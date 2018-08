Cô gái tung ảnh cưới với Công Lý gây xôn xao 3 năm trước giờ ra sao?

Nguyễn Phương Anh sinh năm 1990, hiện đang là đạo diễn của chương trình Camera giấu kín của đài ANTV. Cô đồng thời là MC truyền hình nhiều chương trình nổi tiếng như ITV (Chocolate Imusic, Top hit Viet nam, Top hit quốc tế), REALTV, VBC, VTC10, VNK Home Shopping.... Về diễn xuất, cô từng tham gia đóng các phim được khán giả yêu mến như “Heo may về qua phố”, “Sống trên triền núi”, “Hai trái tim vàng”. Bên cạnh đó, Phương Anh còn tham gia giảng dạy lớp đào tạo MC của trung tâm My Life Style, VNN Plus, Red Tv (2013) Cô từng giành giải ba Người đẹp tóc mây (2009), Top 3 Miss Asus (2009), Đoạt giải Miss I4vn (2011).