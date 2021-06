Cựu thành viên Zero9 viết tâm thư hé lộ hé lộ nguyên nhân rời nhóm, đổi nghệ danh

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 13:52 PM (GMT+7)

Cựu thành viên nhóm Zero9 viết tâm thư dài trên trang Facebook cá nhân, hé lộ Tăng Nhật Tuệ vẫn còn đang block mình.

Tối 19.6, tập 2 của "Sàn đấu vũ đạo" đã lên sóng với nội dung chủ đề Hip-Hop. Tại buổi thi, JayL (tên thật Lương Bảo Duy, nghệ danh cũ khi còn trong Zero9 là Zane) đã nhận được số điểm cao với một màn thi đấu vô cùng ấn tượng.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, Jayl đã viết một tâm thư dài trên Facebook, chia sẻ lý do rời nhóm nhạc Zero 9, đổi nghệ danh từ Zane sang JayL và tiết lộ ông bầu Tăng Nhật Tuệ vẫn chưa bỏ block.

Trước đó, JayL được biết đến là một kiện tướng dancesport trẻ từng tạo được dấu ấn và thành tích tại cuộc thi "So you think you can dance". Anh cũng từng được coi là thành viên đa tài “hiếm hoi” trong Zero9 khi vừa có thể hát và nhảy tốt.

Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân:

"Ai cũng biết, xuất phát điểm của JayL trong nghiệp dancer bắt đầu từ bộ môn dancesport, tính đến nay đã gần 10 năm tuổi nghề với danh hiệu là một kiện tướng trẻ. Nhưng thời gian chảy trôi, JayL lại bắt đầu tìm tòi và nhận ra rằng bản thân mình đã thích Hiphop từ bao giờ. Bén duyên với Hiphop qua những clip trên mạng, cái duyên đã đến vào năm 2018 khi JayL được debut với vai trò là ca sĩ trong nhóm nhạc Zero9 với nghệ danh Zane. Quả thực phải cảm ơn anh Tăng Nhật Tuệ và TNT Productions rất nhiều khi đã từng tin tưởng và chọn JayL là một thành viên của Zero9 rồi Super9 với vai trò main vocal kiêm main dancer.

Bản thân JayL (hồi đó là Zane) luôn từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với Zero9 hay sau đó là Super9. Tuy nhiên cuộc sống vốn có nhiều điều không như mình mong muốn. Có những con đường tưởng chừng phù hợp với mình nhưng hoá ra lại là không phải...

Khi nhận ra bản thân mình cần phải làm gì đó cho chính cuộc đời và sự đam mê nhiệt thành của mình, thì ý nghĩ rời nhóm đã xuất hiện ở trong đầu JayL. Và sau thật nhiều trăn trở, JayL đã quyết định biến suy nghĩ ấy thành hành động.

Có thể việc này đã làm một vài người không vui, họ cảm thấy bị tổn thương. Nhưng JayL vẫn muốn làm việc này, vì chính bản thân mình. Hơn ai hết, JayL muốn bản thân mình được công nhận và phát triển nhiều hơn.

Anh Tăng Nhật Tuệ đến bây giờ vẫn chưa bỏ block JayL nữa... đó luôn là một gánh nặng trong lòng JayL. Đến giờ phút này, JayL chỉ muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến anh, vì tất cả."

Liên hệ thêm với JayL để tìm hiểu về nguyên nhân rời nhóm, anh chia sẻ: “Một nhóm nhạc đông thành viên với những tính cách khác biệt và những đường hướng phát triển không thực sự rõ ràng, quyết liệt đôi khi lại trở thành rào cản với một người luôn có cá tính nghệ thuật và đam mê, khát vọng làm nghề mãnh liệt như tôi.

Những xích mích bất đồng nho nhỏ hay nhưng khó khăn khi nhóm có quá đông thành viên khiến tôi quyết định rời nhóm để tìm cho mình con đường riêng và quyết định này của cũng khiến anh Tuệ phật lòng rất nhiều, tôi hiểu điều đó nên bây giờ vẫn cảm thấy áy náy với anh”.

Zero9 là một nhóm nhạc hiphop/rap ra đời năm 2018 dưới trướng ông bầu Tăng Nhật Tuệ và TNT Productions. Nhóm đã ra mắt được một số sản phẩm như POM, Pinocchio, Jokers...Nhóm nhận nhiều ý kiến trái chiều về âm nhạc, tạo hình, phát ngôn...khi luôn có hơi hướng cóp nhặt từ các nhóm nhạc Hàn Quốc. Zero9 cũng đổi tên thành Super9 vào đầu năm 2020 với sự thay đổi ra – vào liên tục của nhiều thành viên. MV gần nhất của nhóm là Joker đã phát hành từ hơn 1 năm trước.

Nguồn: http://danviet.vn/cuu-thanh-vien-zero9-viet-tam-thu-he-lo-he-lo-nguyen-nhan-roi-nhom-doi-nghe-da...Nguồn: http://danviet.vn/cuu-thanh-vien-zero9-viet-tam-thu-he-lo-he-lo-nguyen-nhan-roi-nhom-doi-nghe-danh-50202120613522271.htm