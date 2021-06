Cuộc sống của chàng trai chăn bò So Y Tiết nổi tiếng trên mạng thế giới

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 04:10 AM (GMT+7)

Quan điểm sống và cách ứng xử trên mạng xã hội của chàng trai người Bình Định khiến nhiều người thêm yêu mến.

Chàng trai chăn bò người Việt Nam - So Y Tiết sinh năm 1988 nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng trên thế giới vào năm 2020. Từ một clip hát vu vơ tiếng Anh những số đếm, anh bất ngờ được nhiều ngôi sao thế giới nhắc tên, yêu thích với bài ca đếm số.

2 "ông lớn" của làng hip-hop thế giới là Snoop Dogg và Chris Brown từng chia sẻ đoạn clip So Y Tiết đang nghêu ngao "đếm số" bằng tiếng Anh.

CLB bóng đá Manchester City cũng từng đăng tải lại đoạn clip So Y Tiết đang đếm đến số 60, 61, 62, 63, 64,... bằng tiếng Anh trên tài khoản MXH chính thức

Cuộc sống của So Y Tiết trở nên thay đổi sau khi nhận được sự quan tâm. Anh chàng chăn bò mộc mạc vẫn thường xuyên chia sẻ những clip thú vị trên trang cá nhân ở các mạng xã hội nổi tiếng như Facebook, Instagram, Twitter…

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn yêu mến tinh thần lạc quan, nụ cười luôn nở trên môi của anh chăn bò dung dị, mộc mạc này. So Y Tiết cũng chia sẻ quan điểm của mình trong cuộc sống: “Tôi đã thử hái một trong những quả cây trong rừng để ăn thử, không ngờ nó rất ngọt. Cuộc sống cũng vậy, bạn phải làm điều gì đó nếu bạn khát khao. Cho dù có thất bại bạn cũng đã một lần dám thử và hành động”.

Chàng trai chăn bò có cuộc sống lạc quan, vui vẻ, yêu thích sáng tác những đoạn nhạc tiếng Anh bắt tai

Mới đây, khi bị một anti-fan “cà khịa” việc xăm hình với lý do mới kiếm được chút tiền đã đi xăm, So Y Tiết thẳng thắn đáp lại một cách lịch sự: “Xin chào, em xăm năm 2018 nha. Em tự xăm, tự lấy cái kim may đồ, tự pha với mực bút bi rồi tự mình... chọt chọt". Dù lời lẽ của anti-fan không coi trọng mình nhưng So Y Tiết không hề tức giận mà rất bình tĩnh và ứng xử văn minh, thay vì đáp trả đôi co hay gắt gỏng.

So Y Tiết có cách ứng xử văn minh khi bị "cà khịa" chuyện xăm hình

Anh cũng chia sẻ việc sắp có một sản phẩm âm nhạc mới trình làng trên các ứng dụng nghe nhạc Spotify, Apple Music, iTunes v.v… khiến người hâm mộ nóng lòng mong chờ.

