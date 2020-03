"Chị Ong Vàng" đình đám trên VTV một thời "lột xác" gợi cảm không nhận ra sau 8 năm

Thứ Năm, ngày 05/03/2020 10:23 AM (GMT+7)

MC Thúy Quỳnh - "Chị Ong Vàng" trong chương trình "10 vạn câu hỏi vì sao" bất ngờ nhận được sự quan tâm của công chúng sau 8 năm.

"10 vạn câu hỏi vì sao" là một chương trình đình đám dành cho các khán giả nhí, được phát sóng vào năm 2012 của Đài truyền hình Việt Nam. Thúy Quỳnh là MC dẫn dắt chương trình với danh xưng "Chị Ong Vàng", gây ấn tượng nhờ ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu và cách nói chuyện lôi cuốn, bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Thời điểm dẫn dắt chương trình của VTV, Thuý Quỳnh chỉ mới 15 tuổi. 8 năm kể từ sau chương trình "10 vạn câu hỏi vì sao", cuộc sống của "Chị Ong Vàng" nhận được nhiều sự quan tâm và tò mò.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Thuý Quỳnh, tiết lộ những thông tin hiếm hoi về cuộc sống hiện tại của nữ MC. Đặc biệt, sau 8 năm, "Chị Ong Vàng" đã có màn "lột xác" bất ngờ, trưởng thành hơn và ngày càng xinh đẹp.

MC Thuý Quỳnh cho biết, hiện tại cô vẫn đang tiếp tục hoàn thành chương trình học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bên cạnh đó, "Chị Ong Vàng" vẫn tham gia một số chương trình với vai trò MC của VTV như "S Việt Nam", "Chuyện học trò", "Biệt đội Bichil", hoá thân thành chị Mây trong "Xứ sở cầu vồng"... Ngoài ra, Thuý Quỳnh còn đang làm tổ chức sản xuất cho một số chương trình về cộng đồng.

Ngoài công việc học tập, làm MC trong một số chương trình, Thuý Quỳnh cũng thử sức với vai trò làm người mẫu ảnh và diễn xuất trong các dự án phim như: "Phụ nữ là số 1", "Cửa số thủy tinh"…

Thuý Quỳnh chia sẻ: "Hiện tại tôi vẫn ưu tiên cho việc học nên chỉ tham gia một số chương trình nhất định. Mục tiêu đầu tiên vẫn là hoàn thành xong tấm bằng sau chương trình học tại trường và chinh phục thêm một số tấm bằng khác trong tương lai".

Nói về việc vẫn được nhắc đến là "Chị Ong Vàng" sau 8 năm, Thuý Quỳnh bộc bạch: "Chương trình "Mười vạn câu hỏi vì sao" đã kết thúc khá lâu nhưng vẫn được mọi người nhắc nhớ và coi đó là một phần tuổi thơ của mình. Đó là thành công của toàn bộ ekip sản xuất và riêng tôi, khi được trở thành Chị Ong Vàng đã là một điều hạnh phúc, và hạnh phúc hơn nữa sau nhiều năm mọi người vẫn nhớ tới mình. Có thể nói may mắn đóng vai trò tất yếu trong cuộc sống và công việc của tôi. Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc khi được ra mắt với vai trò là Chị Ong Vàng - một người dẫn chương trình khoa giáo cho thiếu nhi và được mọi người yêu mến cho đến tận hôm nay".

Ở tuổi 23, Thuý Quỳnh nhận được nhiều lời khen về nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Tuy nhiên, nữ MC cho biết, do tính cách có phần nhút nhát nên không có nhiều bạn, phần lớn thời gian dành cho học tập, công việc và gia đình... Đó là lý do mà "Chị Ong Vàng" cho rằng đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy được một nửa của mình. "Tôi nghĩ có lẽ là do duyên số, duyên chưa tới nên chưa gặp được, duyên tới biết đâu cản không được" - Thuý Quỳnh chia sẻ hài hước.

Thuý Quỳnh cũng theo đuổi hình ảnh nữ tính, duyên dáng và có phần gợi cảm.

Thỉnh thoảng trên trang cá nhân, Thuý Quỳnh cũng chia sẻ những hình ảnh gợi cảm, quyến rũ.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/chi-ong-vang-dinh-dam-tren-vtv-mot-thoi-lot-xac-goi-cam-khong-nhan-ra-sau-...Nguồn: http://danviet.vn/sao/chi-ong-vang-dinh-dam-tren-vtv-mot-thoi-lot-xac-goi-cam-khong-nhan-ra-sau-8-nam-1063787.html