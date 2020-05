"Diva bánh tráng trộn" Cát Thy đang nổi đình đám trên YouTube là ai?

Thứ Năm, ngày 14/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Trên các trang mạng xã hội, cái tên Cát Thy hiện xuất hiện dày đặc, hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Sau hiện tượng mạng "thánh gỏi đu đủ Thái Lan" Ty Thy, thời gian gần đây, trên YouTube xuất hiện hàng loạt video của "Diva bánh tráng trộn" Cát Thy hút hàng triệu lượt xem. Nữ chính trong clip thuộc cộng đồng LGBT, được mọi người yêu mến nhờ cách nói chuyện duyên dáng, hài hước.

Cát Thy đang nổi tiếng trên mạng

Nghệ sĩ Gia Bảo đến quán bánh tráng trộn của Cát Thy

Cát Thy tên thật là Nguyễn Chí Hùng (29 tuổi, hiện sinh sống tại TP.HCM). Năm 2008, cô bắt đầu tham gia biểu diễn tại đoàn lô tô Hương Nam và tham gia nhiều web-drama trên YouTube. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, Cát Thy kinh doanh thêm bánh tráng trộn để trang trải cuộc sống. Song cô không ngờ bản thân lại nổi tiếng đình đám, hút hàng nghìn thực khách mỗi ngày.

“Làm chơi mà ăn thiệt. Nào khách còn ủng hộ thì tôi vẫn còn bán”, Cát Thy tâm sự.

Về tên gọi “bánh tráng trộn diva”, Cát Thy cho biết diva là biệt danh của cô trong đoàn lô tô. Vì vậy, cô lấy nick name này gắn với món ăn mình đang kinh doanh để tạo sự độc đáo.

Mỗi ngày, hàng nghìn khách đến quán của Cát Thy

Theo Cát Thy, nhiều bạn trẻ tìm đến cô chủ yếu là tò mò. Không chỉ mua bánh tráng, nhiều người còn xin chụp ảnh với “nữ diva” vì ái mộ. Cát Thy cho biết, cô bán bánh tráng lời không nhiều, chủ yếu là mang niềm vui đến cho mọi người. Khách đến mua hàng, Cát Thy cười nói rôm rả, cô còn thể hiện nhiều tài năng như tấu hài, ca hát...

Cát Thy cho biết, cô theo đoàn lô tô Hương Nam đến nay đã hơn 10 năm. Ngoài vai trò ca hát, MC, cô còn được yêu mến nhờ khả năng diễn xiếc cân bằng, nâng nhiều đồ vật lên không bằng miệng.

Cát Thy biểu diễn tại đoàn lô tô Hương Nam

Nữ ca sĩ kể, nhiều lần cô gặp tai nạn nguy hiểm khi diễn xiếc. “Tôi còn nhớ có một show diễn ở Cần Thơ chừng 7 năm trước, khi biểu diễn nâng chiếc bàn, do chưa khéo nên không may cái bàn bị rớt. Nhưng cái bàn không rớt đè lên mình mà lại rớt đè lên người ta. Còn cách đây 10 năm, khi đang tự tập luyện nâng một cái ghế đẩu trên trán thì do trán bị đổ mồ hôi nên cái ghế bị trượt xuống sống mũi, rất đau. Phải đến gần hai tháng sau đó cái mũi mới hết sưng”.

Ngoài xiếc cân bằng độ nặng nhẹ thì Cát Thy còn diễn xiếc lửa, đốt đèn cầy trên da, xiếc nhai bóng đèn, nhai lưỡi lam… “Với việc nhai lưỡi lam, bóng đèn thì những lúc mới tập không thể tránh khỏi sơ sót dẫn đến chảy máu. Vì vùng miệng mình da rất mềm, rất dễ bị rách. Nhưng sau thời gian tập luyện thì việc nhai bóng đèn, hay lưỡi lam đã trở nên rất bình thường”, Cát Thy bộc bạch.

