Bảo Nhân - Nam Cito: Trước danh "đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn

-“Gái già lắm chiêu 3” được ra mắt chỉ trước khi xảy ra dịch bệnh ít ngày, và đây là thời điểm vô cùng hợp lí. Điều này khiến nhiều người cho rằng bộ phim “hay không bằng hên”, hai anh nghĩ sao về ý kiến này?

-Đạo diễn Bảo Nhân: Thật ra lí do phía sau câu chuyện chúng tôi quyết định dời lịch chiếu ở phút cuối rất đơn giản thôi, đó là vì ý kiến của nhà phát hành. Từ ban đầu họ đã muốn phim của chúng tôi chiếu Tết vì họ không có phim Việt chiếu dịp Tết. Trong suốt thời gian dài, họ đã thuyết phục chúng tôi ra mắt dịp Tết vì thấy rằng không khí phim này rất hợp. Lúc đó, chúng tôi vẫn chưa đồng ý vì chủ đích ra phim ngày 7/2 là trùng với dịp Tết Nguyên tiêu, và trong phim cũng có cảnh ngắm trăng cầu kì cũng là vì vậy. Sau đó, tôi có nói để chúng tôi suy nghĩ và bàn bạc thêm vì lúc đó mọi công tác chuẩn bị cho lịch chiếu đã công bố và gần như hoàn thành, bây giờ thay đổi ngay giai đoạn nước rút sẽ khó kịp.

Tôi nhớ sau vài ngày ra trailer, chúng tôi đã họp lại để đưa ra quyết định đồng ý với nhà phát hành về việc dời lịch chiếu. Lí do tôi đồng ý dù xác định những thiệt thòi có thể mình phải chịu về doanh thu, vì đây là phim đầu tiên chúng tôi làm việc với bên thứ 3, trước đó chúng tôi hoàn toàn tự lo mọi thứ nên tôi nghĩ mình cũng phải tôn trọng đối tác. Thứ hai, họ là nhà phát hành đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, họ có những con số cụ thể để đưa ra lí do dời lịch chiếu nên đã thuyết phục được chúng tôi. Đặc biệt, sau khi xem lại bản phim cuối cùng, tôi nhận thấy bộ phim của mình cũng mang không khí gia đình, mang câu chuyện về gia đình nên cũng hợp lí nếu chiếu Tết. Nhưng có nói thế nào đi nữa thì trước buổi ra mắt, tôi vẫn chưa thể tin quyết định dời lịch là đúng. Tôi còn nhớ ngày ra mắt, cả ê-kíp đã áp lực đến thế nào. Lịch thay đổi nên lời mời gửi đến mọi người cũng rất gấp rút, ngày đó cũng đã 26 Tết, không biết có nghệ sĩ nào đến không. Rất may mắn là sau buổi công chiếu, nhà phát hành còn nói với chúng tôi chưa có buổi công chiếu nào lại đông nghệ sĩ đến như vậy. Lúc đó, tôi mới dám tin quyết định dời lịch là không sai.

Ai gặp tôi cũng phải nói năm nay tôi và Nam Cito quá may mắn vì phim dời lịch. Tôi cũng khẳng định là trong lần này, chúng tôi thật sự rất may. Rõ ràng một bộ phim có đầu tư triệu đô đi nữa nếu không ra vào thời điểm thích hợp thì cũng thua thôi. Huống gì là thời điểm dịch bệnh như hiện tại, tôi không dám nghĩ nếu phim mình ra đúng lịch ban đầu sẽ như thế nào.