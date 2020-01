Ninh Dương Lan Ngọc diện đầm xẻ sâu, tình tứ bên “phi công trẻ”

Ngoài ra, hai nhân vật mới của "vũ trụ gái ế" là Jun Vũ và Bình An cũng được xem là ẩn số thú vị trong phần 3. Bình An trong vai cháu ngoại Lê Gia sau khi hoàn thành vai diễn đã khám phá thêm nhiều màu sắc khác của bản thân: "Trước đây, tôi thường vào vai hiền lành, ngây ngô. Song nhờ "Gái già lắm chiêu 3", tôi nhận ra rằng mặt mình khá đểu. Hi vọng sau này sẽ có đủ màu sắc hơn". Về phần Jun Vũ- nhân vật "tiểu tam" đối đầu Ms Q lại tỏ ra tiếc nuối khi không thể hoàn thành 1 phân cảnh cô tâm đắc vì lí do sức khỏe.