi. Ngay lập tức, công ty quản lý của nữ ca sĩ đã mau chóng có thông báo về sự cố ngoài ý muốn: “Sau khi công chiếu thành công vào lúc 19h ngày 18/5 trên nền tảng YouTube, MV "Những Tháng Năm Tươi Đẹp" của ca sĩ Đông Nhi đã bất ngờ biến mất. Hiện chúng tôi và kênh đối tác đang tìm hiểu nguyên nhân, cũng như giải quyết sự cố này. Để tránh bị ảnh hưởng nhiều hơn, trước mắt chúng tôi sẽ đăng tải lại MV lên một link mới và tiếp tục tích cực làm việc với các bên để giải quyết. Rất mong quý khán giả thông cảm cho sự cố lần này”.

Vừa công chiếu MV mới, sản phẩm của Đông Nhi bất ngờ bị "bay màu" trên YouTube

Như đã thông báo từ trước đó, ở sản phẩm “Những Tháng Năm Tươi Đẹp”, Đông Nhi sẽ cho ra mắt 1 MV và 1 single vật lý. Lần cuối cùng Đông Nhi phát hành đĩa vật lý là album vol.3 “Ten On Ten" cách đây 5 năm, thời điểm nữ ca sĩ kỉ niệm 10 năm ca hát.

“Những Tháng Năm Tươi Đẹp” tiếp tục là một sáng tác của nhóm DTAP. Ở ca khúc này, DTAP sử dụng hình ảnh những bản hit của Đông Nhi một thời như: “Ngọt Ngào”, “Ký Ức Phím Dương Cầm”, “Bối Rối”, cùng các câu từ quen thuộc với âm nhạc của Đông Nhi như: “Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ”, “nàng trăng”, “thời gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngọt ngào xưa”, “Baby, I Need You” … kết hợp với giai điệu hoàn toàn mới mẻ, dễ nghe, dễ thuộc như cách DTAP đã thực hiện những ca khúc hit của mình.

Nữ ca sĩ tiếp tục hợp tác cùng DTAP trong lần trở lại này

Sử dụng dòng nhạc Bossa Nova tạo cho khán giả một cảm giác hoài niệm, kết hợp với một chút chất Teen Pop của thời 2008, Đông Nhi và DTAP mong muốn khơi gợi lại những ký ức đẹp đẽ nhất, đưa khán giả về một khoảng thời gian gọi là thanh xuân. Đó là những tình đầu ngây thơ, những lần bịn rịn chia tay bạn bè khi đến mùa xa nhau, là những lần theo đuổi nhỏ lớp trưởng, những lần quậy phá cùng bạn bè, hay đó cũng là những tình cảm dành cho thần tượng của mình… Tất cả những cung bậc cảm xúc vui buồn đều được DTAP khắc họa qua sáng tác lần này.

Cũng giống như MV “Người Ôm Pháo Hoa”, phần hình ảnh của “Những Tháng Năm Tươi Đẹp” được Đông Nhi thực hiện tối giản là những thước phim xinh đẹp của nữ ca sĩ tại Nhật Bản vào thời điểm mùa hoa anh đào nở rực rỡ.

