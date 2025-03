'Đèn âm hồn' chỉ bán được 7 vé một ngày

Tính đến 19h ngày 10/3, phim điện ảnh Đèn âm hồn chỉ bán được 7 vé với 10 suất chiếu, mang về chưa tới 700.000 đồng, dữ liệu từ đơn vị giám sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam.

Với doanh thu bết bát và số lượng vé bán ra như hiện nay, nhiều người dự đoán đứa con tinh thần của Hoàng Nam sớm rời rạp, nhường chỗ cho những dự án mới.

Đèn âm hồn bộc lộ nhiều hạn chế về kịch bản, diễn xuất.

Tuy nhiên, nếu phải rút khỏi cuộc đua phòng vé, Đèn âm hồn vẫn là dự án thắng lớn với tổng doanh thu lên tới gần 106 tỷ đồng. Khi chạm ngưỡng 100 tỷ đồng vào giữa tháng 2, dự án gây bất ngờ với giới quan sát vì bộc lộ nhiều hạn chế.

Khán giả nhận xét bộ phim có phần hình ảnh, bối cảnh ổn, song kịch bản rời rạc, diễn xuất của một số diễn viên còn gây tranh cãi. Vì thế, khi các dự án mới ra mắt, Đèn âm hồn nhanh chóng tụt hạng, sụt giảm suất chiếu và doanh thu.

Thêm vào đó, ồn ào của đạo diễn Hoàng Nam khiến khán giả mất thiện cảm, tác động nhất định đến khả năng bán vé.

Trên trang cá nhân, đạo diễn liên tục lên tiếng bảo vệ sản phẩm đầu tay, đồng thời kêu cứu, nói mình bị tấn công, bôi xấu dồn dập bởi những thông tin sai lệch và thiếu khách quan. Đạo diễn khẳng định anh không chiêu trò hay seeding bẩn.

Thậm chí, Hoàng Nam còn ẩn ý một ê-kíp đối thủ mua chuộc truyền thông, chơi xấu phim của mình. Dù sau đó ẩn bài viết, anh vẫn bị chỉ trích vì thiếu bình tĩnh, mất kiểm soát trong phát ngôn. Dự án cũng vì thế vạ lây, bị khán giả quay lưng.

Chung số phận với Đèn âm hồn, phim tài liệu Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng chỉ bán được 2 vé trong ngày, dù ưu ái 11 suất chiếu. Đứng áp chót bảng xếp hạng, việc dự án này rời rạp chỉ là chuyện sớm muộn.

Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng chính thức ra rạp từ 26/2. Dự án giúp người hâm mộ sống lại những ký ức khi show Anh trai say hi gây sốt với loạt bản hit đình đám. Sau đó, chương trình cũng tạo nên lịch sử với chuỗi concert gây sốt, bán được hơn 178.000 vé mà không cần sao quốc tế.

Nhà sản xuất từng truyền thông đây là phim concert có số vé đặt trước cao nhất lịch sử tại Việt Nam nhưng không đưa con ra số cụ thể. Hiện tại, phim tài liệu này thu về gần 14 tỷ đồng.