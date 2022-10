Công tử nhà Biti's lấn sân showbiz

Xuất thân từ gia đình giàu có, con trai út nhà Biti's khẳng định không muốn dùng tiền để được nhanh nổi tiếng mà tự tay làm nhạc thay vì hợp tác với tên tuổi lớn.

"Thiếu gia" nhà Biti's lấn sân showbiz

Kiey - con trai út nhà Biti’s, tên thật là Vưu Tuấn Kiệt, SN 1994 - bất ngờ tham gia showbiz với thể loại âm nhạc đậm chất US-UK. Tân binh này vừa cho ra mắt sản phẩm "Right when the sun rises" thuộc thể loại electro-pop và quyết tâm "lấn sân showbiz không phải để đùa vui". Xuất thân từ gia thế "khủng" nhưng Kiey khẳng định không muốn dùng tiền để nhanh nổi tiếng.

Kiey có khả năng chơi nhạc cụ và tự sản xuất sản phẩm âm nhạc. Kiey cho biết thay vì lao vào những thứ khác, anh quyết định đầu tư cho sản phẩm âm nhạc.

Gia nhập showbiz - vốn là môi trường nhiều thị phi, Kiey không bận tâm với những ồn ào trong nghề ảnh hưởng đến gia thế của anh. "Mình ăn ngay sống tốt thì cũng không lo lắng. Môi trường thị phi cũng là một phần của showbiz nên mình không quan tâm nhiều. Tuy nhiên, mình cũng giữ một mức chuẩn mực để không làm phiền hoặc ảnh hưởng tới gia đình" - anh bộc bạch.

Kiey theo đuổi nhạc Âu - Mỹ vì yêu thích và vì tiếng Anh dễ tiếp cận người nghe ở nước ngoài

Sau khi ra mắt "Right when the sun rises", chàng trai nhà Biti’s còn chuẩn bị tổ chức một buổi triển lãm về âm nhạc để khán giả có thể trải nghiệm một cách thiết thực. Theo Kiey, nhiều người xem anh là phiên bản nam của ca sĩ Bùi Lan Hương khi theo đuổi dòng nhạc kén người nghe, cùng phong cách kể chuyện bằng hình ảnh đầy ẩn dụ.

"Kiey rất đam mê chất giọng ma mị của Lana Del Rey, Billie Eilish và chị Bùi Lan Hương nên nếu có sự tương đồng thì đây hoàn toàn là ngẫu nhiên. Kiey chỉ mới bắt đầu vào lĩnh vực âm nhạc nên chưa dám xưng là phiên bản của ai, phải còn cố gắng rất nhiều để thể hiện và sáng tạo" - anh bày tỏ.

Kiey khẳng định không muốn dùng tiền để nhanh nổi tiếng

