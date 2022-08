Denis Đặng tiếp tục thử sức với diễn xuất, ra mắt dự án phim dài tập gây chú ý

Denis Đặng mang đến The Last Goodbye tất cả những gì trong trẻo nhất, như một cách để mỗi người xem có thể soi chiếu lại chính quãng thanh xuân của mình.

Tối 24/8, Giám đốc Sáng tạo - Diễn viên Denis Đặng đã chính thức hé lộ thước phim đầu tiên của series The Last Goodbye. Đây là dự án chuỗi phim ngắn nhiều tập được đăng tải đồng loạt trên nền tảng TikTok, YouTube và Facebook của Denis Đặng, là sản phẩm được anh dành nhiều tâm huyết và sáng tạo với mong muốn khẳng định khả năng của bản thân ở lĩnh vực diễn xuất.

Denis Đặng hé lộ thước phim đầu tiên của series The Last Goodbye

The Last Goodbye là thước phim thanh xuân nhẹ nhàng, lãng mạn, bay bổng nhưng cũng nhiều sâu lắng. Không còn những “drama” với những “plot twist” tầng tầng lớp lớp, Denis Đặng mang đến The Last Goodbye tất cả những gì trong trẻo nhất, như một cách để mỗi người xem có thể soi chiếu lại chính quãng thanh xuân của mình.

Tập đầu tiên của dự án được đánh số là “cuộn băng số 0” - “Tape 0” mang tên “The Loop”. Thước phim đầu tiên chưa mang đến nhiều nội dung, hoàn toàn mang tính gợi mở như một đoạn trailer khiến người xem tò mò.

Hình ảnh trong trẻo, khiến người xem nhớ đến thời thanh xuân trong dự án mới của Denis Đặng

Trước đó vào sáng 23/8, Denis Đặng ra mắt 4 poster nhân vật chính của dự án The Last Goodbye gồm: Phong Sơn (Denis Đặng) - Tuệ An (Phương Giang) - Ánh Dương (Khánh Uyên) và Lâm Bình (Thái Vũ). Ngay từ khi công bố 4 diễn viên chính, khán giả lại được dịp trầm trồ bởi nét đẹp đậm chất “thanh xuân”.

Nội dung phim cũng sẽ xoay quanh 4 chàng trai, cô gái 16-17 tuổi cho đến khi họ trưởng thành, tất cả bắt nguồn từ một câu lạc bộ phát thanh dưới mái trường cấp 3, là nơi những tình yêu đầu đời nảy nở, nơi những nuối tiếc của thời thanh xuân đã khắc ghi và cũng là những niềm hạnh phúc của 4 nhân vật khác nhau trên con đường trưởng thành cùng nhau.

Anh muốn khẳng định khả năng của bản thân ở lĩnh vực diễn xuất

Đồng hành cùng với Denis Đặng trong dự án này không thể không nhắc đến Rain Dinh - “cha đẻ” của loạt trend triệu view trên TikTok thời gian qua, đồng thời cũng chính là người đứng sau trào lưu “Nhìn sang trái” nổi tiếng trên các nền tảng MXH.

Các tập tiếp theo trong series The Last Goodbye sẽ được phát sóng mỗi ngày kể từ tối 25/8 trên TikTok, YouTube và Facebook của Denis Đặng.

