Có gì trong Live Stage trị giá "1 căn chung cư" của Young Bi?

Tân binh Young Bi chơi tất tay cho lần ra mắt

Ngày 10-7, Live Stage 8 phút "We will be alright" của tân binh Young Bi trình làng. Live Stage được sáng tạo dựa trên âm nhạc, hội họa và thiên nhiên... tạo nên một khu rừng nghệ thuật, độc đáo và sáng tạo.

Thiên nhiên là nguồn cảm hứng để Young Bi và những người bạn viết nên "We will be alright". Anh bày tỏ: "Còn nhớ vào thời điểm đó, tôi cùng anh Tùng, Khắc Triệu và Nấm có nhiều biến cố trong cuộc sống nên đã chọn rời xa thành thị xô bồ một thời gian, tìm đến núi rừng để thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Những khoảnh khắc được hòa mình với thiên nhiên ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) với khung cảnh 2 bên đường, tiếng chim hót, âm thanh của thác nước... thật sự xoa dịu chúng tôi.

Mọi người cùng nghĩ và tự nhủ với nhau rằng: "We will be alright" (tạm dịch: Chúng ta sẽ ổn hơn). Để lưu giữ khoảnh khắc này như một kỷ niệm đẹp và đáng giá trong đời, tôi cùng những người anh em của mình đã viết nên ca khúc này".

Live Stage 8 phút của Young Bi được thực hiện bởi những cái tên uy tín trong làng nhạc Việt gồm: Đạo diễn Blonde Nguyễn, giám đốc âm nhạc Cao Bá Hưng, biên đạo MC Buck, cố vấn hình ảnh Nguyễn Hoàng Ngân và Hữu Thanh Tùng.

Đặc biệt, đạo diễn Blonde Nguyễn cùng ê-kíp Enter Space từng đứng sau nhiều chương trình, sự kiện nổi tiếng như showcase Cong của Tóc Tiên, dự án debut của MONO, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, không gian triển lãm nghệ thuật đa giác quan Van Gogh tại Việt Nam, liveshow của Vũ Cát Tường ...

Young Bi

Đây cũng là sân khấu Live Stage đầu tiên tại TP HCM sử dụng dàn đèn với công nghệ chiếu sáng hiện đại. Young Bi tiết lộ tổng giá trị đầu tư cho dự án đầu tay này ước tính tương đương 1 căn chung cư cao cấp 2 phòng ngủ. Young Bi cho biết ấp ủ dự án âm nhạc này trong vòng 2 năm qua và bắt đầu kế hoạch chuẩn bị, thực hiện cùng ê-kíp trong 2 tháng.

"Tôi và ê-kíp thực sự tất tay với dự án lần này. Hi vọng sân khấu này sẽ truyền đến các anh chị em, bạn bè và người thân 1 nguồn năng lượng tích cực và một tinh thần làm nghề nghiêm túc. Sau hôm nay, mọi người có thể nhớ về cái tên Young Bi. Dù debut ở tuổi 31 nhưng tôi khẳng định bản thân vẫn tự tin, chín chắn và nghiêm túc trên con đường âm nhạc để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khán giả" - Young Bi nói.

Cô dâu mới Mi Du dành nhiều lời khen ngợi cho Young Bi

Góp mặt tại Live Stage, nữ diễn viên Midu dành lời khen ngợi: "Ngồi dưới này và xem Young Bi biểu diễn, tôi rất xúc động vì bản thân dõi theo Young Bi từ những ngày đầu tiên. Em ấy là người rất nhiệt huyết với âm nhạc, làm được tất tần tật từ viết nhạc, hát, rap, nhảy. Thế nên, tôi luôn trăn trở với câu hỏi tại sao một cậu bé như vậy vẫn chưa được tỏa sáng? Và ngày hôm nay, em đã được làm được điều đó. Em rất xứng đáng".

