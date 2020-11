Danh ca Nguyễn Hưng thay 6 bộ trang phục trong liveshow tại Sài Gòn

Thứ Hai, ngày 16/11/2020 02:10 AM (GMT+7)

Chuỗi liveshow của Nguyễn Hưng dừng chân tại Sài Gòn, đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Tiếp nối thành công của chuỗi liveshow tại Khánh Hòa, tối 14/11, "Nguyễn Hưng - Tình Yêu và Bước nhảy 2" được tổ chức tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM. Nam danh ca cho biết, đây là đêm đáng nhớ trong sự nghiệp của anh khi hơn nửa năm, anh chưa có dịp biểu diễn để phục vụ khán giả do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Việt Quang, Tố My, Akira Phan, Như Ý, Á quân The Voice - Hà Thu, GiGun, Thư Kỳ và vũ đoàn Hoàng Thông. Nhờ những tình cảm yêu mến của khán giả Sài Gòn, Nguyễn Hưng đã cống hiến nhiệt huyết và thăng hoa với nhiều ca khúc bất hủ, cùng những bước nhảy điêu luyện đã làm nên tên tuổi của anh ở trong và ngoài nước.

Nguyễn Hưng chia sẻ: "Tôi xúc động khi khán giả suốt hàng chục năm qua vẫn luôn dành cho Nguyễn Hưng những tình cảm rất đặc biệt, không thể nào đo đếm được. Chuỗi liveshow vừa qua có thể là những dấu ấn khó quên trong sự nghiệp ca hát của Nguyễn Hưng. Xin chân thành cảm ơn khán giả, và đặc biệt là nhà tổ chức Hồ Viết Cường đã cùng Nguyễn Hưng tạo nên chuỗi đêm nhạc riêng đầy ý nghĩa này”.

Trong đêm nhạc, Nguyễn Hưng thể hiện nhiều ca khúc làm nên tên tuổi của anh như: Còn lại nỗi cô đơn, Khổ vì yêu nàng, Sầu đông, Chỉ riêng mình ta, Tình yêu không có lỗi, Xa em kỷ niệm, Hương,… Vốn là một nghệ sĩ rất tâm lý và chu đáo, để thực hiện liveshow của mình, Nguyễn Hưng đã thay 6 bộ trang phục trong suốt đêm nhạc kéo dài 2 tiếng đồng hồ nhằm đem đến cho khán giả sự mới mẻ trong từng tiết mục.

Không chỉ thế, Nguyễn Hưng cùng quán quân Solo cùng bolero Như Ý cũng gửi đến khán giả một ca khúc được dàn dựng công phu mang tên “Bến Thượng Hải”. Trong phần thể hiện, Nguyễn Hưng và Như Ý như hoá thân thành người tình trên sân khấu, trao cho nhau những ánh mắt yêu thương.

Tiếp theo đó, “Ngọc nữ bolero” Tố My xuất hiện trong vai trò khách mời đặc biệt của chương trình. Với giọng ca ngọt ngào, Tố My gửi tặng khán giả hai ca khúc “Huyền thoại chiều mưa” và “Con đường xưa em đi”. Sự xuất hiện của Tố My nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Ca sĩ Việt Quang xuất hiện trẻ trung ở tuổi 43 trên sân khấu. Là một ngôi sao nổi tiếng ở thập niên 2000, được đông đảo khán giả yêu mến với hàng loạt ca khúc hit đình đám, trong liveshow Nguyễn Hưng “Tình yêu và bước nhảy 2”, Việt Quang đã gợi nhắc cho khán giả nhiều kỷ niệm khi thể hiện hai ca khúc đình đám mang tên “Về đây”, “Tình ơi”. Đây chính là hai ca khúc từng tạo hiện tượng, đưa tên tuổi Việt Quang đến gần hơn với khán giả 8x, 9x.

Akira Phan dành tặng khán giả Sài Gòn hai ca khúc “Mùa đông không lạnh” và một sáng tác mới “Huynh đệ ơi anh nhớ rồi”.

Diễn liveshow nhưng vẫn không quên hướng về cộng đồng, Nguyễn Hưng cho biết sẽ trích một phần tiền bán vé, còn các nghệ sĩ khách mời cũng sẽ trích cát-xê của mình để ủng hộ người dân miền Trung đang phải hứng chịu những thiệt hại, mất mát vì bão lũ.

