Cựu tiếp viên hàng không giờ là diễn viên nổi tiếng bị nghi lộ clip nhạy cảm

Thứ Bảy, ngày 09/07/2022 15:05 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tâm điểm chú ý đổ dồn về phía người đẹp sinh năm 1996 nhưng cô chưa có phản hồi.

Tối muộn ngày 8/7 (theo giờ địa phương), trang HK1 của Hong Kong đưa tin nữ diễn viên Trương Gia Hân vướng lùm xùm bị nghi lộ clip nhạy cảm trong nhóm chat kín với người hâm mộ.

Trương Gia Hân nổi tiếng với 114.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cá nhân gợi cảm. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một số clip nhạy cảm được cho là của nữ diễn viên này. Người trong clip có nhiều điểm giống về diện mạo khuôn mặt với cô. Trong clip, nhân vật mặc váy trắng sexy khoe ngực, tự hào về số đo vòng một của mình, có nhiều động tác uốn éo khoe da thịt. Trong một clip khác, cô gái này tiếp tục có những động tác gợi tình táo bạo. Một số người chỉ ra, những đoạn clip này đến từ trang web giao lưu trả tiền của Trương Gia Hân.

Nữ diễn viên vướng lùm xùm trong sự nghiệp

Theo trang tin này, Trương Gia Hân có trang web giao lưu với người hâm mộ, trong đó chia làm 7 mức giá và 9 mức độ cởi mở. Người tham gia mất khoảng từ 3-20 đô Hong Kong nếu chỉ đơn giản giao lưu trò chuyện. Đó được xem là mức thấp nhất. Mức hấp dẫn là ảnh theo chủ đề hàng tháng có giá 170 đô Hong Kong. Cấp độ VIP có giá hàng nghìn USD mỗi tháng, và cấp độ Only U (hạn ngạch có giới hạn) đắt nhất có giá hàng chục nghìn USD/tháng cho phép xem tất cả các video, ảnh tối mật. Trương Gia Hân bị nghi ngờ có hành vi lôi kéo người hâm mộ chat nội dung nhạy cảm.

Trước đây cô là một tiếp viên hàng không

Phóng viên của trang HK1 đã liên hệ, nhưng phía Trương Gia Hân chưa có phản hồi về vụ việc.

Trương Gia Hân sinh năm 1996, từng làm công việc tiếp viên hàng không Hong Kong Airlines. Cô hiện là một nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí nhờ vào vóc dáng gợi cảm, thân hình cao ráo. Cô tham gia trong một số phim như IT Dog, You are the one, hiện làm ở đài Viu TV.

