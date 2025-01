Cuộc chiến 'đốt tiền' của nhạc Việt

Những tháng cuối năm và đầu năm mới, tâm điểm của thị trường nhạc Việt là sự bùng nổ của chuỗi show và loạt sản phẩm nhạc Tết. Ngược lại, những dự án âm nhạc của các ca sĩ/rapper/nhà sản xuất sẽ tạm gác lại để tránh biến số trong giai đoạn nhiều nhãn hàng dùng tiềm lực kinh tế để đè bẹp lẫn nhau.

Màn kết hợp giữa SOOBIN và Tiên Cookie cho sản phẩm Em ơi! Anh nhớ nhà là "quả bom" đầu tiên trong chuỗi dự án nhạc quảng cáo dịp Tết đã, đang và sẽ ra mắt. 8 năm trước, bộ đôi này cùng bắt tay để bắn "phát súng" đầu cho series Đi để trở về. Đến nay, MV Đi để trở về vẫn là bản nhạc đình đám, luôn có chỗ đứng mỗi dịp Tết đến xuân về.

SOOBIN "thừa thắng xông lên" trở lại đường đua âm nhạc mùa Tết.

"Bom tấn" hay "bom xịt" của SOOBIN?

Sau game show Anh trai vượt ngàn chông gai, SOOBIN trỗi dậy mạnh mẽ để một lần nữa là ca sĩ đình đám bậc nhất thị trường nhạc Việt. Vì điều này, SOOBIN trở lại series Đi để trở về của một nhãn hàng thời trang, với MV được đầu tư kinh phí lớn. Cú bắt tay trở lại giữa SOOBIN và Tiên Cookie càng khiến khán giả kỳ vọng vào sản phẩm này.

Trước khi MV Em ơi! Anh nhớ nhà ra mắt, sản phẩm đã tạo sức hút với khán giả, có bước khởi đầu đặc biệt thuận lợi về khía cạnh quảng bá. Dù vậy, khi phát hành, MV của SOOBIN và Tiên Cookie chưa tạo bùng nổ như kỳ vọng. Đây là giai đoạn nhạc Việt không có nhiều sản phẩm cạnh tranh nhưng MV của SOOBIN đã rơi xuống thứ 10 danh sách thịnh hành sau 2 tuần.

Với ca khúc Em ơi! Anh nhớ nhà, Tiên Cookie viết nên câu chuyện với khởi đầu là hạnh phúc mặn nồng của chàng trai và cô gái. Sau đó, trong khoảnh khắc tĩnh lặng, chàng trai thổ lộ "Em ơi, anh thấy nhớ nhà".

Đây là bản Rn'B cảm xúc, khai thác được màu giọng đẹp, luyến láy sắc sảo của SOOBIN. Dù vậy, Em ơi! Anh nhớ nhà từ màu nhạc, bố cục, giai điệu và ca từ vẫn như một sản phẩm âm nhạc chính thức cho SOOBIN, thay vì đặt vào bối cảnh nhạc quảng cáo. Ca khúc thiếu những ca từ gãy gọn, dễ tạo cảm xúc như "Đi thật xa để trở về / Đi thật xa để trở về, đi, đi để trở về (Đi để trở về), "Không chuyến nào bằng được chuyến đi, về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để trở về" (Đi để trở về 2).

Ngô Kiến Huy, Karik và Noo Phước Thịnh có chiến lược phát hành sản phẩm âm nhạc mùa Tết.

Lúc này, nhạc Tết của nhãn hàng đã đổ bộ dồn dập vào thị trường. Trước SOOBIN, Ngô Kiến Huy và Karik phát hành Tết về đi con, tạo được hiệu ứng khá tốt. Bùi Công Nam, một trong những nhạc sĩ chuyên trị nhạc Tết, đang khuynh đảo làng nhạc với việc hiện diện ở một loạt sản phẩm cho các nhãn hàng khác nhau.

Mới nhất, ca khúc Khổ quá thì về mẹ nuôi của Noo Phước Thịnh đang chiếm sóng mạng xã hội.

Cho đến cận Tết Nguyên đán, nhạc quảng cáo còn xuất hiện liên tục. Đây là cuộc chiến về độ "hot" của những ca sĩ/rapper đang đại diện cho một chiến dịch truyền thông của nhãn hàng. Mặt khác, tất cả cùng ồ ạt đổ tiền chạy quảng cáo, quảng bá trên các nền tảng, do đó gây náo loạn thị trường âm nhạc.

Ngay lúc này, các khán giả có thể bị "ép" nghe nhạc Tết ở bất cứ đâu, từ quảng cáo YouTube, TikTok đến nhạc số. Tất cả đều muốn là người chiến thắng, với bản nhạc tâm điểm của dịp Tết năm nay như Đi về nhà (Đen Vâu ft JustaTee), Tết này con sẽ về (Bùi Công Nam) và xa hơn là những sản phẩm đầu tiên của Đi để trở về.

Đâu là bản nhạc Tết kinh điển?

Trên làng nhạc thế giới, những bản hit kinh điển như Happy New Year (ABBA) hay All I Want For Christmas Is You (Maria Carey) có sức sống mãnh liệt theo kiểu "đến hẹn lại lên". Trong khoảnh khắc Giao thừa, Happy New Year là sự lựa chọn số 1. Đến dịp Giáng sinh, All I Want For Christmas Is You như một thói quen lại trỗi dậy và đánh chiếm tất cả bảng xếp hạng âm nhạc lớn.

Với thị trường nhạc Việt, những bản hit nhạc Tết cũng mang tính chất như vậy, trong phạm vi đón nhận của khán giả Việt. 10 năm qua, từ sự kết hợp giữa nhãn hàng và nghệ sĩ, nhạc Việt có nhiều bản hit về chủ đề Tết. Đi để trở về của SOOBIN đã hút gần 100 triệu lượt nghe/xem trên YouTube. Đi về nhà của Đen Vâu và JustaTee đã cận kề mốc 100 triệu lượt nghe/xem.

Để nói về bản nhạc Tết kinh điển từ một ca sĩ Việt, không thể bỏ qua Con bướm xuân remix của Hồ Quang Hiếu. Năm 2013, Hồ Quang Hiếu phát hành Con bướm xuân, một bản nhạc Hoa lời Việt. Ca khúc gây sốt vì bản nhạc remix mới của Hồ Quang Hiếu, mang tinh thần phấn khởi dịp Tết.

Dịp cuối năm, Con bướm xuân lại trỗi dậy, mang lại cho Hồ Quang Hiếu nhiều thứ.

Sau 12 năm, sức lan tỏa của Con bướm xuân không đếm xuể. Phiên bản gốc được Hồ Quang Hiếu phát hành đầu tiên đã biến mất. Cuối năm 2015, anh phát hành lại MV, đến nay hút hơn 75 triệu lượt xem. Từ giọng hát Hồ Quang Hiếu, Con bướm xuân phát sinh hàng trăm bản remix. Chưa kể, ca khúc được các ca sĩ khác cover, chuyển thể thành bản nhạc thiếu nhi....

Đến dịp Tết, Con bướm xuân lại gây sốt, điều này đã lặp đi lặp lại hơn 10 năm qua. Một đơn vị phát hành chia sẻ với Tiền Phong về việc Con bướm xuân tạo ra doanh thu nhạc số khổng lồ. Với số lượng remix, bản ghi phát sinh quá lớn, chính Hồ Quang Hiếu cũng khó kiểm soát doanh thu từ bản hit của mình.

Âm nhạc của Con bướm xuân vướng không ít ý kiến trái chiều, từng bị nhận xét là "chợ". Thực tế, trên những chương trình, sân khấu lớn, Con bướm xuân ít khi được lựa chọn so với nhiều bản hit nhạc Tết khác. Song, Con bướm xuân lại có sức hút đặc biệt với khán giả miền Tây. Sau 12 năm, chất nhạc remix của ca khúc này vẫn phù hợp để bật ở các buổi tiệc, khuấy động không khí đầu năm mới.