'Đất rừng phương Nam' đạt 100 tỷ sau 10 ngày chưa thể so với 'Nhà bà Nữ', 'Bố Già'

Phim điện ảnh “Đất rừng phương Nam” công chiếu sớm hôm 13/10. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong 3 ngày đầu, phim đạt kỷ lục 1.600 suất chiếu, thu về 45 tỷ đồng. Sang 4 ngày tiếp theo, phim thu về khoảng 5 tỷ đồng mỗi ngày.

Các diễn viên phim “Đất rừng phương Nam” trong chuyến giao lưu với khán giả gần đây.

Tính đến sáng 23/10, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đạt doanh thu gần 100 tỷ đồng. Đây con số khá ấn tượng so với tình hình phim Việt trong vài năm qua, song kết quả này khá thấp so với kỳ vọng.

“Đất rừng phương Nam” ra mắt vào thời điểm không có nhiều sự cạnh tranh từ các tác phẩm khác. Chưa kể, suất chiếu phim này ở các rạp khá dày, song tỷ lệ lấp đầy rạp khá thấp, mức trung bình khoảng 10 vé cho mỗi suất chiếu trong ngày.

So với hai tác phẩm trước đây của Trấn Thành là “Nhà bà Nữ” và “Bố già” thì “Đất rừng phương Nam” thua xa về mặt doanh thu. Theo đó, “Nhà bà Nữ” chỉ cần 4 ngày để thu về 110 tỷ đồng. “Bố già” cán mốc 100 tỷ đồng sau 4 ngày chiếu sớm.

Hình ảnh Út Lục Lâm (Tuấn Trần) và bé An (Hạo Khang) trong phim.

Trao đổi với chúng tôi, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, kinh phí sản xuất “Đất rừng phương Nam” khoảng 40 tỷ đồng.

Phim muốn hồi vốn thì doanh thu phải tầm 130 tỷ. “Tôi nghĩ đây là con số khó khăn trong thời điểm này. Thú thật, câu chuyện trong phim là yếu tố để tôi ủ mưu làm phần kế tiếp. Nếu phim thắng lớn thì phần sau sẽ được đầu tư, hấp dẫn hơn. Tôi chỉ mong phim này sẽ là phim có doanh thu tốt nhất. Tôi không so sánh với ai, có lợi nhuận ít hay nhiều cũng được”, anh chia sẻ.

Trấn Thành – nhà sản xuất – cũng hi vọng “Đất rừng phương Nam” sẽ đạt doanh thu cao. Anh bày tỏ lo lắng, không rõ khán giả có chịu đi xem hay không vì công chúng hiện ra rạp rất ít vì đã quen xem ở nhà.

Trấn Thành cho biết ban đầu khi được mời tham gia đầu tư dự án, anh “choáng” khi ê-kíp tiết lộ kinh phí quá lớn. Sau khi đọc kịch bản, nhớ lại bản truyền hình năm 1997 - ký ức tuổi thơ một thời, anh quyết định góp sức.

Trấn Thành đảm nhận vai bác Ba Phi.

Phim điện ảnh “Đất Rừng Phương Nam” lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và phiên bản truyền hình "Đất phương Nam" - từng là ký ức của nhiều thế hệ khán giả, phát sóng năm 1997.

Phim có sự tham gia diễn xuất của Hồng Ánh (mẹ bé An), Trấn Thành (bác Ba Phi), Tuấn Trần (Út Lục Lâm), Huỳnh Hạo Khang (bé An), Mai Tài Phến (Võ Tòng), Băng Di (Tư Mắm)… Bối cảnh phim trải dài nhiều tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh…

